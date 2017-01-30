|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|10
|10
|9
|Бурилы-Чайка
|10
|9
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|7
|19
|2
|Динамо
|7
|18
|3
|Крылья
|6
|16
|4
|Заря-ЭКРА
|7
|10
|5
|Тайфун-ДМБ
|7
|10
|6
|Фемида
|7
|10
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|7
|6
|9
|Ирбис
|7
|3
|10
|Союз
|7
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Абрамов Николай
// Динамо
|11
|Красных Андрей
// Динамо
|10
|Иванов Олег
// Фемида
|9 (1)
Ветераны "Крылья" - обладатель Кубка UMBRO
Технические результаты
Группа «А». «Крылья» - «Казань» - 2:2 (Александр Козлов, Евгений Алексеев), «Казань» - «Зеленодольск» 1:3, «Крылья» - «Зеленодольск» 2:1 (Сергей Верхунов -2)
- «Крылья» - 4 оч.
- «Зеленодольск» - 3 оч.
- «Казань» - 1 оч.
Группа «В». «Волжск» - «Васильево» - 1:1, «Йошкар-Ола» - «Волжск» - 2:2, «Йошкар-Ола» - «Васильево» - 2:3
- «Васильево» - 4 оч.
- «Волжск» - 2 оч.
- «Йошкар-Ола» - 1 оч.
За 3 место. «Волжск» - «Зеленодольск» - 6:1
Финал. «Крылья» - «Васильево» 4:1 (Владимир Миронов -2, Сергей Верхунов, Андрей Стифатов)
Сергей Верхунов признан лучшим игроком турнира.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 214
- Дата: 30-01-2017
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