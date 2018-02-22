|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|13
|29
|2
|ГАИ-Green-Go
|13
|24
|3
|ЧГПУ
|13
|22
|4
|Динамо
|13
|16
|5
|Эврика-ЧГУ
|13
|16
|6
|Frap-Эстет
|13
|15
|7
|Гранит
|13
|13
|8
|Спутник-ДЮСШ №1
|13
|7
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|18 (1)
|Корепов Кирилл // ЧГУ-Эврика
|14 (0)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|14 (1)
|Лесин Алексей // ЧГУ-Эврика
|14 (2)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|10
|30
|2
|Комплект21
|10
|25
|3
|Бурилы-Чайка
|10
|22
|4
|Пенсионный фонд
|10
|16
|5
|Романа-Яхтинг
|10
|16
|6
|БоМиК-Спецподразделение
|10
|15
|7
|Дина
|10
|14
|8
|Крылья-Элара
|10
|11
|9
|СК Воля
|10
|10
|10
|Химик-АВГУСТ
|10
|7
|11
|ФК Чурачики
|10
|4
|12
|Красный Октябрь
|10
|4
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Яковлев Александр // БоМиК
|17 (0)
|Иванов Александр // БоМиК
|15 (0)
|Васильев Сергей // Канмаш-Лидер
|15 (0)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|14 (0)
Умер вратарь Сергей Александров...
Вчера на 45-м году жизни трагически ушёл из жизни самый талантливый и известный чувашский футболист, мастер спорта, экс-вратарь молодежной и юношеской сборных СССР (участник молодёжного ЧМ-1993, а также юношеского ЧЕ-1992), а до вчерашнего дня вратарь ветеранской команды "Волга" Сергей Александров. Выражаем искренние соболезнования друзьям и близким.
О месте и времени прощания с Сергеем сообщим дополнительно
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 169
- Дата: 22-02-2018
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