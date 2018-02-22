Умер вратарь Сергей Александров...

Вчера на 45-м году жизни трагически ушёл из жизни самый талантливый и известный чувашский футболист, мастер спорта, экс-вратарь молодежной и юношеской сборных СССР (участник молодёжного ЧМ-1993, а также юношеского ЧЕ-1992), а до вчерашнего дня вратарь ветеранской команды "Волга" Сергей Александров. Выражаем искренние соболезнования друзьям и близким.

О месте и времени прощания с Сергеем сообщим дополнительно