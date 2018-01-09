Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 7 16
2 ГАИ-Green-Go 7 14
3 Динамо 7 12
4 ЧГПУ 7 10
6 Frap-Эстет 7 9
6 Спутник-ДЮСШ №1 7 6
7 Эврика-ЧГУ 7 5
8 Гранит 7 4
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 9
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Дина 4 6
5 Романа-Яхтинг 4 6
6 Бурилы-Чайка 4 6
7 БоМиК-Спецподразделение 4 3
8 Крылья-Элара 4 3
9 СК Воля 4 3
10 Красный Октябрь 4 3
11 Химик-АВГУСТ 4 3
12 ФК Чурачики 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7
Кириллов Андрей // Дина 6
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6
Афиша ближайшего тура

Расписание матчей НМФЛ Высшей Лиги
10 января 2018, 20:00 «Поселок»- «Романа» - СК ЧГУ
10 января 2018, 20:40 «СК Воля» - «Рябинка» - ФОК Улап Кугеси
10 января 2018, 21:00 «Гранит» - «ФК БОКС» - ДЮСШ №1
11 января 2018, 21:30 «Эврика-ЧГУ» - «ФК БОКС» СК ЧГУ
12 января 2018, 20:30 «Аида» - «Дина» - ФОК «АЛЬ» Янтиково
12 января 2018, 20:30 «Такси Катюша» - «Яхтинг» - ФОК Спартак
12 января 2018, 21:30 «ЧГПУ Суши Тайм» - «Гранит» - ФОК Спартак

Расписание матчей НМФЛ Первой лиги
09 января 2018, 20:00 «Рать» - «Сборная ЧГУ-2» - ФОК Спартак
10 января 2018, 20:30 «Водник»- «Унга-ЭКРА» - ФОК Марпосад
11 января 2018, 21:00 «Красный Октябрь» - « МЧС» - Текстильмаш
12 января 2018, 19:30 «Аль»- «ЧГСХА» - ФОК «АЛЬ» Янтиково
13 января 2018, 18:30 «Феникс» - «Китайка» - Текстильмаш
14 января 2018, 17:00 «Эльбрус » - «ФК Политех» - Кооперативный

Расписание матчей НМФЛ Легкого Дивизиона группа
10 января 2018, 19:30 «Рябинка 2» - «Ромашка» - ФОК Улып Кугеси
10 января 2018, 21:00 «Ишлеи» - «ТД Аврора» - Текстильмаш
11 января 2018, 21:00 «Барса» -«Пятиборцы - Бриллиант» - СОШ №27
12 января 2018, 19:30 «Фортуна» - «ТТС» - ФОК Спартак
12 января 2018, 21:00 «Сб. Свободных Агентов» - «Альбатрос» - СОШ №27
09 января 2018, 20:00 Агрегатка» - «Сантек» - Текстильмаш
10 января 2018, 18:30 «Андердоги» - «СКОМ» - ФОК Спартак
10 января 2018, 21:00 «ФК Бара» - «ЧГУ - Девушки» - СОШ №27
12 января 2018, 20:00 «Легион» - «ФК ЧЭАЗ» - Дом Спорта Урмары
13 января 2018, 15:00 «ВТБ24» - «Спарта» - Сельхозакадемия

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