Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 ГАИ-Green Go 4 10
2 Волга 4 10
3 ЧГПУ 4 8
4 Динамо 4 5
5 FRAP-Эстет 4 4
6 Спутник-ДЮСШ №1 4 3
7 ЧГУ-Эврика 4 2
8 Гранит 4 1
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Изоркин Александр // ГАИ - Green Go 6 (0)
Серебряков Максим // ГАИ - Green Go 6 (0)
Сироткин Дмитрий // Волга 5 (0)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Бурилы-Чайка 4 6
5 Дина 3 6
6 Романа-Яхтинг 4 6
7 Крылья-Элара 4 3
8 ФК Чурачики 4 3
9 Красный Октябрь 4 3
10 Химик-АВГУСТ 4 3
11 СК Воля 4 3
12 БоМиК-Спецподразделение 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7 (0)
Кириллов Андрей // Дина 6 (0)
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6 (0)
С наступающим Новым Годом!

С наступающим Новым Годом!Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет всех любителей футбола в нашей республике с наступающим Новым Годом! Желаем в наступающем году Собаки пережить множество счастливых моментов, как в личной жизни, так и на футбольных стадионах. Пускай благосклонная судьба отныне послушно виляет хвостом, немедленно воплощая в жизнь все ваши желания.

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