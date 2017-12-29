С наступающим Новым Годом!

Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет всех любителей футбола в нашей республике с наступающим Новым Годом! Желаем в наступающем году Собаки пережить множество счастливых моментов, как в личной жизни, так и на футбольных стадионах. Пускай благосклонная судьба отныне послушно виляет хвостом, немедленно воплощая в жизнь все ваши желания.