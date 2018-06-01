Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 3 9
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календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 5 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 3 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Крылья 3 9
2 Динамо 3 9
3 Волга 3 7
4 Комплект21 (Новочебоксарск) 3 7
5 ФК Ибреси 3 7
6 Факел (Красноармейское) 3 6
7 Волга-ТАВ-Чубаево 3 6
8 Сталь 3 5
9 ФК Янтиково-Локомотив 3 2
10 Темп (Батырево) 3 1
11 Заря (Новочебоксарск) 3 0
12 Рубин (Ядрин) 2 0
13 Цивиль (Цивильск) 3 0
14 Энергия 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Никоноров Виктор // Динамо 4 (0)
Кураков Леонид // Крылья 4 (1)
Настоящее дерби

 

Матч двух новочебоксарских коллективов оправдал ожидания болельщиков и порадовал своей результативностью и боевитостью. Поведя 2:0, "Спутник-ДЮСШ №1" не смог удержать победу, но все же смог пополнить свою копилку первыми набранными очками в турнире.

 

«СПУТНИК-ДЮСШ №1» – «БОКС» – 2:2 (1:0)

31 мая. Новочебоксарск. «ДЮСШ №1». 150 зрителей

Главный судья: Николай Мальцев (Новочебоксарск)

 

Голы: Уткин (2), Гаврилов (51) - Матвеев (62 пен.), Романов (85)

Предупреждения: Кутлубердин - Ананьев А., Григорьев, Иванов, Кобяков, Дубский, Юманкин, Ананьев М.

Удаления: нет - нет



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