Кто старое помянет...

|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|26
|73
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|25
|63
|3
|Волга-ТАВ-Чубаево
|25
|58
|4
|Крылья
|25
|51
|5
|Динамо
|25
|47
|6
|Сталь
|25
|41
|7
|ФК Ибреси
|25
|40
|8
|Факел (Красноармейское)
|25
|28
|9
|Темп (Батырево)
|26
|27
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|25
|23
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|25
|21
|12
|Цивиль (Цивильск)
|25
|20
|13
|Рубин (Ядрин)
|25
|8
|14
|Энергия
|25
|5
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|37 (5)
|Ермаков Олег // Волга
|23
|Моисеев Андрей // Темп
|22 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|21
|Мамайкин Евгений // Динамо
|18
|Егоров Александр // Волга
|17 (1)
|Кураков Леонид // Крылья
|16
|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|46
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|18
|38
|3
|Динамо
|18
|37
|4
|Спутник-Комплект21
|18
|26
|5
|СШ по футболу
|18
|25
|6
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|18
|25
|7
|Ротор
|18
|21
|8
|Бурилы
|18
|20
|9
|ФК Ибреси
|18
|12
|10
|БоМиК
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|28 (2)
|Проталионов Евгений // Динамо
|17 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|16 (1)
|Иванов Кирилл // Динамо
|13
|Краснов Иван // Химик-АВГУСТ
|11
|Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА
|11 (1)
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|10
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|16
|38
|2
|СК Воля-Ротор
|16
|31
|3
|Бриллиант
|16
|27
|4
|Элара
|16
|27
|5
|ФК Бокс
|16
|22
|6
|Энергия
|16
|18
|7
|Букет Чувашии
|16
|18
|8
|Звезда-ИЗВА
|16
|11
|9
|СК Центр
|16
|5
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|18
|45
|2
|Темп
|18
|37
|3
|Факел
|18
|34
|4
|Тармаш
|18
|32
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|18
|26
|6
|Аида
|18
|24
|7
|ФК Урмары
|18
|22
|8
|Локомотив
|18
|18
|9
|Спартак Кр.Четаи
|18
|12
|10
|Рубин
|18
|4
|турнирная таблица
Спустя месяц после окончания Чемпионата ЧР по футболу среди взрослых команд турнирная таблица приобрела свой окончательный вид! Невнимательность руководства команды ФК «Ибреси» привела к тому, что весь второй круг ибресинцы играли «вхолостую».
Выступление дисквалифицированного Анатолия Такмакова в стартовом матче второго круга против «СШ по футболу» (0:0), стало отправной точкой в деле об участии дисквалифицированного игрока команды ФК «Ибреси», итогом которого стало 9 технических поражений.
Несмотря на то, что данное решение КДК не повлияло на распределение мест у призеров, "подарок" от ибресинцев пришелся по душе соперникам ФК «Ибреси», потерявшим очки в их очном противостоянии. Таким образом, с седьмого на четвертое место!!! поднялся новочебоксарский «Спутник-ДЮСШ №1-Комплект21», добравший в свою копилку 3 важных очка. Также, на место выше поднялись «СШ по футболу», «Ротор» и «Бурилы». А вот на итоговое место «БоМиКа» эти три очка никак не повлияли.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 37
- Дата: 09-11-2017
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