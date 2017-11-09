Кто старое помянет...

Спустя месяц после окончания Чемпионата ЧР по футболу среди взрослых команд турнирная таблица приобрела свой окончательный вид! Невнимательность руководства команды ФК «Ибреси» привела к тому, что весь второй круг ибресинцы играли «вхолостую».

Выступление дисквалифицированного Анатолия Такмакова в стартовом матче второго круга против «СШ по футболу» (0:0), стало отправной точкой в деле об участии дисквалифицированного игрока команды ФК «Ибреси», итогом которого стало 9 технических поражений.

Несмотря на то, что данное решение КДК не повлияло на распределение мест у призеров, "подарок" от ибресинцев пришелся по душе соперникам ФК «Ибреси», потерявшим очки в их очном противостоянии. Таким образом, с седьмого на четвертое место!!! поднялся новочебоксарский «Спутник-ДЮСШ №1-Комплект21», добравший в свою копилку 3 важных очка. Также, на место выше поднялись «СШ по футболу», «Ротор» и «Бурилы». А вот на итоговое место «БоМиКа» эти три очка никак не повлияли.