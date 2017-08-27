|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|11
|30
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|11
|25
|3
|Динамо
|11
|21
|4
|Ротор
|11
|15
|5
|ФК Ибреси
|11
|13
|6
|СШ по футболу
|11
|12
|7
|Бурилы
|11
|11
|8
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|11
|10
|9
|Спутник-Комплект21
|11
|10
|10
|БоМиК
|11
|9
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|11 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|9
|Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ
|8
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|16
|43
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|16
|37
|3
|Динамо
|15
|34
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|14
|33
|5
|Крылья
|15
|31
|6
|Сталь
|17
|29
|7
|ФК Ибреси
|15
|26
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|14
|17
|9
|Факел (Красноармейское)
|15
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|14
|13
|11
|Темп (Батырево)
|15
|11
|12
|Цивиль (Цивильск)
|14
|9
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|5
|14
|Энергия
|14
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|22 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|16 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Мамайкин Евгений // Динамо
|12
|Егоров Александр // Волга
|11
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Элара
|10
|20
|2
|Актив
|10
|20
|3
|СК Воля-Ротор
|10
|19
|4
|ФК Бокс
|11
|18
|5
|Бриллиант
|11
|17
|6
|Энергия
|10
|13
|7
|Букет Чувашии
|11
|11
|8
|Звезда-ИЗВА
|10
|5
|9
|СК Центр
|9
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|12
|27
|2
|Факел
|12
|25
|3
|Темп
|12
|22
|4
|Тармаш
|11
|20
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|12
|20
|6
|Спартак Кр.Четаи
|12
|12
|7
|Локомотив
|11
|12
|8
|ФК Урмары
|12
|10
|9
|Аида
|12
|9
|10
|Рубин
|12
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Отрыв лидера становится существенным
Высший дивизион. 12 тур. «Химик-АВГУСТ» – «СШ по футболу» – 4:1, «Динамо» – «Ротор» – 3:0, «Ибреси» – «Волга-ТАВ» – 1:2, «Спутник-Комплект21» – «Шумерля-ШЗСА» – 2:2, «БоМиК» – «Бурилы» – 5:2.
Первый дивизион. Группа A. 12 тур. «Актив» – «Элара» – 1:0, «Энергия» – «Звезда-ИЗВА» – 3:3, «СК Центр» – «Воля» – ?:?, «Бриллиант» – «Букет Чувашии» – перенос. Группа B. 13 тур. «Локомотив» – «Химик-АВГУСТ-2» – 6:2, «Факел» – «Тармаш» – 1:0, «Аида» – «Спартак» – 3:0*, «Рубин» – «Чурачики» – 1:4, «Урмары» – «Темп» – 1:2.
Ветераны. 16 тур. «Заря» – «Волга» – 2:4, «Волга-ТАВ-Чубаево» – «Факел» – 1:0, «Комплект21» – «Ибреси» – 7:1, «Энергия» – «Сталь» – 0:7, «Темп» – «Крылья» – 1:7, «Локомотив-Янтиково» – «Рубин» – 2:1, «Цивиль» – «Динамо» – 3:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 313
- Дата: 27-08-2017
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