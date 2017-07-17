Шумерлинцы не перестают удивлять

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 24
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 9 19
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 9 15
4 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 8 11
6 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 10
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 9 10
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 8 10
9 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 8
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 9 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 16
Проталионов Евгений // Динамо 9 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 6
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 10 30
2 Волга-ТАВ-Чубаево 11 27
3 Волга 10 25
4 Динамо 10 24
5 Крылья 10 21
6 ФК Ибреси 10 17
7 Факел Красноармейское 10 15
8 Сталь 10 15
9 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
10 Заря Нчк 11 7
11 Темп Батырево 11 7
12 Рубин Ядрин 11 5
13 Цивиль 11 5
14 Энергия 10 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Князев Алексей // Волга
15 (2)
Краснов Александр // Волга-ТАВ
11
Моисеев Андрей // Темп
11 (1)
Ермаков Олег // Волга
9
Никоноров Виктор // Динамо
8 (1)
Мамайкин Евгений // Динамо
7
Павлов Эдуард // Комплект21
7 (3)
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 7 15
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 7 13
3 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 6 12
4 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 7 11
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 7 10
6 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 8 9
7 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 7 8
8 Логотип Спартак СК Центр 5 3
9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 6 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 9 23
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 8 17
3 Логотип Темп Батырево Темп 8 16
4 Логотип Тармаш Тармаш 9 14
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 9 13
6 Логотип Урмары ФК Урмары 9 10
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 9 8
8 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 8 8
9 Логотип Аида Канаш Аида 8 6
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 9 4
турнирная таблица
календарь игр
Шумерлинцы не перестают удивлять

Высший дивизион. 9 тур. «Химик-АВГУСТ» – «Динамо» – 1:0 (Шалин, 49), ФК «Ибреси» – «Ротор» – 1:2, «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» – «БоМиК» – 1:2, «Бурилы» – ФК «Шумерля» – 2:0, «Волга-ТАВ» – «СШ по футболу» – 1:1.

 

Первый дивизион. Группа A. 8 тур. «Актив» – «СК Центр» – 7:2, «Элара» – «Энергия» – 1:0, «Бриллиант» – «Бокс» – 1:1, «Воля» – «Букет Чувашии» – 2:0. Группа B. 9 тур. «Аида» – «Локомотив» – 3:2, «Факел» – «Рубин – 4:1, «Тармаш» – «Темп» – 1:1, «Спартак» – «Урмары» – 4:1, «Химик-АВГУСТ-2» – «Чурачики» – 1:1.

 

Второй дивизион. ? тур. «» – «» – ?:?, «» – «» – ?:?, «» – «» – ?:?, «» – «» – ?:?.

 

Ветераны. 11 тур. «Факел» – «Цивиль» – 2:2 (4:2 пен.), «Волга-ТАВ» – ФК «Янтиково-Локомотив» – 5:0 (+Кубок), «Рубин» – ФК «Ибреси» – 0:1 (+Кубок), «Комплект21» – «Сталь» – 2:0, «Энергия» – «Крылья» – 0:2 (+Кубок), «Динамо» – «Волга» – 1:1, «Заря» – «Темп» – 3:1.

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