Шумерлинцы не перестают удивлять

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|24
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|9
|19
|3
|Динамо
|9
|15
|4
|ФК Ибреси
|9
|12
|5
|Ротор
|8
|11
|6
|СШ по футболу
|9
|10
|7
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|9
|10
|8
|Бурилы
|8
|10
|9
|БоМиК
|9
|8
|10
|Спутник-Комплект21
|9
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|16
|Проталионов Евгений // Динамо
|9 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|6
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 Нчк
|10
|30
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|27
|3
|Волга
|10
|25
|4
|Динамо
|10
|24
|5
|Крылья
|10
|21
|6
|ФК Ибреси
|10
|17
|7
|Факел Красноармейское
|10
|15
|8
|Сталь
|10
|15
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|10
|Заря Нчк
|11
|7
|11
|Темп Батырево
|11
|7
|12
|Рубин Ядрин
|11
|5
|13
|Цивиль
|11
|5
|14
|Энергия
|10
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|15 (2)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|11
|Моисеев Андрей // Темп
|11 (1)
|Ермаков Олег // Волга
|9
|Никоноров Виктор // Динамо
|8 (1)
|Мамайкин Евгений // Динамо
|7
|Павлов Эдуард // Комплект21
|7 (3)
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|7
|15
|2
|Элара
|7
|13
|3
|СК Воля-Ротор
|6
|12
|4
|Бриллиант
|7
|11
|5
|ФК Бокс
|7
|10
|6
|Букет Чувашии
|8
|9
|7
|Энергия
|7
|8
|8
|СК Центр
|5
|3
|9
|Звезда-ИЗВА
|6
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|9
|23
|2
|Факел
|8
|17
|3
|Темп
|8
|16
|4
|Тармаш
|9
|14
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|9
|13
|6
|ФК Урмары
|9
|10
|7
|Локомотив
|9
|8
|8
|Спартак Кр.Четаи
|8
|8
|9
|Аида
|8
|6
|10
|Рубин
|9
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Высший дивизион. 9 тур. «Химик-АВГУСТ» – «Динамо» – 1:0 (Шалин, 49), ФК «Ибреси» – «Ротор» – 1:2, «Спутник-ДЮСШ№1-Комплект21» – «БоМиК» – 1:2, «Бурилы» – ФК «Шумерля» – 2:0, «Волга-ТАВ» – «СШ по футболу» – 1:1.
Первый дивизион. Группа A. 8 тур. «Актив» – «СК Центр» – 7:2, «Элара» – «Энергия» – 1:0, «Бриллиант» – «Бокс» – 1:1, «Воля» – «Букет Чувашии» – 2:0. Группа B. 9 тур. «Аида» – «Локомотив» – 3:2, «Факел» – «Рубин – 4:1, «Тармаш» – «Темп» – 1:1, «Спартак» – «Урмары» – 4:1, «Химик-АВГУСТ-2» – «Чурачики» – 1:1.
Второй дивизион. ? тур. «» – «» – ?:?, «» – «» – ?:?, «» – «» – ?:?, «» – «» – ?:?.
Ветераны. 11 тур. «Факел» – «Цивиль» – 2:2 (4:2 пен.), «Волга-ТАВ» – ФК «Янтиково-Локомотив» – 5:0 (+Кубок), «Рубин» – ФК «Ибреси» – 0:1 (+Кубок), «Комплект21» – «Сталь» – 2:0, «Энергия» – «Крылья» – 0:2 (+Кубок), «Динамо» – «Волга» – 1:1, «Заря» – «Темп» – 3:1.
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 574
- Дата: 17-07-2017
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