Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 3 6
3 Логотип Ибреси ФК Ибреси 4 6
4 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 3 6
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 3 4
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 3 4
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 3 3
8 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 3 2
9 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 3 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 3 1
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 7
Погадаев Евгений // Шумерля-ШЗСА 4
Таныгин Сергей // Химик-АВГУСТ 3
Кирилл Иванов // Динамо 3
Михайлов Андрей // Бурилы 3
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 Нчк 5 15
2 Динамо 4 10
3 Крылья 4 9
4 Волга-ТАВ-Чубаево 5 12
5 Волга 5 12
6 ФК Янтиково-Локомотив 5 10
7 ФК Ибреси 5 7
8 Сталь 5 9
9 Факел Красноармейское 5 7
10 Темп Батырево 5 4
11 Цивиль 5 3
12 Рубин Ядрин 4 1
13 Заря Нчк 4 0
14 Энергия 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Краснов Александр // Волга-ТАВ
6
Князев Алексей // Волга
6(1)
Мамайкин Евгений // Динамо
5
Моисеев Андрей // Темп
5
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1-2 Логотип Элара Чебоксары Элара 1 3
1-2 Логотип Бокс Чебоксары Бокс 1 3
3 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 1 3
4-5 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 1 1
4-5 Логотип Актив Чебоксарский район Актив-Комплект21 1 1
6 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля 0 0
7 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 1 0
8-9 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 1 0
8-9 Логотип Спартак СК Центр 1 0
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 3 7
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 3 7
3 Логотип Тармаш Тармаш 3 6
4 Логотип Темп Батырево Темп 3 5
5 Логотип Урмары ФК Урмары 3 4
6 Логотип Рубин Ядрин Рубин 3 4
7 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 3 4
8 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 3 2
9 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 3 1
10 Логотип Аида Канаш Аида 3 0
турнирная таблица
календарь игр
Тур за туром

Тур за туромЧемпионат ЧР среди взрослых. Высший дивизион. Перенесенный матч. «Химик-АВГУСТ» - ФК «Ибреси» - 4:0

Первый дивизион. Группа А. «Букет Чувашии» - «Элара» - 1:3, «Звезда-ИЗВА» - ФК «Бокс» - 0:2, «Энергия» - «Воля» - 0:1, «Бриллиант» - «СК Центр» - 3:1

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