Лидеры синхронно оступились

В первом матче праздничного тура "Динамо", постоянно ведя походу игры, едва избежало поражения в игре против "Комплект21-Спутник". При равном счете за 2 минуты до конца матча, новочебоксарцы получили право на 6-тиметровый удар, но удар Василия Дементьева пришелся в "молоко". Возможностью еще более упрочить свое преимущество не смог воспользоваться лидер чемпионата Чувашии по мини-футболу "ЧГПУ-Ядринмолоко". Молочники не удержали преимущество в два мяча в игре с середняком турнира "Frap-ЧГУ-2" и неожиданно для многих также понесли непредвиденные потери. В остальных поединках аутсайдеры в заочном споре боролись за то, кто меньше пропустит. Ишлейцы оказались немного "успешнее".

Мини-футбол. Высший дивизион. 7 тур. Канмаш-Лидер - СШ по футболу - 10:1, Комплект21-Спутник - Динамо - 3:3, Бурилы - Эврика-ЧГУ - 3:13, FRAP-ЧГУ-2 - ЧГПУ-Ядринмолоко - 4:4, Звезда-ИЗВА - ГАИ-GreenGo - 3:9