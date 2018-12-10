Мини-футбол. 8-9 декабря 2018 г.

После победы над "ГАИ-GreenGo", канашский "Канмаш-Лидер" вышел в единоличные лидеры чемпионата Чувашии по мини-футболу в высшем дивизионе. В этом им помогла ничья в матче динамовцев против "ЧГПУ-Ядринмолоко".

В пердиве "Рать" продолжает идти без потерь, но из-за меньшего количества игр уступает на данный момент первую строчку коллективу из Чебоксарского района - СК "Воля".

У ветеранов новочебоксарский "Комплект21" незамечает никого на своем пути, а их голеодор Сергей Кирсанов наколотил уже 17 голов в 6 играх. Также без потерь идет "Волга", обыгравшая в прошедшем туре "Крылья" - 3:0. Правда, за счет меньшего количества игр волжане пока уступают не только новочебоксарцам, но и своим "тезкам" из Урмар.

Мини-футбол. Высший дивизион. 3 тур. Комплект21 - Звезда-ИЗВА - 5:3, Динамо - ЧГПУ-Ядринмолоко - 3:3, Канмаш-Лидер - ГАИ-GreenGo - 2:1, Эврика-ЧГУ - СШ по футболу - 9:5, Бурилы - FRAP-ЧГУ-2 - 4:1

Мини-футбол. Первый дивизион. 4 тур. Спектр - ФК Чурачики - 5:3, ФК Вурнары - СК Воля - 1:7, Рать - Крылья-Факел - 6:4, Атлашево - ФК Урмары - 3:3, Атлетико-Спутник - Романа-Водоканал - 2:3, Пенсионный фонд - ОМОН - 2:2

Мини-футбол. Второй дивизион. 2 тур. Типчел - Интер - 3:5, ЭКРА - VIVA-Альянс - 2:2, Сувары - Водник - 5:5, Тимеш - ЧГПУ-2-Ядринмолоко - 5:2, Комплект21-НХМТ - ФК Моргауши - 4:0

Мини-футбол. Ветераны. 5 тур. Фемида - Заря - 14:0, Союз-50 - ДМБ-Шемурша - 2:1, Молочный двор - Волга-ТАВ - 2:9, Сталь - Комплект21-2 - 2:3, Крылья-2 - Комплект21 - 4:7, Крылья - Динамо - 3:0. 6 тур. Комплект21 - Сталь - 6:1, Комплект21-2 - Молочный двор - 6:3, Волга-ТАВ-Урмары - Фемида - 5:3, Волга - Крылья - 3:0, Динамо - Крылья-2 - 3:0, Заря - Союз-50 - 3:5