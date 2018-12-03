Мини-футбол. 1-2 декабря 2018 г.

"ЧГПУ-Ядринмолоко" и "Канмаш-Лидер" продолжают отгружать своим оппонентам целую кошёлку и вместе с двумя другими чебоксарскими командами "Динамо" и "ГАИ-Green Go" продолжают идти без потерь. Алексей Лесин ("ЧГПУ-Ядринмолоко") после покера в ворота "СШ по футболу" единолично возглавил таблицу бомбардиров. Уже в следующем туре в субботу команд со 100% показателем точно будет меньше, так как квартет этих команд сыграет между собой. Сначала "Динамо" сыграет против "ЧГПУ-Ядринмолоко" (13:00), а по ее окончанию, "ГАИ-GreenGo" сразится с дебютантом высшего дивизиона "Канмаш-Лидер" (14:00).

В первом дивизионе без потерь идет только "Рать", правда и сыграли ребята на один матч меньше основной группы. Среди других претендентов на лидирующие позиции отметим ничейные результаты в матчах "Атлетико" против ОМОН и СК "Воля" против ФК "Чурачики".

У ветеранов "Динамо" неожиданно проиграло "Стали" и теперь уступает привычным лидерам "Комплект21" и "Волге" по потерянным очкам.

Мини-футбол. Высший дивизион. 2 тур. ЧГПУ-Ядринмолоко - СШ по футболу - 8:2, Канмаш-Лидер - FRAP-ЧГУ-2 - 8:3, Эврика-ЧГУ - ГАИ-GreenGo - 1:2, Динамо - Звезда-ИЗВА - 6:1, Комплект21 - Бурилы - 6:1

Мини-футбол. Первый дивизион. 3 тур. ОМОН - Атлетико-Спутник - 3:3, Романа-Водоканал - Атлашево - 2:4, ФК Урмары - Рать - 2:4, Пенсионный фонд - Спектр - 5:0, Крылья-Факел - ФК Вурнары - 5:2, СК Воля - ФК Чурачики - 4:4

Мини-футбол. Второй дивизион. 2 тур. МФК Дерби - Спарта - 11:0, Бриллиант - Элара - 1:2, Кубня-Восток - Политех - 5:2, Абашево - ЧАЗ - 1:2, Рябинка - Эстет - 4:4, Кадыкова - Каррера - 5:1

Мини-футбол. Ветераны. 3 тур. Союз-50 - Волга - 0:5, Молочный двор - Крылья-2 - 3:4, Фемида - Крылья - 0:3, ДМБ-Шемурша - Динамо - 2:5, Заря - Комплект21 - 0:9, Волга-ТАВ-Урмары - Комплект21-2 - 5:3. 4 тур. Сталь - Динамо - 3:2, Крылья-2 - Волга - 1:8, Фемида - Комплект21-2 - 2:1, Молочный двор - Комплект21 - 0:13, Союз-50 - Волга-ТАВ-Урмары - 0:5, ДМБ-Шемурша - Заря - 3:2