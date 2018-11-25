Динамо бежит

Если во втором дивизионе для завершения первого тура понадобились оба выходных, то в ветеранском Первенстве многие команды играли и в субботу, и в воскресенье. По итогам первых двух туров, лидерство среди футболистов от 40 лет и старше захватило чебоксарское "Динамо", одержавшее на старте 2 победы из 2. провели уже по две , впрочем, как и у команд второго дивизиона, первый тур растянулся на два дня.

Мини-футбол. Ветераны. Союз-50 - Комплект21 - 0:5, ДМБ-Шемурша - Комплект21-2 - 2:2, Фемида - Динамо - 0:3, Заря - Волга-ТАВ-Урмары - 2:9, Сталь - Крылья - 4:3, Молочный двор - Волга - перенос, Фемида - Сталь - 3:3, Союз-50 - Крылья-2 - 2:2, Волга-ТАВ-Урмары - Динамо - 1:4, Заря - Волга - 1:4, ДМБ-Шемурша - Крылья - 2:0, Комплект21 - Комплект21-2 - перенос

Мини-футбол. Второй дивизион. ЭКРА - Типчел - 7:0, VIVA-Альянс - ЧПО им В. И. Чапаева - 7:6, Кубня-Восток - МФК Дерби - 3:3, Комплект21-НХМТ - Сувары - 5:2, ФК Моргауши - Тимеш - 2:2, ЧГПУ-2-Ядринмолоко - Водник - 2:12