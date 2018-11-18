Мини-футбол. Итоги первого тура в первом дивизионе

По итогам первого игрового дня лидерство захватила команда "Пенсионный фонд", обыгравшая дебютанта Первенства футбольный клуб "Атлашево" со счетом 5:1. Первые свои победы одержали также "Атлетико-Спутник", ФК "Урмары", СК "Воля" и ФК "Вурнары".

Мини-футбол. Первый дивизион. 1 тур. Атлетико-Спутник - Спектр - 2:1, Пенсионный фонд - Атлашево - 5:1, Романа-Водоканал - ФК Вурнары - 2:4, ФК Урмары - ФК Чурачики - 4:1, Факел-Крылья - СК Воля - 0:3