"Темп" стал ближе к победе в Первенстве

Первый матч за титул в первом дивизионе в Батырево между командами "Темп" и "Энергия" завершился волевой победой хозяев. Пропустив в середине первого тайма, батыревцы смогли собраться и ударно провели вторую половину игры, забив трижды. Поражение 1:3 оставляет "Энергии" шансы перед ответной игрой дома, которая состоится в субботу 20 октября на стадионе "Олимпийский" в Кугесях.

«ТЕМП» Батырево – «ЭНЕРГИЯ» Чебоксары – 3:1 (0:1).

13 октября 2018 г. Батырево. «Паттар». 80 зрителей

Судьи: Игорь Кутлубердин, Николай Юдин, Андрей Гаврилов

Голы: Макаров (60, 80), Романов Н. (90) - Краснов (19)

Предупреждения: Романов Р., Шуворов, Михайлов - Терентьев