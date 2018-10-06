Победители дивизионов в финале не сыграют

Победители своих дивизионов не сыграют в главном матче Первенства ЧР по футболу в первом дивизионе. Это стало известно, после того, как и в ответных матчах на своих домашних стадионах ФК "Бокс" и "Локомотив" не смогли одержать столь необходимые победы. Новочебоксарцы свой матч и вовсе проиграли. Таким образом, в финале турнира сыграют чебоксарская "Энергия" и батыревский "Темп". Неудачники полуфиналов встретятся между собой в матче за бронзу.

Первый дивизион. Полуфиналы. Ответные матчи. ФК "Бокс" - "Темп" - 1:2 (первый матч - 1:3), "Локомотив" - "Энергия" - 1:1 (первый матч - 0:3).