Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 15 41
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 17 41
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 16 38
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 17 26
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 16 24
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 17 19
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 16 16
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 17 11
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 16 10
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 17 10
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Богородский Вадим // БоМиК 14 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Краснов Евгений // БоМиК 12 (0)
Первенство. Ветераны 40+. Итоги
М Команда И О
1 Волга 20 58
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 20 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 20 43
5 Волга-ТАВ-Чубаево 20 32
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 20 23
8 Факел (Красноармейское) 20 20
9 ФК Янтиково-Локомотив 18 22
10 Темп (Батырево) 18 20
11 Заря (Новочебоксарск) 18 19
12 Рубин (Ядрин) 18 15
14 Цивиль (Цивильск) 18 12
12 Энергия 18 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 18 (0)
Кураков Леонид // Крылья 16 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Князев Алексей // Волга 13 (1)
Победители дивизионов в финале не сыграют


Победители своих дивизионов не сыграют в главном матче Первенства ЧР по футболу в первом дивизионе. Это стало известно, после того, как и в ответных матчах на своих домашних стадионах ФК "Бокс" и "Локомотив" не смогли одержать столь необходимые победы. Новочебоксарцы свой матч и вовсе проиграли. Таким образом, в финале турнира сыграют чебоксарская "Энергия" и батыревский "Темп". Неудачники полуфиналов встретятся между собой в матче за бронзу.

Первый дивизион. Полуфиналы. Ответные матчи. ФК "Бокс" - "Темп" - 1:2 (первый матч - 1:3), "Локомотив" - "Энергия" - 1:1 (первый матч - 0:3).

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  • Просмотров: 450
  • Дата: 06-10-2018 |

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