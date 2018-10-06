|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|15
|41
|2
|Спартак
|17
|41
|3
|БоМиК
|16
|38
|4
|Ротор
|17
|26
|5
|ФК Шумерля
|16
|24
|6
|Волга
|17
|19
|7
|СШ по футболу
|16
|16
|8
|ФК Чурачики
|17
|11
|9
|ФК Ибреси
|16
|10
|10
|Бурилы
|17
|10
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
Победители дивизионов в финале не сыграют
Победители своих дивизионов не сыграют в главном матче Первенства ЧР по футболу в первом дивизионе. Это стало известно, после того, как и в ответных матчах на своих домашних стадионах ФК "Бокс" и "Локомотив" не смогли одержать столь необходимые победы. Новочебоксарцы свой матч и вовсе проиграли. Таким образом, в финале турнира сыграют чебоксарская "Энергия" и батыревский "Темп". Неудачники полуфиналов встретятся между собой в матче за бронзу.
Первый дивизион. Полуфиналы. Ответные матчи. ФК "Бокс" - "Темп" - 1:2 (первый матч - 1:3), "Локомотив" - "Энергия" - 1:1 (первый матч - 0:3).
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- Дата: 06-10-2018
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