Победители дивизионов могут остаться без финала

С преимуществом хозяев прошли первые матчи полуфиналов в первом дивизионе. В Батырево "Темп", благодаря голам Шуворова, Михайлова и ветерана команды Моисеева, одержал уверенную победу над победителем городской группы ФК "Бокс". Гости смогли огорчить хозяев однажды, забив единственный гол с одиннадцатиметрового. Этот гол оставляет "боксерам" шансы на спасение перед ответным поединком в Новочебоксарске.

Для победителя сельской группы дела обстоят значительно хуже. Три безответных гола от чебоксарской "Энергии" практически ставят крест на попадание канашского "Локомотива" в финал. К тому же, в ответной игре канашцам не смогут помочь два удаленных в первом матче игрока.

Первый дивизион. Полуфинал. Первые матчи. "Темп" - ФК "Бокс" - 3:1 (2:0), "Энергия" - "Локомотив" - 3:0 (2:0).