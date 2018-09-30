Победители дивизионов могут остаться без финала

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак
|17
|41
|2
|Химик-Август
|14
|38
|3
|БоМиК
|15
|35
|4
|ФК Шумерля
|16
|24
|5
|Ротор
|16
|23
|6
|Волга
|16
|19
|7
|СШ по футболу
|15
|16
|8
|ФК Чурачики
|16
|11
|9
|ФК Ибреси
|16
|10
|10
|Бурилы
|17
|10
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Богородский Вадим // БоМиК
|13 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|11 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|19
|55
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|19
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|19
|40
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|19
|29
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|19
|22
|8
|Факел (Красноармейское)
|19
|19
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
С преимуществом хозяев прошли первые матчи полуфиналов в первом дивизионе. В Батырево "Темп", благодаря голам Шуворова, Михайлова и ветерана команды Моисеева, одержал уверенную победу над победителем городской группы ФК "Бокс". Гости смогли огорчить хозяев однажды, забив единственный гол с одиннадцатиметрового. Этот гол оставляет "боксерам" шансы на спасение перед ответным поединком в Новочебоксарске.
Для победителя сельской группы дела обстоят значительно хуже. Три безответных гола от чебоксарской "Энергии" практически ставят крест на попадание канашского "Локомотива" в финал. К тому же, в ответной игре канашцам не смогут помочь два удаленных в первом матче игрока.
Первый дивизион. Полуфинал. Первые матчи. "Темп" - ФК "Бокс" - 3:1 (2:0), "Энергия" - "Локомотив" - 3:0 (2:0).
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- Дата: 30-09-2018
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