Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 17 41
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 14 38
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 15 35
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 16 24
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 16 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 16 19
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 15 16
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 16 11
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 16 10
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 17 10
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 22 (5)
Проталионов Евгений // Спартак 14 (1)
Богородский Вадим // БоМиК 13 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 12 (4)
Чемерилов Николай // Бурилы 11 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 19 55
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 19 53
3 Динамо 20 44
4 Крылья 19 40
5 Волга-ТАВ-Чубаево 19 29
6 ФК Ибреси 20 24
7 Сталь 19 22
8 Факел (Красноармейское) 19 19
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 27 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 14 (1)
Победители дивизионов могут остаться без финала


С преимуществом хозяев прошли первые матчи полуфиналов в первом дивизионе. В Батырево "Темп", благодаря голам Шуворова, Михайлова и ветерана команды Моисеева, одержал уверенную победу над победителем городской группы ФК "Бокс". Гости смогли огорчить хозяев однажды, забив единственный гол с одиннадцатиметрового. Этот гол оставляет "боксерам" шансы на спасение перед ответным поединком в Новочебоксарске.

Для победителя сельской группы дела обстоят значительно хуже. Три безответных гола от чебоксарской "Энергии" практически ставят крест на попадание канашского "Локомотива" в финал. К тому же, в ответной игре канашцам не смогут помочь два удаленных в первом матче игрока.

Первый дивизион. Полуфинал. Первые матчи. "Темп" - ФК "Бокс" - 3:1 (2:0), "Энергия" - "Локомотив" - 3:0 (2:0).

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  • Просмотров: 415
  • Дата: 30-09-2018 |

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