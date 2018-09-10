Заседание КДК от 5 сентября 2018 г.

5 сентября 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось пятое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Недисциплинированное поведение тренера команды ветеранов «Динамо» Шарова П.И. в матче 2-го тура Первенства с командой «Волга», состоявшийся 26.08.2018г.

Постановили:

За дисциплинарное нарушение предусмотренное ст. 82 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР, допущенное тренером команды «Динамо» (ветераны) Шаровым П.И. наложить штраф на команду «Динамо» в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

2. Неявка команды ФК «Ибреси» на игру среди старших юношей с командой «Бурилы-ДЮСШ-1-Комплект-21» 28.08.2018г.

Постановили:

За неявку команды старших юношей ФК «Ибреси» на матч с командой «Бурилы-ДЮСШ-1-Комплект-21», согласно ст.75 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР засчитать техническое поражение 0:3 команде ФК «Ибреси». Условно предупредить команду ФК «Ибреси», что за повторное нарушение (неявку) на команду будет наложен штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, согласно ст.75 ч.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.

3. Неявка команды ветеранов «Энергия» на игру с командой «Рубин» 02.09.2018г.

Постановили:

За неявку команды ветеранов «Энергия» на матч с командой «Рубин» 02.09.2018г., согласно ст.75 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР засчитать техническое поражение 0:3 команде «Энергия». Условно предупредить команду «Энергия», что за повторное нарушение (неявку) на команду будет наложен штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, согласно ст.75 ч.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.

4. Удаление игроков команд младших юношей «СШ-СПАРТАК-2003» Никитина Дмитрия и «СШ-СПАРТАК-2004» Цыганова Андрея в матче Первенства 03.09.2018г. за агрессивное поведение.

Постановили:

Игроков команды младших юношей «СШ-СПАРТАК-2003» Никитина Дмитрия и «СШ-СПАРТАК-2004» Цыганова Андрея, удалённых в матче Первенства между этими командами 03.09.2018г. дисквалифицировать на 4 матча каждого, согласно ст.83 ч.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.

5. РАЗНОЕ.

Постановили:

Директору по проведению соревнований Михайлову В.Э. назначить дату проведения раннее перенесённого матча Первенства ЧР среди ветеранов между командами «Сталь» и «Динамо» не позднее 23.09.2018г.

Постановили:

Обязать команду ветеранов ФК «Ибреси» соблюдать регламент ФФ ЧР по оплате проезда судьи (судейской бригады) по установленным нормам, согласно ст.16 настоящего Регламента.