Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 14 35
2 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 29
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 14 23
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 14 23
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 14 18
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 13 15
8 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 14 7
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 14 7
10 Логотип Ибреси ФК Ибреси 14 7
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Проталионов Евгений // Спартак 11 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 17 49
2 Волга 17 49
3 Крылья 17 40
4 Динамо 16 36
5 Волга-ТАВ-Чубаево 17 28
6 ФК Ибреси 17 23
7 Сталь 16 20
8 Факел (Красноармейское) 17 18
9 ФК Янтиково-Локомотив 17 19
10 Темп (Батырево) 16 17
11 Заря (Новочебоксарск) 17 16
12 Рубин (Ядрин) 17 15
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 15 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 26 (2)
Абрамов Николай // Динамо 17 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 14 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 13 (1)
Заседание КДК от 5 сентября 2018 г.


5 сентября 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось пятое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы: 

1. Недисциплинированное поведение тренера команды ветеранов «Динамо» Шарова П.И. в матче 2-го тура Первенства с командой «Волга», состоявшийся 26.08.2018г.

Постановили:

За дисциплинарное нарушение предусмотренное ст. 82 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР, допущенное тренером команды «Динамо» (ветераны) Шаровым П.И. наложить штраф на команду «Динамо» в размере 1000 (одна тысяча) рублей.                         

2. Неявка команды ФК «Ибреси» на игру среди старших юношей с командой «Бурилы-ДЮСШ-1-Комплект-21» 28.08.2018г.

Постановили:

За неявку команды старших юношей ФК «Ибреси» на матч с командой «Бурилы-ДЮСШ-1-Комплект-21», согласно ст.75 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР засчитать техническое поражение 0:3 команде ФК «Ибреси». Условно предупредить команду ФК «Ибреси», что за повторное нарушение (неявку) на команду будет наложен штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, согласно ст.75 ч.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.

3. Неявка команды ветеранов «Энергия» на игру с командой «Рубин» 02.09.2018г.

Постановили:

 За неявку команды ветеранов «Энергия» на матч с командой «Рубин» 02.09.2018г., согласно ст.75 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР засчитать техническое поражение 0:3 команде «Энергия». Условно предупредить команду «Энергия», что за повторное нарушение (неявку) на команду будет наложен штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, согласно ст.75 ч.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.

4. Удаление игроков команд младших юношей «СШ-СПАРТАК-2003» Никитина Дмитрия и «СШ-СПАРТАК-2004» Цыганова Андрея в матче Первенства 03.09.2018г. за агрессивное поведение.

Постановили:

Игроков команды младших юношей «СШ-СПАРТАК-2003» Никитина Дмитрия и «СШ-СПАРТАК-2004» Цыганова Андрея, удалённых в матче Первенства между этими командами 03.09.2018г. дисквалифицировать на 4 матча каждого, согласно ст.83 ч.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.

5. РАЗНОЕ.

Постановили:

Директору по проведению соревнований Михайлову В.Э. назначить дату проведения раннее перенесённого матча Первенства ЧР среди ветеранов между командами «Сталь» и «Динамо» не позднее 23.09.2018г.

Постановили:

Обязать команду ветеранов ФК «Ибреси» соблюдать регламент ФФ ЧР по оплате проезда судьи (судейской бригады) по установленным нормам, согласно ст.16 настоящего Регламента.

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  • Дата: 10-09-2018 |

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