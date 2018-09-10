Заседание КДК от 5 сентября 2018 г.

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак
|14
|35
|2
|Химик-Август
|12
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|14
|23
|5
|ФК Шумерля
|14
|23
|6
|Волга
|14
|18
|7
|СШ по футболу
|13
|15
|8
|Бурилы
|14
|7
|9
|ФК Чурачики
|14
|7
|10
|ФК Ибреси
|14
|7
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Проталионов Евгений // Спартак
|11 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|17
|49
|2
|Волга
|17
|49
|3
|Крылья
|17
|40
|4
|Динамо
|16
|36
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|28
|6
|ФК Ибреси
|17
|23
|7
|Сталь
|16
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|17
|18
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|17
|19
|10
|Темп (Батырево)
|16
|17
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|17
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|17
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|15
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|26 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|17 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
5 сентября 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось пятое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:
1. Недисциплинированное поведение тренера команды ветеранов «Динамо» Шарова П.И. в матче 2-го тура Первенства с командой «Волга», состоявшийся 26.08.2018г.
Постановили:
За дисциплинарное нарушение предусмотренное ст. 82 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР, допущенное тренером команды «Динамо» (ветераны) Шаровым П.И. наложить штраф на команду «Динамо» в размере 1000 (одна тысяча) рублей.
2. Неявка команды ФК «Ибреси» на игру среди старших юношей с командой «Бурилы-ДЮСШ-1-Комплект-21» 28.08.2018г.
Постановили:
За неявку команды старших юношей ФК «Ибреси» на матч с командой «Бурилы-ДЮСШ-1-Комплект-21», согласно ст.75 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР засчитать техническое поражение 0:3 команде ФК «Ибреси». Условно предупредить команду ФК «Ибреси», что за повторное нарушение (неявку) на команду будет наложен штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, согласно ст.75 ч.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.
3. Неявка команды ветеранов «Энергия» на игру с командой «Рубин» 02.09.2018г.
Постановили:
За неявку команды ветеранов «Энергия» на матч с командой «Рубин» 02.09.2018г., согласно ст.75 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР засчитать техническое поражение 0:3 команде «Энергия». Условно предупредить команду «Энергия», что за повторное нарушение (неявку) на команду будет наложен штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей, согласно ст.75 ч.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.
4. Удаление игроков команд младших юношей «СШ-СПАРТАК-2003» Никитина Дмитрия и «СШ-СПАРТАК-2004» Цыганова Андрея в матче Первенства 03.09.2018г. за агрессивное поведение.
Постановили:
Игроков команды младших юношей «СШ-СПАРТАК-2003» Никитина Дмитрия и «СШ-СПАРТАК-2004» Цыганова Андрея, удалённых в матче Первенства между этими командами 03.09.2018г. дисквалифицировать на 4 матча каждого, согласно ст.83 ч.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР.
5. РАЗНОЕ.
Постановили:
Директору по проведению соревнований Михайлову В.Э. назначить дату проведения раннее перенесённого матча Первенства ЧР среди ветеранов между командами «Сталь» и «Динамо» не позднее 23.09.2018г.
Постановили:
Обязать команду ветеранов ФК «Ибреси» соблюдать регламент ФФ ЧР по оплате проезда судьи (судейской бригады) по установленным нормам, согласно ст.16 настоящего Регламента.
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- Дата: 10-09-2018
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