«Кубок Союза Труда». Анонс

22-23 сентября 2018 года на стадионе «Труд» пройдут финальные игры II межрегионального турнира по мини-футболу среди детей 2010 г.р. на «Кубок Союза Труда». Организаторами турнира традиционно выступили ВПП «СОЮЗ ТРУДА» и телеканал «ПРОФСОЮЗ ТВ». В этом году спортивный праздник проводится при поддержке Федерации независимых профсоюзов России, Правительства Чувашской Республики и ряда общероссийских отраслевых профсоюзов - профсоюза работников образования, профсоюза работников связи, профсоюза работников лесных отраслей, профсоюза работников агропромышленного комплекса и профсоюза работников физической культуры и спорта.

Определились участники турнира финального этапа. Подтвердили участие три команды из республики Марий-Эл. Команду из республики Коми будет представлять ФК «Сыктывкар». Республику Татарстан представит ФК «Олимп» Ожидается приезд команд из Нижегородской, Ульяновской, Волгоградской области, и Мордовии. Нашу республику представят команды «СШ по футболу» Минспорта Чувашии, ФК «Химик» п. Вурнары, ФК «Канаш» г. Канаш, ДЮСШ-1 «Комплект-21» г. Новочебоксарск, ДФК «Legion», ФК «Торпедо» г. Козловка, а также столичные команды, прошедшие отборочный этап .

Так, на спортивной площадке СОШ № 61 с 15 сентября 2018 года пройдут отборочные игры для команд: ДФК «Стрижи», ДФК «Азамат», ДФК «Легионер», ФК «Энергия» и сборных команд общеобразовательных школ № 45, 60, 40, 61, 64.