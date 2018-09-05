Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 13 32
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 29
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 13 22
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 13 20
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 13 18
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 12 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 13 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 13 7
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 13 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Проталионов Евгений // Спартак 10 (0)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 16 46
2 Волга 16 46
3 Крылья 16 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 16 28
6 ФК Ибреси 16 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 16 18
9 Темп (Батырево) 15 17
10 Заря (Новочебоксарск) 16 16
11 ФК Янтиково-Локомотив 16 16
12 Рубин (Ядрин) 15 9
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 14 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 25 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 13 (1)
«Кубок Союза Труда». Анонс


22-23 сентября 2018 года на стадионе «Труд» пройдут финальные игры II межрегионального турнира по мини-футболу среди детей 2010 г.р. на «Кубок Союза Труда». Организаторами турнира традиционно выступили ВПП «СОЮЗ ТРУДА» и телеканал «ПРОФСОЮЗ ТВ». В этом году  спортивный праздник проводится при  поддержке Федерации независимых профсоюзов  России, Правительства Чувашской Республики и ряда общероссийских отраслевых профсоюзов - профсоюза работников образования, профсоюза работников связи, профсоюза работников лесных отраслей, профсоюза работников агропромышленного  комплекса и  профсоюза работников физической культуры и спорта. 

Определились участники турнира финального этапа. Подтвердили участие три команды из республики Марий-Эл. Команду из республики Коми будет представлять ФК «Сыктывкар».  Республику Татарстан представит ФК «Олимп» Ожидается приезд команд из Нижегородской, Ульяновской, Волгоградской  области и Мордовии. Нашу республику представят  команды «СШ  по футболу» Минспорта Чувашии, ФК «Химик» п. Вурнары, ФК «Канаш» г. Канаш, ДЮСШ-1 «Комплект-21» г. Новочебоксарск,  ДФК «Legion», ФК «Торпедо» г. Козловка, а также столичные команды, прошедшие отборочный этап . 

Так, на спортивной площадке СОШ № 61 с 15 сентября 2018 года пройдут отборочные игры для команд: ДФК «Стрижи»,  ДФК «Азамат»,  ДФК «Легионер», ФК «Энергия» и сборных команд  общеобразовательных школ № 45, 60, 40, 61, 64. 

Заявка на участие продлевается до 7 сентября  2018 г.  

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  • Просмотров: 40
  • Дата: 05-09-2018 |

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