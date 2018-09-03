Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 11 26
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 26
4 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 12 20
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 12 19
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 12 17
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 11 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 12 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 12 6
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 12 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 9 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 43
2 Волга 15 43
3 Крылья 15 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 15 25
6 ФК Ибреси 15 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 15 18
9 Темп (Батырево) 14 17
10 ФК Янтиково-Локомотив 15 16
11 Заря (Новочебоксарск) 15 13
12 Рубин (Ядрин) 15 9
12 Энергия 14 4
14 Цивиль (Цивильск) 15 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 23 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
"Восток" в шаге от плей-офф


Второй матч финального этапа турнира среди дворовых команд "Кожаный мяч-2018" в средней группе выдался для нашей команды менее успешным, чем стартовый поединок. В матче против орловского «СШ №37» наши первые открыли счет, но не смогли удержать преимущество, пропустив обидный гол во второй половине матча из-за собственной ошибки. Голом в составе чебоксарцев отметился лучший бомбардир команды Сергей Александров. В другой паре местная команда с минимальным счетом одолела ребят из Якутска 1:0. Таким образом, в завтрашней встрече против аутсайдера группы ДФК «Эльвира» для выхода в плей-офф подопечным Эдуарда Федотова достаточно не проиграть. Держим пальцы скрещенными и, надеемся, только на победу!

Восток Чебоксары сыграл второй матч на турнире

02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.

Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
 1 2 3 4 В Н П Р/М О М
1
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
 Футбол Чувашии  1:1 4:0   1 1 0 5-1 4 2
2
«СШ №37» 
г. Орел, Орловская область
  1:1 Футбол Чувашии   5:1 1 1 0 6-2 4 1
3
«Ростов-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
 0:4   Футбол Чувашии 1:0 1 0 1 1-4 3 3
4
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
   1:5  0:1 Футбол Чувашии 0 0 2 1-6 0 4

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  • Просмотров: 96
  • Дата: 03-09-2018 |

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