"Восток" в шаге от плей-офф

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|11
|26
|3
|БоМиК
|12
|26
|4
|ФК Шумерля
|12
|20
|5
|Ротор
|12
|19
|6
|Волга
|12
|17
|7
|СШ по футболу
|11
|12
|8
|ФК Чурачики
|12
|7
|9
|ФК Ибреси
|12
|6
|10
|Бурилы
|12
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|9 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|15
|43
|2
|Волга
|15
|43
|3
|Крылья
|15
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|15
|25
|6
|ФК Ибреси
|15
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|15
|18
|9
|Темп (Батырево)
|14
|17
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|15
|16
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|15
|13
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|12
|Энергия
|14
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|15
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|23 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
Второй матч финального этапа турнира среди дворовых команд "Кожаный мяч-2018" в средней группе выдался для нашей команды менее успешным, чем стартовый поединок. В матче против орловского «СШ №37» наши первые открыли счет, но не смогли удержать преимущество, пропустив обидный гол во второй половине матча из-за собственной ошибки. Голом в составе чебоксарцев отметился лучший бомбардир команды Сергей Александров. В другой паре местная команда с минимальным счетом одолела ребят из Якутска 1:0. Таким образом, в завтрашней встрече против аутсайдера группы ДФК «Эльвира» для выхода в плей-офф подопечным Эдуарда Федотова достаточно не проиграть. Держим пальцы скрещенными и, надеемся, только на победу!
02-09 сентября 2018 г. Ростов-на-Дону. "Кожаный мяч-2018". Юноши. Средняя группа 2005-06 г.р.
|№
|
Кожаный мяч-2018. Группа «G»
Средняя группа 2005-06 г.р.
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
«Восток»
г. Чебоксары, Чувашская Республика
|1:1
|4:0
|1
|1
|0
|5-1
|4
|2
|2
|
«СШ №37»
г. Орел, Орловская область
|1:1
|5:1
|1
|1
|0
|6-2
|4
|1
|3
|
«Ростов-на-Дону»
г. Ростов-на-Дону, Ростовская область
|0:4
|1:0
|1
|0
|1
|1-4
|3
|3
|4
|
ДФК «Эльвира»
г. Якутск, Республика Саха
|1:5
|0:1
|0
|0
|2
|1-6
|0
|4
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- Дата: 03-09-2018
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