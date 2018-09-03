"Восток" в шаге от плей-офф

Второй матч финального этапа турнира среди дворовых команд "Кожаный мяч-2018" в средней группе выдался для нашей команды менее успешным, чем стартовый поединок. В матче против орловского «СШ №37» наши первые открыли счет, но не смогли удержать преимущество, пропустив обидный гол во второй половине матча из-за собственной ошибки. Голом в составе чебоксарцев отметился лучший бомбардир команды Сергей Александров. В другой паре местная команда с минимальным счетом одолела ребят из Якутска 1:0. Таким образом, в завтрашней встрече против аутсайдера группы ДФК «Эльвира» для выхода в плей-офф подопечным Эдуарда Федотова достаточно не проиграть. Держим пальцы скрещенными и, надеемся, только на победу!