Заседание КДК от 1 августа 2018 г.

1 августа 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось четвертое в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Протест на участие игроков команды «Бомик» г. Цивильск - Пайбаршева Данила, Таныгина Сергея и Богородского Вадима матче Кубка Чувашской Республики по футболу 28 июля 2018 года против команды «Волга» г. Чебоксары.

Постановили:

Протест команды «Волга-ТАВ» отклонить по причине отсутствия нарушений Регламента соревнований ФФ ЧР по дозаявке игроков.

2. Рассмотрение заявления об удалении игрока команды второго дивизиона «Альмень-Сунары» Герасимова Кирилла в матче с командой Рубин» г. Ядрин, состоявшийся 1 июля 2018 года.

Постановили:

- снять дисквалификацию с игрока команды «Альмень-Сунары» Герасимова Кирилла из-за ошибочной записи в протоколе матча;

- дисквалифицировать игрока команды «Альмень-Сунары» Иванова Василия на 4 (четыре) матча за нецензурную брань в адрес главного арбитра.

3. Неявка команды второго дивизиона «Спартак» Красные Четаи на игру с командой «Легион» г. Алатырь 28 июля 2018 года.

Постановили:

Засчитать команде «Спартак» Красные Четаи техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на игру с командой «Легион» г. Алатырь.