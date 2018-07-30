Восьмерка определена

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|ФК Шумерля
|9
|13
|6
|Ротор
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|9
|12
|8
|ФК Ибреси
|9
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|12
|34
|2
|Волга
|12
|34
|3
|Крылья
|12
|30
|4
|Динамо
|12
|27
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|12
|21
|6
|Факел (Красноармейское)
|12
|18
|7
|ФК Ибреси
|12
|17
|8
|Сталь
|12
|17
|9
|Темп (Батырево)
|12
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|12
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|12
|7
|12
|Рубин (Ядрин)
|12
|6
|12
|Энергия
|12
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|12
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|19 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|11 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|11 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
В соответствии с Регламентом Первенства Чувашии по футболу среди ветеранов, после завершения первого круга лучшие восемь команд образуют группу, в которой и продолжат свое выступление до окончания Первенства. Игры между собой и набранные по итогам первого круга очки сохраняются и учитываются при итоговом распределении мест. Оставшиеся шесть команд для поддержания своей спортивной формы, а также отработки навыков игры в футбол также сформируют группу, результат выступления в которой повлияет лишь на места с 9 по 14.
Теперь о турнирной ситуации. В 12 туре батыревский "Темп" и "Локомотив-Янтиково", проиграв свои матчи , лишились даже теоритических шансов на попадание в восьмерку сильнейших, да и надо ли им туда - большой вопрос...
Таким образом, за тур до окончания первого круга стали известны участники обеих групп. В группе "сильнейших" сыграют: "Комплект21", "Волга", "Крылья", "Динамо", "Волга-ТАВ-Чубаево", "Факел", "Сталь" и ФК "Ибреси". Остальные продолжат выяснять отношения в группе команд, не попавших в первые восемь мест.
Ветераны. 12 тур. "Волга" - "Заря" - 8:0, "Энергия" - "Рубин" - 0:1, "Динамо" - "Факел" - 6:0, "Крылья" - "Темп" - 9:0, "Сталь" - ФК "Ибреси" - 0:1, "Комплект21" - ФК "Цивиль" - 10:1, "Волга-ТАВ" - "Локомотив-Янтиково" - 2:0
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- Дата: 30-07-2018
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