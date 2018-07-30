Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 12 34
2 Волга 12 34
3 Крылья 12 30
4 Динамо 12 27
5 Волга-ТАВ-Чубаево 12 21
6 Факел (Красноармейское) 12 18
7 ФК Ибреси 12 17
8 Сталь 12 17
9 Темп (Батырево) 12 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 12 13
11 Заря (Новочебоксарск) 12 7
12 Рубин (Ядрин) 12 6
12 Энергия 12 4
14 Цивиль (Цивильск) 12 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 19 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 11 (0)
Ермаков Олег // Волга 11 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Восьмерка определена

В соответствии с Регламентом Первенства Чувашии по футболу среди ветеранов, после завершения первого круга лучшие восемь команд образуют группу, в которой и продолжат свое выступление до окончания Первенства. Игры между собой и набранные по итогам первого круга очки сохраняются и учитываются при итоговом распределении мест. Оставшиеся шесть команд для поддержания своей спортивной формы, а также отработки навыков игры в футбол также сформируют группу, результат выступления в которой повлияет лишь на места с 9 по 14.

Теперь о турнирной ситуации. В 12 туре батыревский "Темп" и "Локомотив-Янтиково", проиграв свои матчи , лишились даже теоритических шансов на попадание в восьмерку сильнейших, да и надо ли им туда - большой вопрос...

Таким образом, за тур до окончания первого круга стали известны участники обеих групп. В группе "сильнейших" сыграют: "Комплект21", "Волга", "Крылья", "Динамо", "Волга-ТАВ-Чубаево", "Факел", "Сталь" и ФК "Ибреси". Остальные продолжат выяснять отношения в группе команд, не попавших в первые восемь мест.

Ветераны. 12 тур. "Волга" - "Заря" - 8:0, "Энергия" - "Рубин" - 0:1, "Динамо" - "Факел" - 6:0, "Крылья" - "Темп" - 9:0, "Сталь" - ФК "Ибреси" - 0:1, "Комплект21" - ФК "Цивиль" - 10:1, "Волга-ТАВ" - "Локомотив-Янтиково" - 2:0



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  • Дата: 30-07-2018 |

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