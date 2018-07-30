Восьмерка определена

В соответствии с Регламентом Первенства Чувашии по футболу среди ветеранов, после завершения первого круга лучшие восемь команд образуют группу, в которой и продолжат свое выступление до окончания Первенства. Игры между собой и набранные по итогам первого круга очки сохраняются и учитываются при итоговом распределении мест. Оставшиеся шесть команд для поддержания своей спортивной формы, а также отработки навыков игры в футбол также сформируют группу, результат выступления в которой повлияет лишь на места с 9 по 14.

Теперь о турнирной ситуации. В 12 туре батыревский "Темп" и "Локомотив-Янтиково", проиграв свои матчи , лишились даже теоритических шансов на попадание в восьмерку сильнейших, да и надо ли им туда - большой вопрос...

Таким образом, за тур до окончания первого круга стали известны участники обеих групп. В группе "сильнейших" сыграют: "Комплект21", "Волга", "Крылья", "Динамо", "Волга-ТАВ-Чубаево", "Факел", "Сталь" и ФК "Ибреси". Остальные продолжат выяснять отношения в группе команд, не попавших в первые восемь мест.

Ветераны. 12 тур. "Волга" - "Заря" - 8:0, "Энергия" - "Рубин" - 0:1, "Динамо" - "Факел" - 6:0, "Крылья" - "Темп" - 9:0, "Сталь" - ФК "Ибреси" - 0:1, "Комплект21" - ФК "Цивиль" - 10:1, "Волга-ТАВ" - "Локомотив-Янтиково" - 2:0