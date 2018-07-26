Заседание КДК от 26 июля 2018 г.

26 июля 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось третье в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Инцидент в матче первенства Чувашской Республики по футболу между командами второго дивизиона ФК «Шумерля-2» с. Пояндайкино и «Спартак» с. Красные Четаи, состоявшийся 07 июля 2018 года.

Постановили:

- за толчок соперника в грудь (ст.83 п.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР) дисквалифицировать игрока команды ФК «Шумерля-2» Молостова Дениса на 3 (три) игры;

- за агрессивное поведение – удар соперника ногой в бедро (ст. 83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР) дисквалифицировать игрока команды «Спартак» Красные Четаи Лапаева Игоря на 4 (четыре) игры;

- наложить денежный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей на оба клуба за массовую потасовку между игроками обеих команд, повлекшую прекращение матча;

- оставить в силе результат матча 4:0 в пользу ФК «Шумерля-2».

2. Удаление игрока команды «Спартак» Чебоксары Дмитрия Панферова в матче розыгрыша Кубка ЧР по футболу с командой ФК «Кугеси», состоявшийся 12 июля 2018 года.

Постановили:

- за умышленный удар соперника по ногам во время игры (агрессивное поведение) дисквалифицировать Дмитрия Панферова на 4 (четыре) игры.

3. Несоблюдение Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР тренерами команд ФК «Ибреси» Андреевым И.И. и ФК «Шумерля» Селезневым А.В. во время матча чемпионата ЧР по футболу, состоявшийся 21 июля 2018 года.

Постановили:

- за выходы за пределы технической зоны наложить денежный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей на оба клуба (ст.79 п.1. Дисциплинарный Регламент ФФ ЧР).