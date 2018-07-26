Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 11 31
2 Волга 11 31
3 Крылья 11 27
4 Динамо 11 24
5 Волга-ТАВ-Чубаево 11 18
6 Факел (Красноармейское) 11 18
7 Сталь 11 17
8 ФК Ибреси 11 14
9 Темп (Батырево) 11 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
11 Заря (Новочебоксарск) 11 7
12 Энергия 11 4
13 Рубин (Ядрин) 11 3
14 Цивиль (Цивильск) 11 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 16 (0)
Кураков Леонид // Крылья 13 (1)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Ермаков Олег // Волга 9 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
Заседание КДК от 26 июля 2018 г.

26 июля 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось третье в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:

1. Инцидент в матче первенства Чувашской Республики по  футболу между командами второго дивизиона ФК «Шумерля-2» с. Пояндайкино и «Спартак» с. Красные Четаи, состоявшийся 07 июля 2018 года.

Постановили:

- за толчок соперника в грудь (ст.83 п.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР) дисквалифицировать игрока команды ФК «Шумерля-2» Молостова Дениса на 3 (три) игры;

- за агрессивное поведение – удар соперника ногой в бедро (ст. 83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР) дисквалифицировать игрока команды «Спартак» Красные Четаи Лапаева Игоря на 4 (четыре) игры;

- наложить денежный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей на оба клуба за массовую потасовку между игроками обеих команд, повлекшую прекращение матча;

- оставить в силе результат матча 4:0 в пользу  ФК «Шумерля-2».

2. Удаление игрока команды «Спартак» Чебоксары Дмитрия Панферова в матче розыгрыша Кубка ЧР по футболу с командой ФК «Кугеси», состоявшийся 12 июля 2018 года.

Постановили:

- за умышленный удар соперника по ногам во время игры (агрессивное поведение) дисквалифицировать Дмитрия Панферова на 4 (четыре) игры.

3. Несоблюдение Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР тренерами команд ФК «Ибреси» Андреевым И.И. и ФК «Шумерля» Селезневым А.В. во время матча чемпионата ЧР по футболу, состоявшийся 21 июля 2018 года.

Постановили:

- за выходы за пределы технической зоны наложить денежный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей на оба клуба (ст.79 п.1. Дисциплинарный Регламент ФФ ЧР).



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  • Просмотров: 317
  • Дата: 26-07-2018 |

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