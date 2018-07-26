Заседание КДК от 26 июля 2018 г.

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|ФК Шумерля
|9
|13
|6
|Ротор
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|9
|12
|8
|ФК Ибреси
|9
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|11
|31
|2
|Волга
|11
|31
|3
|Крылья
|11
|27
|4
|Динамо
|11
|24
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|18
|6
|Факел (Красноармейское)
|11
|18
|7
|Сталь
|11
|17
|8
|ФК Ибреси
|11
|14
|9
|Темп (Батырево)
|11
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|11
|7
|12
|Энергия
|11
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|11
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|11
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|16 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|13 (1)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|9 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
26 июля 2018 года в Федерации футбола Чувашской Республики состоялось третье в текущем сезоне заседание контрольно-дисциплинарного комитета на котором рассматривались следующие вопросы:
1. Инцидент в матче первенства Чувашской Республики по футболу между командами второго дивизиона ФК «Шумерля-2» с. Пояндайкино и «Спартак» с. Красные Четаи, состоявшийся 07 июля 2018 года.
Постановили:
- за толчок соперника в грудь (ст.83 п.2 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР) дисквалифицировать игрока команды ФК «Шумерля-2» Молостова Дениса на 3 (три) игры;
- за агрессивное поведение – удар соперника ногой в бедро (ст. 83 п.3 Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР) дисквалифицировать игрока команды «Спартак» Красные Четаи Лапаева Игоря на 4 (четыре) игры;
- наложить денежный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей на оба клуба за массовую потасовку между игроками обеих команд, повлекшую прекращение матча;
- оставить в силе результат матча 4:0 в пользу ФК «Шумерля-2».
2. Удаление игрока команды «Спартак» Чебоксары Дмитрия Панферова в матче розыгрыша Кубка ЧР по футболу с командой ФК «Кугеси», состоявшийся 12 июля 2018 года.
Постановили:
- за умышленный удар соперника по ногам во время игры (агрессивное поведение) дисквалифицировать Дмитрия Панферова на 4 (четыре) игры.
3. Несоблюдение Дисциплинарного Регламента ФФ ЧР тренерами команд ФК «Ибреси» Андреевым И.И. и ФК «Шумерля» Селезневым А.В. во время матча чемпионата ЧР по футболу, состоявшийся 21 июля 2018 года.
Постановили:
- за выходы за пределы технической зоны наложить денежный штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей на оба клуба (ст.79 п.1. Дисциплинарный Регламент ФФ ЧР).
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- Дата: 26-07-2018
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