У ветеранов приближается экватор

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|9
|23
|2
|Спартак
|9
|23
|3
|БоМиК
|9
|19
|4
|Волга
|9
|14
|5
|ФК Шумерля
|9
|13
|6
|Ротор
|9
|13
|7
|СШ по футболу
|9
|12
|8
|ФК Ибреси
|9
|6
|9
|ФК Чурачики
|9
|4
|10
|Бурилы
|9
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|8 (1)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Чемерилов Николай // Бурилы
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|11
|31
|2
|Волга
|11
|31
|3
|Крылья
|11
|27
|4
|Динамо
|11
|24
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|11
|18
|6
|Факел (Красноармейское)
|11
|18
|7
|Сталь
|11
|17
|8
|ФК Ибреси
|11
|14
|9
|Темп (Батырево)
|11
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|11
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|11
|7
|12
|Энергия
|11
|4
|13
|Рубин (Ядрин)
|11
|3
|14
|Цивиль (Цивильск)
|11
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|16 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|13 (1)
|Абрамов Николай // Динамо
|9 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|9 (0)
|Князев Алексей // Волга
|9 (1)
|Мамайкин Евгений // Волга
|9 (1)
|Моисеев Андрей // Темп
|9 (2)
Так как интрига в борьбе за высокие места у ветеранов еще впереди, бомбардиры Первенства Чувашии среди ветеранов используют игры с безнадежными аутсайдерами, как способ увеличить свой лицевой счет. Евгений Мамайкин ("Волга") и Леонид Кураков ("Крылья") резко подтянулись к тройке лучших бомбардиров, забив в своих матчах 6 и 5 голов соответственно.
У взрослых в перенесенном матче в Ибресях, ФК "Шумерля" переиграл хозяев с минимальным счетом 2:1 и поднялся на 5 строчку в турнирной таблице.
Ветераны. 11 тур. ФК "Цивиль" - "Волга" - 0:10 (Евгений Мамайкин забил 6 мячей в первом тайме), "Факел" - "Крылья" - 2:5 (Леонид Кураков забил 5 мячей в матче), ФК "Ибреси" - "Динамо" - 0:1, "Локомотив-Янтиково" - "Комплект21" - 0:8, "Сталь" - "Энергия" - 2:0, "Темп" - "Волга-ТАВ" - 0:3, "Заря" - "Рубин" - 2:1
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- Дата: 23-07-2018
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