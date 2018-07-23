Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 9 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 9 14
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
6 Логотип Ротор Кугеси Ротор 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 9 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 9 6
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 9 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Чемерилов Николай // Бурилы 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 11 31
2 Волга 11 31
3 Крылья 11 27
4 Динамо 11 24
5 Волга-ТАВ-Чубаево 11 18
6 Факел (Красноармейское) 11 18
7 Сталь 11 17
8 ФК Ибреси 11 14
9 Темп (Батырево) 11 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 11 13
11 Заря (Новочебоксарск) 11 7
12 Энергия 11 4
13 Рубин (Ядрин) 11 3
14 Цивиль (Цивильск) 11 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 16 (0)
Кураков Леонид // Крылья 13 (1)
Абрамов Николай // Динамо 9 (0)
Ермаков Олег // Волга 9 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)
Моисеев Андрей // Темп 9 (2)
У ветеранов приближается экватор

Так как интрига в борьбе за высокие места у ветеранов еще впереди, бомбардиры Первенства Чувашии среди ветеранов используют игры с безнадежными аутсайдерами, как способ увеличить свой лицевой счет. Евгений Мамайкин ("Волга") и Леонид Кураков ("Крылья") резко подтянулись к тройке лучших бомбардиров, забив в своих матчах 6 и 5 голов соответственно.

У взрослых в перенесенном матче в Ибресях, ФК "Шумерля" переиграл хозяев с минимальным счетом 2:1 и поднялся на 5 строчку в турнирной таблице.

Ветераны. 11 тур. ФК "Цивиль" - "Волга" - 0:10 (Евгений Мамайкин забил 6 мячей в первом тайме), "Факел" - "Крылья" - 2:5 (Леонид Кураков забил 5 мячей в матче), ФК "Ибреси" - "Динамо" - 0:1, "Локомотив-Янтиково" - "Комплект21" - 0:8, "Сталь" - "Энергия" - 2:0, "Темп" - "Волга-ТАВ" - 0:3, "Заря" - "Рубин" - 2:1



Вернуться назад

  • Просмотров: 198
  • Дата: 23-07-2018 |

Copyright 2009-2018 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика