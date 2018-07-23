У ветеранов приближается экватор

Так как интрига в борьбе за высокие места у ветеранов еще впереди, бомбардиры Первенства Чувашии среди ветеранов используют игры с безнадежными аутсайдерами, как способ увеличить свой лицевой счет. Евгений Мамайкин ("Волга") и Леонид Кураков ("Крылья") резко подтянулись к тройке лучших бомбардиров, забив в своих матчах 6 и 5 голов соответственно.

У взрослых в перенесенном матче в Ибресях, ФК "Шумерля" переиграл хозяев с минимальным счетом 2:1 и поднялся на 5 строчку в турнирной таблице.

Ветераны. 11 тур. ФК "Цивиль" - "Волга" - 0:10 (Евгений Мамайкин забил 6 мячей в первом тайме), "Факел" - "Крылья" - 2:5 (Леонид Кураков забил 5 мячей в матче), ФК "Ибреси" - "Динамо" - 0:1, "Локомотив-Янтиково" - "Комплект21" - 0:8, "Сталь" - "Энергия" - 2:0, "Темп" - "Волга-ТАВ" - 0:3, "Заря" - "Рубин" - 2:1