Заседание КДК от 28 июня 2018 г.

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|7
|19
|2
|Спартак
|7
|17
|3
|БоМиК
|7
|16
|4
|СШ по футболу
|7
|12
|5
|Ротор
|7
|10
|6
|ФК Шумерля
|7
|10
|7
|Волга
|7
|10
|8
|ФК Чурачики
|7
|4
|9
|ФК Ибреси
|7
|3
|10
|Бурилы
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|14 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|7 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|7
|19
|2
|Волга
|7
|19
|3
|Факел (Красноармейское)
|7
|18
|4
|Крылья
|7
|15
|5
|Динамо
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|7
|14
|7
|Сталь
|7
|11
|8
|Темп (Батырево)
|7
|11
|9
|Волга-ТАВ-Чубаево
|7
|9
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|7
|7
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|7
|1
|12
|Энергия
|7
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|7
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|9 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|7 (1)
На повестке дня заседания контрольно-дисциплинарного комитета 28 июня 2018 года были представлены к рассмотрению следующие инциденты:
1. Протест команды «Химик-Август» п. Вурнары на участие в матче первенства ЧР по футболу среди старших юношей 19 июня 2018 года в составе команды «Бурилы-ДЮСШ №1 - Комплект21» игрока Юманкина Никиты, заявленного и заигранного за команду первого дивизиона ФК «БОКС» г. Новочебоксарск.
Постановили:
В связи с невыполнением требований по подаче протеста (статья 99 Дисциплинарного Регламента) рассмотрение не производить.
2. Инцидент в матче в первенстве ЧР по футболу среди детей 2005-2006 г.р. между командами «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск и «СШ-СОШ №61» г. Чебоксары 21 июня 2018 года (потасовка на поле после финального свистка с рукоприкладством при участии обеих команд).
Постановили:
Дисквалифицировать игрока команды «Спутник-ДЮСШ №1» Мамонтова Виктора на 4 (четыре) игры за агрессивное поведение в отношении соперника.
3. Участие дисквалифицированного игрока команды «ТАРМАШ» Григорьева Андрея в матче Первенства ЧР в первом дивизионе против команды «ВОДНИК» г. Марпосад 24 июня 2018 года.
Постановили:
- команде «ТАРМАШ» засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока
- наложить на команду "ТАРМАШ" денежный штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей в соответствии со статьей 88 часть 1 пункта 17 (Приложение 1 к Дисциплинарному Регламенту).
- дисквалифицировать игрока команды «ТАРМАШ» Григорьева Андрея на 1 (одну) игру.
4. Удаление игрока команды «ТАРМАШ» Ильина Руслана за агрессивное поведение в матче с командой «ВОДНИК» г. Марпосад 24 июня 2018 года.
Постановили:
Дисквалифицировать удаленного игрока команды «ТАРМАШ» Ильина Руслана на 4 (четыре) игры за агрессивное поведение.
5. Рассмотрение заявлений о досрочном снятии дисквалификации игрока команды ветеранов «Динамо» Чебоксары Федотова Сергея, игрока команды первого дивизиона «Водник» г.Марпосад Филинова Максима и игрока команды «Локомотив» Канаш Исмоилова Мухаммадшо.
Постановили:
- сократить срок дисквалификации игрока команды «Динамо» Федотова Сергея до 2 (двух) игр
- оставить в силе дисквалификацию игрока команды «Водник» Филинова Максима на 4 (четыре) игры
- сократить срок дисквалификации игрока команды «Локомотив» Исмоилова Мухаммадшо до 4 (четырех) игр.
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- Дата: 29-06-2018
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