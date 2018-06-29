Заседание КДК от 28 июня 2018 г.

На повестке дня заседания контрольно-дисциплинарного комитета 28 июня 2018 года были представлены к рассмотрению следующие инциденты:

1. Протест команды «Химик-Август» п. Вурнары на участие в матче первенства ЧР по футболу среди старших юношей 19 июня 2018 года в составе команды «Бурилы-ДЮСШ №1 - Комплект21» игрока Юманкина Никиты, заявленного и заигранного за команду первого дивизиона ФК «БОКС» г. Новочебоксарск.

Постановили:

В связи с невыполнением требований по подаче протеста (статья 99 Дисциплинарного Регламента) рассмотрение не производить.

2. Инцидент в матче в первенстве ЧР по футболу среди детей 2005-2006 г.р. между командами «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск и «СШ-СОШ №61» г. Чебоксары 21 июня 2018 года (потасовка на поле после финального свистка с рукоприкладством при участии обеих команд).

Постановили:

Дисквалифицировать игрока команды «Спутник-ДЮСШ №1» Мамонтова Виктора на 4 (четыре) игры за агрессивное поведение в отношении соперника.

3. Участие дисквалифицированного игрока команды «ТАРМАШ» Григорьева Андрея в матче Первенства ЧР в первом дивизионе против команды «ВОДНИК» г. Марпосад 24 июня 2018 года.

Постановили:

- команде «ТАРМАШ» засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока

- наложить на команду "ТАРМАШ" денежный штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей в соответствии со статьей 88 часть 1 пункта 17 (Приложение 1 к Дисциплинарному Регламенту).

- дисквалифицировать игрока команды «ТАРМАШ» Григорьева Андрея на 1 (одну) игру.

4. Удаление игрока команды «ТАРМАШ» Ильина Руслана за агрессивное поведение в матче с командой «ВОДНИК» г. Марпосад 24 июня 2018 года.

Постановили:

Дисквалифицировать удаленного игрока команды «ТАРМАШ» Ильина Руслана на 4 (четыре) игры за агрессивное поведение.

5. Рассмотрение заявлений о досрочном снятии дисквалификации игрока команды ветеранов «Динамо» Чебоксары Федотова Сергея, игрока команды первого дивизиона «Водник» г.Марпосад Филинова Максима и игрока команды «Локомотив» Канаш Исмоилова Мухаммадшо.

Постановили:

- сократить срок дисквалификации игрока команды «Динамо» Федотова Сергея до 2 (двух) игр

- оставить в силе дисквалификацию игрока команды «Водник» Филинова Максима на 4 (четыре) игры

- сократить срок дисквалификации игрока команды «Локомотив» Исмоилова Мухаммадшо до 4 (четырех) игр.