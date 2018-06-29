Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 7 19
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 7 17
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 7 16
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 7 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 7 10
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 7 10
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 7 10
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 7 4
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 7 3
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 7 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 14 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 7 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 7 19
2 Волга 7 19
3 Факел (Красноармейское) 7 18
4 Крылья 7 15
5 Динамо 7 15
6 ФК Ибреси 7 14
7 Сталь 7 11
8 Темп (Батырево) 7 11
9 Волга-ТАВ-Чубаево 7 9
10 ФК Янтиково-Локомотив 7 7
11 Заря (Новочебоксарск) 7 1
12 Энергия 7 1
13 Рубин (Ядрин) 7 0
14 Цивиль (Цивильск) 7 0
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календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 9 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Кураков Леонид // Крылья 7 (1)
Заседание КДК от 28 июня 2018 г.

На повестке дня заседания контрольно-дисциплинарного комитета 28 июня 2018 года были представлены к рассмотрению следующие инциденты:

1. Протест команды  «Химик-Август» п. Вурнары на участие  в матче первенства ЧР по футболу среди старших юношей 19 июня 2018 года в составе команды «Бурилы-ДЮСШ №1 - Комплект21» игрока  Юманкина Никиты, заявленного и  заигранного за команду первого дивизиона ФК «БОКС» г. Новочебоксарск.

 

Постановили:

В связи с невыполнением требований по подаче протеста (статья 99 Дисциплинарного Регламента) рассмотрение не производить.

 

2. Инцидент в матче в первенстве ЧР по футболу среди детей 2005-2006 г.р. между командами «Спутник-ДЮСШ №1» г. Новочебоксарск и «СШ-СОШ №61» г. Чебоксары 21 июня 2018 года (потасовка на поле после финального свистка с рукоприкладством при участии обеих команд).

 

Постановили:

Дисквалифицировать игрока команды «Спутник-ДЮСШ №1» Мамонтова Виктора на 4 (четыре) игры за агрессивное поведение в отношении соперника.

 

3. Участие дисквалифицированного игрока команды «ТАРМАШ» Григорьева Андрея в матче Первенства ЧР в первом дивизионе против команды «ВОДНИК» г. Марпосад 24 июня 2018 года.

 

Постановили:

- команде «ТАРМАШ» засчитать техническое поражение со счетом 0:3 за участие в матче дисквалифицированного игрока

- наложить на команду "ТАРМАШ" денежный штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей в соответствии со статьей 88 часть 1 пункта 17 (Приложение 1 к Дисциплинарному Регламенту).

- дисквалифицировать игрока команды «ТАРМАШ» Григорьева Андрея на 1 (одну) игру.

 

4. Удаление игрока команды «ТАРМАШ» Ильина Руслана за агрессивное поведение в матче с командой «ВОДНИК» г. Марпосад 24 июня 2018 года.

 

Постановили:

Дисквалифицировать удаленного игрока команды «ТАРМАШ» Ильина Руслана на 4 (четыре) игры за агрессивное поведение.

 

5. Рассмотрение заявлений о досрочном снятии дисквалификации игрока команды ветеранов «Динамо» Чебоксары Федотова Сергея, игрока команды первого дивизиона «Водник» г.Марпосад Филинова Максима и игрока команды «Локомотив» Канаш Исмоилова Мухаммадшо.

 

Постановили:

- сократить срок дисквалификации игрока команды «Динамо» Федотова Сергея  до 2 (двух) игр

- оставить в силе дисквалификацию игрока команды «Водник» Филинова Максима на 4 (четыре) игры

- сократить срок дисквалификации игрока команды «Локомотив» Исмоилова Мухаммадшо до 4 (четырех) игр.



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  • Просмотров: 260
  • Дата: 29-06-2018 |

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