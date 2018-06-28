Десяточка от "Спутника"

Семь игроков новочебоксарского "Спутник-ДЮСШ №1" отличились в домашнем матче 8 тура Первенства Чувашии в первом дивизионе против аутсайдера группы команды "Старт". Кустин, Березин, Якимов, Дементьев, Цаплин, Воронов, Захаров сообразили за 90 минут целых 10 голов, три из которых на счету старожилы команды - Василия Дементьева. Наличие команды гостей на поле все же было зафиксировано в итоговом протоколе матча, а подтверждение тому можно найти в графах дисциплинарных наказаний.

«СПУТНИК-ДЮСШ №1» – «СТАРТ» – 10:0 (2:0)

28 июня. Новочебоксарск. «Труд». 77 зрителей

Судьи: Вячеслав Жевалюков

Голы: Дементьев (3), Кустин (2), Березин, Якимов, Цаплин, Воронов, Захаров - нет

Предупреждения: Кобяков - Пухов

Удаления: нет - Марков