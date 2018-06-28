Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 7 19
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 7 17
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 7 16
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 7 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 7 10
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7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 7 10
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 7 4
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 7 3
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 7 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 14 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 7 (0)
Иванов Кирилл // Спартак 7 (3)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 7 19
2 Волга 7 19
3 Факел (Красноармейское) 7 18
4 Крылья 7 15
5 Динамо 7 15
6 ФК Ибреси 7 14
7 Сталь 7 11
8 Темп (Батырево) 7 11
9 Волга-ТАВ-Чубаево 7 9
10 ФК Янтиково-Локомотив 7 7
11 Заря (Новочебоксарск) 7 1
12 Энергия 7 1
13 Рубин (Ядрин) 7 0
14 Цивиль (Цивильск) 7 0
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календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 9 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Кураков Леонид // Крылья 7 (1)
Десяточка от "Спутника"

Семь игроков новочебоксарского "Спутник-ДЮСШ №1" отличились в домашнем матче 8 тура Первенства Чувашии в первом дивизионе против аутсайдера группы команды "Старт". Кустин, Березин, Якимов, Дементьев, Цаплин, Воронов, Захаров сообразили за 90 минут целых 10 голов, три из которых на счету старожилы команды - Василия Дементьева. Наличие команды гостей на поле все же было зафиксировано в итоговом протоколе матча, а подтверждение тому можно найти в графах дисциплинарных наказаний.

 

«СПУТНИК-ДЮСШ №1» – «СТАРТ» –  10:0 (2:0)
28 июня. Новочебоксарск. «Труд». 77 зрителей
Судьи: Вячеслав Жевалюков 
Голы: Дементьев (3), Кустин (2), Березин, Якимов, Цаплин, Воронов, Захаров - нет
Предупреждения: Кобяков - Пухов

Удаления: нет - Марков



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  • Просмотров: 444
  • Дата: 28-06-2018 |

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