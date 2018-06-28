|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|7
|19
|2
|Спартак
|7
|17
|3
|БоМиК
|7
|16
|4
|СШ по футболу
|7
|12
|5
|Ротор
|7
|10
|6
|ФК Шумерля
|7
|10
|7
|Волга
|7
|10
|8
|ФК Чурачики
|7
|4
|9
|ФК Ибреси
|7
|3
|10
|Бурилы
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|14 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Донцов Павел // БоМиК
|7 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|7 (3)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|7
|19
|2
|Волга
|7
|19
|3
|Факел (Красноармейское)
|7
|18
|4
|Крылья
|7
|15
|5
|Динамо
|7
|15
|6
|ФК Ибреси
|7
|14
|7
|Сталь
|7
|11
|8
|Темп (Батырево)
|7
|11
|9
|Волга-ТАВ-Чубаево
|7
|9
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|7
|7
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|7
|1
|12
|Энергия
|7
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|7
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|7
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|9 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|7 (1)
Десяточка от "Спутника"
Семь игроков новочебоксарского "Спутник-ДЮСШ №1" отличились в домашнем матче 8 тура Первенства Чувашии в первом дивизионе против аутсайдера группы команды "Старт". Кустин, Березин, Якимов, Дементьев, Цаплин, Воронов, Захаров сообразили за 90 минут целых 10 голов, три из которых на счету старожилы команды - Василия Дементьева. Наличие команды гостей на поле все же было зафиксировано в итоговом протоколе матча, а подтверждение тому можно найти в графах дисциплинарных наказаний.
«СПУТНИК-ДЮСШ №1» – «СТАРТ» – 10:0 (2:0)
28 июня. Новочебоксарск. «Труд». 77 зрителей
Судьи: Вячеслав Жевалюков
Голы: Дементьев (3), Кустин (2), Березин, Якимов, Цаплин, Воронов, Захаров - нет
Предупреждения: Кобяков - Пухов
Удаления: нет - Марков
- Просмотров: 444
- Дата: 28-06-2018
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