|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|16
|2
|Спартак
|6
|14
|3
|БоМиК
|6
|13
|4
|СШ по футболу
|6
|12
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|ФК Шумерля
|6
|10
|7
|Волга
|6
|7
|8
|ФК Ибреси
|6
|3
|9
|ФК Чурачики
|6
|1
|10
|Бурилы
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|6
|16
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|6
|16
|3
|Факел (Красноармейское)
|6
|15
|4
|ФК Ибреси
|6
|14
|5
|Динамо
|6
|12
|6
|Крылья
|6
|12
|7
|Сталь
|6
|11
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|9
|9
|Темп (Батырево)
|6
|6
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|5
|11
|Энергия
|6
|2
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|6
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|6
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Моисеев Андрей // Темп
|8 (2)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|7 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
"Бокс" сохраняет лидирующие позиции
Новочебоксарский "Бокс", обыграв на выезде ишлейскую "Звезду-ИЗВА", упрочил свое лидирующее положение в группа "А" первого дивизиона и, по-прежнему, имеет ноль в графе "поражения". "Элара" не смогла отcтоять минимальный перевес, достигнутый в середине второго тайма, пропустив в концовке матча от вышедшего на замену Вадима Захарова.
Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Бокс" - , "Элара" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 1:1, СК "Воля" - "Бриллиант" - 4:2
- Просмотров: 105
- Дата: 23-06-2018
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