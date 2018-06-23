"Бокс" сохраняет лидирующие позиции

Новочебоксарский "Бокс", обыграв на выезде ишлейскую "Звезду-ИЗВА", упрочил свое лидирующее положение в группа "А" первого дивизиона и, по-прежнему, имеет ноль в графе "поражения". "Элара" не смогла отcтоять минимальный перевес, достигнутый в середине второго тайма, пропустив в концовке матча от вышедшего на замену Вадима Захарова.

Первый дивизион. "Звезда-ИЗВА" - "Бокс" - , "Элара" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 1:1, СК "Воля" - "Бриллиант" - 4:2