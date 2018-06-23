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Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 6 16
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 6 14
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 6 13
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 6 12
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10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 6 0
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календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 6 16
3 Факел (Красноармейское) 6 15
4 ФК Ибреси 6 14
5 Динамо 6 12
6 Крылья 6 12
7 Сталь 6 11
8 Волга-ТАВ-Чубаево 6 9
9 Темп (Батырево) 6 6
10 ФК Янтиково-Локомотив 6 5
11 Энергия 6 2
12 Заря (Новочебоксарск) 6 1
13 Рубин (Ядрин) 6 0
14 Цивиль (Цивильск) 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Моисеев Андрей // Темп 8 (2)
Кирсанов Сергей // Комплект21 7 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
"Бокс" сохраняет лидирующие позиции

Новочебоксарский "Бокс", обыграв на выезде ишлейскую "Звезду-ИЗВА", упрочил свое лидирующее положение в группа "А" первого дивизиона и, по-прежнему, имеет ноль в графе "поражения". "Элара" не смогла отcтоять минимальный перевес, достигнутый в середине второго тайма, пропустив в концовке матча от вышедшего на замену Вадима Захарова.

 

Первый дивизион"Звезда-ИЗВА" - "Бокс" - , "Элара" - "Спутник-ДЮСШ №1" - 1:1, СК "Воля" - "Бриллиант" - 4:2



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  • Просмотров: 105
  • Дата: 23-06-2018 |

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