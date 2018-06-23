Лидер набирает дежурные три очка

Хет-трик Романа Шалина позволил вурнарцам набрать очередные три очка в матче с кугесьским "Ротором". Волжане не без труда обыгрывают в домашних стенах аутсайдера чемпионата. "БоМиК" уверенно переигрывает "СШ по футболу" и, как минимум, на сутки обходит в турнирной таблице столичный "Спартак".

Высший дивизион. 7 тур. "Волга" - "Бурилы" - 2:1, "БоМиК" - "СШ по футболу" - 3:0, "Химик-АВГУСТ" - "Ротор" - 4:1

Первый дивизион. "Старт" - "Энергия" - 1:5, "Урмары" - "Локомотив" - 3:1, "Аида" - "Темп" - 0:1

Второй дивизион. 5 тур. ФК "Шумерля-2" - ФК "Легион" -

Ветераны. 7 тур. "Крылья" - "Энергия" - 3:0, ФК "Ибреси" - "Волга" - 1:3, "Факел" - "Рубин" - 1:0, "Локомотив-Янтиково" - ФК "Цивиль" - 3:1