|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|6
|16
|2
|Спартак
|6
|14
|3
|БоМиК
|6
|13
|4
|СШ по футболу
|6
|12
|5
|Ротор
|6
|10
|6
|ФК Шумерля
|6
|10
|7
|Волга
|6
|7
|8
|ФК Ибреси
|6
|3
|9
|ФК Чурачики
|6
|1
|10
|Бурилы
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|8 (0)
|Матвеев Алексей // ФК Шумерля
|7 (3)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|6
|16
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|6
|16
|3
|Факел (Красноармейское)
|6
|15
|4
|ФК Ибреси
|6
|14
|5
|Динамо
|6
|12
|6
|Крылья
|6
|12
|7
|Сталь
|6
|11
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|6
|9
|9
|Темп (Батырево)
|6
|6
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|6
|5
|11
|Энергия
|6
|2
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|6
|1
|13
|Рубин (Ядрин)
|6
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|6
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Моисеев Андрей // Темп
|8 (2)
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|7 (0)
|Филиппов Вячеслав // Факел
|7 (0)
Лидер набирает дежурные три очка
Хет-трик Романа Шалина позволил вурнарцам набрать очередные три очка в матче с кугесьским "Ротором". Волжане не без труда обыгрывают в домашних стенах аутсайдера чемпионата. "БоМиК" уверенно переигрывает "СШ по футболу" и, как минимум, на сутки обходит в турнирной таблице столичный "Спартак".
Высший дивизион. 7 тур. "Волга" - "Бурилы" - 2:1, "БоМиК" - "СШ по футболу" - 3:0, "Химик-АВГУСТ" - "Ротор" - 4:1
Первый дивизион. "Старт" - "Энергия" - 1:5, "Урмары" - "Локомотив" - 3:1, "Аида" - "Темп" - 0:1
Второй дивизион. 5 тур. ФК "Шумерля-2" - ФК "Легион" -
Ветераны. 7 тур. "Крылья" - "Энергия" - 3:0, ФК "Ибреси" - "Волга" - 1:3, "Факел" - "Рубин" - 1:0, "Локомотив-Янтиково" - ФК "Цивиль" - 3:1
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- Дата: 23-06-2018
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