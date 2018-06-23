Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 6 16
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 6 14
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 6 13
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 6 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 6 10
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 6 10
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 6 7
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 6 3
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 6 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 6 16
3 Факел (Красноармейское) 6 15
4 ФК Ибреси 6 14
5 Динамо 6 12
6 Крылья 6 12
7 Сталь 6 11
8 Волга-ТАВ-Чубаево 6 9
9 Темп (Батырево) 6 6
10 ФК Янтиково-Локомотив 6 5
11 Энергия 6 2
12 Заря (Новочебоксарск) 6 1
13 Рубин (Ядрин) 6 0
14 Цивиль (Цивильск) 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Моисеев Андрей // Темп 8 (2)
Кирсанов Сергей // Комплект21 7 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
Лидер набирает дежурные три очка

Хет-трик Романа Шалина позволил вурнарцам набрать очередные три очка в матче с кугесьским "Ротором". Волжане не без труда обыгрывают в домашних стенах аутсайдера чемпионата. "БоМиК" уверенно переигрывает "СШ по футболу" и, как минимум, на сутки обходит в турнирной таблице столичный "Спартак".

 

Высший дивизион. 7 тур. "Волга" - "Бурилы" - 2:1, "БоМиК" - "СШ по футболу" - 3:0,  "Химик-АВГУСТ" - "Ротор" - 4:1

Первый дивизион"Старт" - "Энергия" - 1:5, "Урмары" - "Локомотив" - 3:1, "Аида" - "Темп" - 0:1

Второй дивизион. 5 тур. ФК "Шумерля-2" - ФК "Легион" -

Ветераны. 7 тур. "Крылья" - "Энергия" - 3:0, ФК "Ибреси" - "Волга" - 1:3, "Факел" - "Рубин" - 1:0, "Локомотив-Янтиково" - ФК "Цивиль" - 3:1



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  • Просмотров: 39
  • Дата: 23-06-2018 |

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