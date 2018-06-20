И все-таки без сенсации не обошлось

"СШ по футболу" не поддержала почин команд высшего дивизиона, дружно вышедших в 1/4 стадию Кубка, и уступила одному из лидеров городской группы в первом дивизионе - чебоксарской "Энергии". Быстро поведя в счете, гости не смогли развить успех и, напротив, позволили хозяевам сначала сравнять счет, а затем сами же вывели хозяев вперед, забив решающий гол в собственные ворота. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Кубка Чувашии:

"Химик-АВГУСТ" - ФК "Чурачики", ФК "Кугеси" - "Спартак", "Волга" - ФК "Шумерля", "БоМиК" - "Энергия"

«ЭНЕРГИЯ» – «СШ ПО ФУТБОЛУ» – 2:1 (1:1)

20 июня. Чебоксары. «Энергия». 50 зрителей

Судьи: Игорь Кутлубердин, Виктор Иванов, Ирина Саперова

Голы: Ладонин (20) - Сабиров (9), Иванов (55 автогол)

Предупреждения: Ладонин - нет