Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 6 16
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 6 14
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 6 13
4 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 6 12
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 6 10
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 6 10
7 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 6 7
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 6 3
9 Логотип Чурачики ФК Чурачики 6 1
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Матвеев Алексей // ФК Шумерля 7 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 6 16
2 Комплект21 (Новочебоксарск) 6 16
3 Факел (Красноармейское) 6 15
4 ФК Ибреси 6 14
5 Динамо 6 12
6 Крылья 6 12
7 Сталь 6 11
8 Волга-ТАВ-Чубаево 6 9
9 Темп (Батырево) 6 6
10 ФК Янтиково-Локомотив 6 5
11 Энергия 6 2
12 Заря (Новочебоксарск) 6 1
13 Рубин (Ядрин) 6 0
14 Цивиль (Цивильск) 6 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Моисеев Андрей // Темп 8 (2)
Кирсанов Сергей // Комплект21 7 (0)
Филиппов Вячеслав // Факел 7 (0)
И все-таки без сенсации не обошлось

"СШ по футболу" не поддержала почин команд высшего дивизиона, дружно вышедших в 1/4 стадию Кубка, и уступила одному из лидеров городской группы в первом дивизионе - чебоксарской "Энергии". Быстро поведя в счете, гости не смогли развить успех и, напротив, позволили хозяевам сначала сравнять счет, а затем сами же вывели хозяев вперед, забив решающий гол в собственные ворота. Таким образом, определились все четвертьфинальные пары Кубка Чувашии:

"Химик-АВГУСТ" - ФК "Чурачики", ФК "Кугеси" - "Спартак", "Волга" - ФК "Шумерля", "БоМиК" - "Энергия"

 

«ЭНЕРГИЯ» – «СШ ПО ФУТБОЛУ» –  2:1 (1:1)
20 июня. Чебоксары. «Энергия». 50 зрителей
Судьи: Игорь Кутлубердин, Виктор Иванов, Ирина Саперова
Голы: Ладонин (20) - Сабиров (9),  Иванов (55 автогол)
Предупреждения: Ладонин - нет



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  • Просмотров: 224
  • Дата: 20-06-2018 |

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