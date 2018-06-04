Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 4 12
2 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 4 12
3 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 4 10
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турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 11 (1)
Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 6 (0)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Динамо 4 12
2 Волга 4 10
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 4 10
4 ФК Ибреси 4 10
5 Крылья 4 9
6 Факел (Красноармейское) 4 9
7 Сталь 4 8
8 Волга-ТАВ-Чубаево 4 6
9 ФК Янтиково-Локомотив 4 2
10 Темп (Батырево) 4 2
11 Энергия 4 1
12 Заря (Новочебоксарск) 4 0
13 Рубин (Ядрин) 4 0
14 Цивиль (Цивильск) 4 0
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
Тренер из Чувашии получает очередную лицензию

Тренеру из Чувашии происвоена престижная категория

Поздравляем тренера ДФК "LEGION" Эдуарда Вячеславовича Федотова с присвоением лицензии тренера категории «В – юношеский футбол»! В течение года Эдуард проходил обучение в Академии тренерского мастерства и, теперь, на полном основании может преподавать в качестве тренера в лучших футбольных академиях страны. Напомним, что двумя годами ранее, обучаясь в "Центре подготовки специалистов в сфере футбола", он получил тренерскую лицензию категории "С".



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  • Раздел: Информация |
  • Автор: admin
  • Просмотров: 271
  • Дата: 04-06-2018 |

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