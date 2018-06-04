Тренер из Чувашии получает очередную лицензию

Тренеру из Чувашии происвоена престижная категория

Поздравляем тренера ДФК "LEGION" Эдуарда Вячеславовича Федотова с присвоением лицензии тренера категории «В – юношеский футбол»! В течение года Эдуард проходил обучение в Академии тренерского мастерства и, теперь, на полном основании может преподавать в качестве тренера в лучших футбольных академиях страны. Напомним, что двумя годами ранее, обучаясь в "Центре подготовки специалистов в сфере футбола", он получил тренерскую лицензию категории "С".