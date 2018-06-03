|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|4
|12
|2
|БоМиК
|4
|12
|3
|Спартак
|4
|10
|4
|Ротор
|4
|6
|5
|СШ по футболу
|4
|6
|6
|Волга-ТАВ
|4
|6
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|4
|6
|8
|ФК Чурачики
|4
|1
|9
|ФК Ибреси
|4
|0
|10
|Бурилы
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|6 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|6 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|4
|12
|2
|Волга
|4
|10
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|4
|10
|4
|ФК Ибреси
|4
|10
|5
|Крылья
|4
|9
|6
|Факел (Красноармейское)
|4
|9
|7
|Сталь
|4
|8
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|4
|6
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|4
|2
|10
|Темп (Батырево)
|4
|2
|11
|Энергия
|4
|1
|12
|Заря (Новочебоксарск)
|4
|0
|13
|Рубин (Ядрин)
|4
|0
|14
|Цивиль (Цивильск)
|4
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Ильин Дмитрий // Сталь
|6 (0)
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
"Спартак" теряет очки с аутсайдером
"Сухой" матч в дождливую погоду сыграли на стадионе "Труд" в Чебоксарах футболисты столичного "Спартака" и ФК "Чурачики". Шумерлинцы похоже сумели отойти от неудачного старта чемпионата и одерживают вторую подряд победу.
Высший дивизион. 4 тур. "Спартак" - ФК "Чурачики" - 0:0, "Ротор" - ФК "Шумерля" - 0:2
Первый дивизион. 4 тур. "Бриллиант" - "Звезда-ИЗВА" - 0:0, СК"Воля" - "Элара" - 2:2, "Энергия" -ФК "Моргауши" - 5:1, "Водник" - "Аида" -6:1, "Урмары" - "Химик-АВГУСТ" - 3:3
Второй дивизион. 2 тур. ФК "Легион" - "Рубин" - 2:1, ФК "Порецкое" - "Спартак" - 2:2
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 402
- Дата: 03-06-2018
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