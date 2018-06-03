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Донцов Павел // БоМиК 6 (0)
Краснов Николай // СШ по футболу 6 (0)
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Бомбардиры
Ильин Дмитрий // Сталь 6 (0)
Абрамов Николай // Динамо 5 (0)
Князев Алексей // Волга 5 (1)
"Спартак" теряет очки с аутсайдером

"Сухой" матч в дождливую погоду сыграли на стадионе "Труд" в Чебоксарах футболисты столичного "Спартака" и ФК "Чурачики". Шумерлинцы похоже сумели отойти от неудачного старта чемпионата и одерживают вторую подряд победу.

 

Высший дивизион. 4 тур. "Спартак" - ФК "Чурачики" - 0:0, "Ротор" - ФК "Шумерля" - 0:2

Первый дивизион. 4 тур. "Бриллиант" - "Звезда-ИЗВА" - 0:0, СК"Воля" - "Элара" - 2:2, "Энергия" -ФК "Моргауши" - 5:1, "Водник" - "Аида" -6:1, "Урмары" - "Химик-АВГУСТ" - 3:3

Второй дивизион. 2 тур. ФК "Легион" - "Рубин" - 2:1, ФК "Порецкое" - "Спартак" - 2:2



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