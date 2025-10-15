Марпосад принял второй семинар для учителей физкультуры

15 октября в МБОУ «Гимназия №1» города Мариинский Посад состоялся практический семинар для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования в рамках реализации проекта «Футбол в школе».

Второй в этом учебном году семинар прошел без изменений. Теоретическую часть представила куратор проекта Матренина Эльвира Леонидовна. Дополнил теорию методист Российского футбольного союза проекта «Футбол в школе» Роман Александрович Кожатов. После завершения теоретического блока участники семинара дружно переместились в спортивный зал для проведения практической части занятия.

В спортивном зале учителя сразу же погрузились в рабочий процесс, примерив на себя роль школьников. Несмотря на накопившуюся за день усталость, педагоги увлечённо участвовали во всех предложенных Романом Кожатовым упражнениях и играх, демонстрируя неподдельный интерес и энтузиазм.

В завершении слушателям было предложено написать конспект одного урока футбола. Все 15 педагогов Мариинско-Посадского муниципального округа Чувашской Республики успешно справились с заданием, за что были вознаграждены сертификатами о прохождении данного семинара.