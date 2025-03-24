В Канаше прошел очередной семинар для педагогов физкультуры

21 марта в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" города Канаш состоялся практичесикий семинар для педагогов физической культуры и педагогов дополнительного образования в рамках реализации проекта "Футбол в школе".

В начале мероприятия куратор проекта Эльвира Леонидовна Матренина и методист РФС Роман Александрович Кожатов представили слушателям теоретическую часть, а затем, совместно с педагогами, отправились в спортивный зал для проведения практических занятий.

Приятной неожиданностью для гостей стало творческое выступление от местного коллектива мальчиков и девочек школы перед началом практической части. Это было замечательное начало мероприятия! Творческие выступления добавляют атмосферы и вдохновения, а также помогают создать дружелюбное и открытое настроение. Выступление ребят из 2-го класса не только развлекло гостей, но и подчеркнуло важность интеграции творчества и спорта в образовательный процесс.

После яркого начала, переход к практическим занятиям в спортивном зале позволил участникам ощутить командный дух, что всегда важно в спортивных мероприятиях. Роман Александрович и помощник куратора Сергей Николаевич Лесин наглядно продемонстрировали способы проведения урока футбола в различных формах - "по ширине", "круг" и "крест".

В завершении слушателям было предложено написать конспект одного урока футбола. Все 26 педагогов Канашского муниципального округа успешно справились с заданием, за что были вознаграждены сертификатами о прохождении данного семинара.