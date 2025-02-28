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Кожаный мяч - ШФЛ. ПФО. IV этап. Результаты. Второй заезд

Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч — ШФЛ», зона «Приволжье»

Дата проведения - 28.02.2025-04.03.2025

Место проведения - Нижегородская область, деревня Большой Суходол, "Море спорта"

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2009/10

М

Группа Б

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч М
1 Марий Эл   1:4 0:5 3:2 1:1 1 1 2 5-12 4 4
2 Татарстан 4:1   0:1 1:3 2:0 2 0 2 7-5 6 3
3 Чувашия (СОШ №61 Чебоксары) 5:0 1:0   0:1 0:0 2 1 1 6-1 7 2
4 Пензенская область 2:3 3:1 1:0   2:0 3 0 1 8-4 9 1
5 Саратовская область 1:1 0:2 0:0 0:2   0 2 2 1-5 2 5
Полуфиналы
Чувашия (СОШ №61 Чебоксары) Нижегородская область 0:2
Пензенская область Удмуртия 3:2
За 3 место
Чувашия (СОШ №61 Чебоксары) Удмуртия 3:0
Финал
Нижегородская область Пензенская область 4:0

3 место ПФО - СОШ №61 г.Чебоксары (тренер - Лесин Сергей Николаевич)

СОШ №61 Чебоксары девочки 2009/10 г.р.

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2009/10

Группа А

 1 2 3 4 В Н П РМ Оч М
1 Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)   0:2 7:0 4:4  1 1 1 11-6 4 2
2 Нижегородская область 2:0   5:1 1:0 3 0 0 8-1 9 1
3 Самарская область 0:7 1:5   1:3 0 0 3 2-15 0 4
4 Пензенская область 4:4 0:1 3:1   1 1 1 7-6 4 3
Полуфиналы
Чувашия (СОШ №61 Чебоксары) Марий Эл 0:1
Татарстан Нижегородская область 0:0 (3:2 пен)
За 3 место
Чувашия (СОШ №61 Чебоксары) Нижегородская область 0:3
Финал
Нижегородская область Марий Эл 5:1

4 место ПФО - СОШ №61 г.Чебоксары (тренер - Лесин Сергей Николаевич)

СОШ №61 Чебоксары мальчики 2009/10 г.р.

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2007/08

М

Группа Б

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч М
1 Марий Эл   6:1 3:0 2:0 0:3 3 0 1 12-4 9 2
2 Татарстан 1:6   1:7 0:3 0:18 0 0 4 2-34 0 5
3 Чувашия (СОШ №65 Чебоксары) 0:3 7:1   0:0 0:4 1 1 2 7-8 4 3
4 Нижегородская область 0:2 3:0 0:0   0:4 1 1 2 3-6 4 4
5 Самарская область 3:0 18:0 4:0 4:0   3 0 0 29-0 12 1
За 5-6 место
Чувашия (СОШ №65 Чебоксары) Ульяновск 0:2
Полуфиналы
Пензенская область Марий Эл 0:0 (3:2 пен)
Самарская область Удмуртия 2:1
За 3 место
Марий Эл Удмуртия 0:2
Финал
Пензенская область  Самарская область 0:6

6 место ПФО - СОШ №65 г.Чебоксары (тренер - Филинов Артемий Геннадьевич)

СОШ №65 Чебоксары девочки 2007/08 г.р.

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2007/08

М

Группа А

 1 2 3 4 В Н П РМ Оч М
1 Татарстан   3:1 0:1 1:0 2 0 1 4-2 6 1
2 Чувашия (Кадетская школа) 1:3   2:0 0:2  1 0 2 3-5 3 3
3 Удмуртия 1:0 0:2   2:4 1 0 2 3-6 3 4
4 Мордовия 0:1 2:0 4:2   2 0 1 6-3 6 2
За 7-9 место
Чувашия (Кадетская школа) Нижегородская область 0:1
Чувашия (Кадетская школа) Саратовская область 0:0
Полуфиналы
Татарстан Ульяновск 1:0
Марий Эл Пензенская область 0:0 (3:1 пен)
За 3 место
Ульяновск Пензенская область 0:0 (5:4 пен)
Финал
Татарстан Марий Эл 0:0 (2:4 пен)

8 место ПФО - КАДЕТСКАЯ ШКОЛА г.Чебоксары (тренер - Малашин Алексей Игоревич)

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