Кожаный мяч - ШФЛ. ПФО. IV этап. Результаты. Второй заезд

Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч — ШФЛ», зона «Приволжье»
Дата проведения - 28.02.2025-04.03.2025
Место проведения - Нижегородская область, деревня Большой Суходол, "Море спорта"
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2009/10
|М
|
Группа Б
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Марий Эл
|
|1:4
|0:5
|3:2
|1:1
|1
|1
|2
|5-12
|4
|4
|2
|Татарстан
|4:1
|
|0:1
|1:3
|2:0
|2
|0
|2
|7-5
|6
|3
|3
|Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)
|5:0
|1:0
|
|0:1
|0:0
|2
|1
|1
|6-1
|7
|2
|4
|Пензенская область
|2:3
|3:1
|1:0
|
|2:0
|3
|0
|1
|8-4
|9
|1
|5
|Саратовская область
|1:1
|0:2
|0:0
|0:2
|
|0
|2
|2
|1-5
|2
|5
|Полуфиналы
|Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)
|Нижегородская область
|0:2
|Пензенская область
|Удмуртия
|3:2
|За 3 место
|Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)
|Удмуртия
|3:0
|Финал
|Нижегородская область
|Пензенская область
|4:0
3 место ПФО - СОШ №61 г.Чебоксары (тренер - Лесин Сергей Николаевич)
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2009/10
|№
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)
|
|0:2
|7:0
|4:4
|1
|1
|1
|11-6
|4
|2
|2
|Нижегородская область
|2:0
|
|5:1
|1:0
|3
|0
|0
|8-1
|9
|1
|3
|Самарская область
|0:7
|1:5
|
|1:3
|0
|0
|3
|2-15
|0
|4
|4
|Пензенская область
|4:4
|0:1
|3:1
|
|1
|1
|1
|7-6
|4
|3
|Полуфиналы
|Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)
|Марий Эл
|0:1
|Татарстан
|Нижегородская область
|0:0 (3:2 пен)
|За 3 место
|Чувашия (СОШ №61 Чебоксары)
|Нижегородская область
|0:3
|Финал
|Нижегородская область
|Марий Эл
|5:1
4 место ПФО - СОШ №61 г.Чебоксары (тренер - Лесин Сергей Николаевич)
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2007/08
|М
|
Группа Б
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Марий Эл
|
|6:1
|3:0
|2:0
|0:3
|3
|0
|1
|12-4
|9
|2
|2
|Татарстан
|1:6
|
|1:7
|0:3
|0:18
|0
|0
|4
|2-34
|0
|5
|3
|Чувашия (СОШ №65 Чебоксары)
|0:3
|7:1
|
|0:0
|0:4
|1
|1
|2
|7-8
|4
|3
|4
|Нижегородская область
|0:2
|3:0
|0:0
|
|0:4
|1
|1
|2
|3-6
|4
|4
|5
|Самарская область
|3:0
|18:0
|4:0
|4:0
|
|3
|0
|0
|29-0
|12
|1
|За 5-6 место
|Чувашия (СОШ №65 Чебоксары)
|Ульяновск
|0:2
|Полуфиналы
|Пензенская область
|Марий Эл
|0:0 (3:2 пен)
|Самарская область
|Удмуртия
|2:1
|За 3 место
|Марий Эл
|Удмуртия
|0:2
|Финал
|Пензенская область
| Самарская область
|0:6
6 место ПФО - СОШ №65 г.Чебоксары (тренер - Филинов Артемий Геннадьевич)
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2007/08
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Татарстан
|
|3:1
|0:1
|1:0
|2
|0
|1
|4-2
|6
|1
|2
|Чувашия (Кадетская школа)
|1:3
|
|2:0
|0:2
| 1
|0
|2
|3-5
|3
|3
|3
|Удмуртия
|1:0
|0:2
|
|2:4
|1
|0
|2
|3-6
|3
|4
|4
|Мордовия
|0:1
|2:0
|4:2
|
|2
|0
|1
|6-3
|6
|2
|За 7-9 место
|Чувашия (Кадетская школа)
|Нижегородская область
|0:1
|Чувашия (Кадетская школа)
|Саратовская область
|0:0
|Полуфиналы
|Татарстан
|Ульяновск
|1:0
|Марий Эл
|Пензенская область
|0:0 (3:1 пен)
|За 3 место
|Ульяновск
|Пензенская область
|0:0 (5:4 пен)
|Финал
|Татарстан
|Марий Эл
|0:0 (2:4 пен)
8 место ПФО - КАДЕТСКАЯ ШКОЛА г.Чебоксары (тренер - Малашин Алексей Игоревич)