В Ядрине прошел семинар для учителей физкультуры

25 февраля в МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 3" города Ядрин состоялся практичесикий семинар для педагогов физической культуры и педагогов дополнительного образования в рамках реализации проекта "Футбол в школе".

Он прошел в классическом формате - теория, практика в зале и интерактив. В самом начале куратор Эльвира Матренина рассказала о масштабах и особенностях проекта "Футбол в школе", после чего участники познакомились с форматами проведения уроков футбола от методиста РФС Романа Кожатова. Учителя приняли непосредственное участие в практических занятиях, примерив на себя роль учеников.

В завершении слушателям было предложено написать конспект одного урока футбола. Все 12 педагогов из Ядрина и близлежайших к Ядрину населенных пунктов успешно справились с заданием, за что были вознаграждены сертификатами о прохождении данного семинара.