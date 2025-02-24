Кожаный мяч - ШФЛ. ПФО. IV этап. Результаты. Первый заезд

Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч — ШФЛ», зона «Приволжье»
Дата проведения - 23-27.02.2025
Место проведения - Нижегородская область, деревня Большой Суходол, "Море спорта"
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2013/14
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Ульяновская область
|
|0:1
|0:2
|1:1
|0:4
|0
|1
|3
|1-8
|1
|4
|2
|Татарстан
|1:0
|
|0:0
|2:0
|0:1
|2
|1
|1
|3-1
|7
|3
|3
|Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск)
|2:0
|0:0
|
|6:0
|0:0
|2
|2
|0
|8-0
|8
|2
|4
|Мордовия
|1:1
|0:2
|0:6
|
|0:6
|0
|1
|3
|1-15
|1
|5
|5
|Саратовская область
|4:0
|1:0
|0:0
|6:0
|
|3
|1
|0
|11-0
|10
|1
|Полуфиналы
|Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск)
|Нижегородская область
| 1:3
|Саратов
|Удмуртия
| 2:0
|За 3 место
| Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск)
| Удмуртия
| 1:2
|Финал
| Саратов
|Нижегородская область
| 1:1 (3:1 пен)
4 место - СОШ №8 г.Новочебоксарск (тренер - Ананьев Михаил Анатольевич)
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2013/14
|№
|
Группа В
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары)
|
|2:0
|0:0
|1
|1
|0
|2-0
|4
|1
|2
|Удмуртия
|0:2
|
|3:1
|1
|0
|1
|3-3
|3
|2
|3
|Ульяновская область
|0:0
|1:3
|
|0
|1
|1
|1-3
|1
|3
|Полуфиналы
|Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары)
|Марий Эл
|2:1
|Нижегородская область
|Татарстан
|0:0 (7:6 пен)
|За 3 место
|Татарстан
|Марий Эл
| 1:3
|Финал
|Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары)
|Нижегородская область
| 1:2
2 место - Гимназия №5 г.Чебоксары (тренер - Гришин Павел Евгеньевич)
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2011/12
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Марий Эл
|
|0:2
|0:0
|2:2
|0:2
|0
|2
|2
|2-6
|2
|5
|2
|Удмуртия
|2:0
|
|1:0
|3:1
|1:0
|4
|0
|0
|7-1
|12
|1
|3
|Чувашия (СОШ №65 Чебоксары)
|0:0
|0:1
|
|2:0
|0:1
|1
|1
|2
|2-2
|4
|3
|4
|Нижегородская область
|2:2
|1:3
|0:2
|
|0:0
|0
|2
|2
|3-7
|2
|4
|5
|Саратовская область
|2:0
|0:1
|1:0
|0:0
|
|2
|1
|1
|3-1
|7
|2
|За 5-6 место
|Чувашия (СОШ №65 Чебоксары)
|Татарстан (СОШ №56 )
|2:1
|Полуфиналы
|Удмуртия
|Пенза
|2:0
|Оренбург
|Саратов
|0:1
|За 3 место
|Оренбург
|Пенза
|1:0
|Финал
|Удмуртия
|Саратов
|1:1 (2:0 пен)
5 место ПФО - СОШ №65 г.Чебоксары (тренер - Филинов Артемий Геннадьевич)
Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2011/12
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|М
|1
|Ульяновская область
|
|1:2
|2:0
|1:2
|1
|0
|2
|4-4
|3
|4
|2
|Чувашия (Вурнарская СОШ №2)
|2:1
|
|2:3
|3:0
|2
|0
|1
|7-4
|7
|1
|3
|Пензенская область
|0:2
|3:2
|
|1:1
|1
|1
|1
|4-5
|4
|2
|4
|Мордовия
|2:1
|0:3
|1:1
|
|1
|1
|1
|3-5
|4
|3
|Полуфиналы
|Чувашия (Вурнарская СОШ №2)
|Марий Эл
|2:2
|Удмуртия
|Саратовская обл.
|10:0
|За 3 место
|Марий Эл
|Саратовская обл.
|2:1
|Финал
|Удмуртия
| Чувашия (Вурнарская СОШ №2)
| 0:0 (5:4 пен)
2 место ПФО - Вурнарская СОШ №2 п.Вурнары (тренер - Салахутдинов Рустам Асхатович)
Лучшие игроки первого заезда (2011/12 - 2013/14 г.р.) IV этапа
Кирилл Фадеев (Вурнарская СОШ №2, в синей форме) и Афанасьев Артем (Гимназия №5, в фиолетовой форме)