Кожаный мяч - ШФЛ. ПФО. IV этап. Результаты. Первый заезд

Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч — ШФЛ», зона «Приволжье»

Дата проведения - 23-27.02.2025

Место проведения - Нижегородская область, деревня Большой Суходол, "Море спорта"

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2013/14

М Группа А 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч М 1 Ульяновская область 0:1 0:2 1:1 0:4 0 1 3 1-8 1 4 2 Татарстан 1:0 0:0 2:0 0:1 2 1 1 3-1 7 3 3 Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск) 2:0 0:0 6:0 0:0 2 2 0 8-0 8 2 4 Мордовия 1:1 0:2 0:6 0:6 0 1 3 1-15 1 5 5 Саратовская область 4:0 1:0 0:0 6:0 3 1 0 11-0 10 1

Полуфиналы Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск) Нижегородская область 1:3 Саратов Удмуртия 2:0

За 3 место Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск) Удмуртия 1:2

Финал Саратов Нижегородская область 1:1 (3:1 пен)

4 место - СОШ №8 г.Новочебоксарск (тренер - Ананьев Михаил Анатольевич)

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2013/14

№ Группа В 1 2 3 В Н П РМ Оч М 1 Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары) 2:0 0:0 1 1 0 2-0 4 1 2 Удмуртия 0:2 3:1 1 0 1 3-3 3 2 3 Ульяновская область 0:0 1:3 0 1 1 1-3 1 3

Полуфиналы Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары) Марий Эл 2:1 Нижегородская область Татарстан 0:0 (7:6 пен)

За 3 место Татарстан Марий Эл 1:3

Финал Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары) Нижегородская область 1:2

2 место - Гимназия №5 г.Чебоксары (тренер - Гришин Павел Евгеньевич)

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2011/12

М Группа А 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч М 1 Марий Эл 0:2 0:0 2:2 0:2 0 2 2 2-6 2 5 2 Удмуртия 2:0 1:0 3:1 1:0 4 0 0 7-1 12 1 3 Чувашия (СОШ №65 Чебоксары) 0:0 0:1 2:0 0:1 1 1 2 2-2 4 3 4 Нижегородская область 2:2 1:3 0:2 0:0 0 2 2 3-7 2 4 5 Саратовская область 2:0 0:1 1:0 0:0 2 1 1 3-1 7 2

За 5-6 место Чувашия (СОШ №65 Чебоксары) Татарстан (СОШ №56 ) 2:1

Полуфиналы Удмуртия Пенза 2:0 Оренбург Саратов 0:1

За 3 место Оренбург Пенза 1:0

Финал Удмуртия Саратов 1:1 (2:0 пен)

5 место ПФО - СОШ №65 г.Чебоксары (тренер - Филинов Артемий Геннадьевич)

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2011/12

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч М 1 Ульяновская область 1:2 2:0 1:2 1 0 2 4-4 3 4 2 Чувашия (Вурнарская СОШ №2) 2:1 2:3 3:0 2 0 1 7-4 7 1 3 Пензенская область 0:2 3:2 1:1 1 1 1 4-5 4 2 4 Мордовия 2:1 0:3 1:1 1 1 1 3-5 4 3

Полуфиналы Чувашия (Вурнарская СОШ №2) Марий Эл 2:2 Удмуртия Саратовская обл. 10:0

За 3 место Марий Эл Саратовская обл. 2:1

Финал Удмуртия Чувашия (Вурнарская СОШ №2) 0:0 (5:4 пен)

2 место ПФО - Вурнарская СОШ №2 п.Вурнары (тренер - Салахутдинов Рустам Асхатович)

Лучшие игроки первого заезда (2011/12 - 2013/14 г.р.) IV этапа

Кирилл Фадеев (Вурнарская СОШ №2, в синей форме) и Афанасьев Артем (Гимназия №5, в фиолетовой форме)