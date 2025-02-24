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Кожаный мяч - ШФЛ. ПФО. IV этап. Результаты. Первый заезд

Межрегиональный этап Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч — ШФЛ», зона «Приволжье»

Дата проведения - 23-27.02.2025

Место проведения - Нижегородская область, деревня Большой Суходол, "Море спорта"

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2013/14

М

Группа А

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч М
1 Ульяновская область   0:1 0:2 1:1 0:4 0 1 3 1-8 1 4
2 Татарстан 1:0   0:0 2:0 0:1 2 1 1 3-1 7 3
3 Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск) 2:0 0:0   6:0 0:0 2 2 0 8-0 8 2
4 Мордовия 1:1 0:2 0:6   0:6 0 1 3 1-15 1 5
5 Саратовская область 4:0 1:0 0:0 6:0    3 1 0 11-0 10 1
Полуфиналы
Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск) Нижегородская область  1:3
Саратов Удмуртия  2:0
За 3 место
 Чувашия (СОШ №8 Новочебоксарск)  Удмуртия  1:2
Финал
 Саратов Нижегородская область  1:1 (3:1 пен)

4 место - СОШ №8 г.Новочебоксарск (тренер - Ананьев Михаил Анатольевич)

СОШ №8 Новочебоксарск девочки 2013/14 г.р.

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2013/14

Группа В

 1 2 3 В Н П РМ Оч М
1 Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары)   2:0 0:0 1 1 0 2-0 4 1
2 Удмуртия 0:2   3:1 1 0 1 3-3 3 2
3 Ульяновская область 0:0 1:3   0 1 1 1-3 1 3
Полуфиналы
Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары) Марий Эл 2:1
Нижегородская область Татарстан 0:0 (7:6 пен)
За 3 место
Татарстан Марий Эл  1:3
Финал
Чувашия (Гимназия №5 Чебоксары) Нижегородская область  1:2

2 место - Гимназия №5 г.Чебоксары (тренер - Гришин Павел Евгеньевич)

Гимназия №5 Чебоксары мальчики 2013/14 г.р.

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Девочки 2011/12

М

Группа А

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч М
1 Марий Эл   0:2 0:0 2:2 0:2 0 2 2 2-6 2 5
2 Удмуртия 2:0   1:0 3:1 1:0 4 0 0 7-1 12 1
3 Чувашия (СОШ №65 Чебоксары) 0:0 0:1   2:0 0:1 1 1 2 2-2 4 3
4 Нижегородская область 2:2 1:3 0:2   0:0 0 2 2 3-7 2 4
5 Саратовская область 2:0 0:1 1:0 0:0   2 1 1 3-1 7 2
За 5-6 место
Чувашия (СОШ №65 Чебоксары) Татарстан (СОШ №56 ) 2:1
Полуфиналы
Удмуртия Пенза 2:0
Оренбург Саратов 0:1
За 3 место
Оренбург Пенза 1:0
Финал
Удмуртия Саратов 1:1 (2:0 пен)

5 место ПФО - СОШ №65 г.Чебоксары (тренер - Филинов Артемий Геннадьевич)

СОШ №65 Чебоксары девочки 2011/12 г.р.

Турнирная таблица "Кожаный мяч - ШФЛ", IV этап, ПФО, футзал. Мальчики 2011/12

М

Группа А

 1 2 3 4 В Н П РМ Оч М
1 Ульяновская область   1:2 2:0 1:2 1 0 2 4-4 3 4
2 Чувашия (Вурнарская СОШ №2) 2:1   2:3 3:0 2 0 1 7-4 7 1
3 Пензенская область 0:2 3:2   1:1 1 1 1 4-5 4 2
4 Мордовия 2:1 0:3 1:1   1 1 1 3-5 4 3
Полуфиналы
Чувашия (Вурнарская СОШ №2) Марий Эл 2:2
Удмуртия Саратовская обл. 10:0
За 3 место
Марий Эл Саратовская обл. 2:1
Финал
Удмуртия  Чувашия (Вурнарская СОШ №2)  0:0 (5:4 пен)

2 место ПФО - Вурнарская СОШ №2 п.Вурнары (тренер - Салахутдинов Рустам Асхатович)

Вурнарская СОШ №2 Вурнары мальчики 2011/12 г.р.

Лучшие игроки первого заезда (2011/12 - 2013/14 г.р.) IV этапа

Лучшие игроки IV этапа мальчики 2011/12 г.р. и 2013/14 г.р.
Кирилл Фадеев (Вурнарская СОШ №2, в синей форме) и Афанасьев Артем (Гимназия №5, в фиолетовой форме)

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