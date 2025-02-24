Лига юных футболистов (2014). Итоги сезона

В первом турнире по футзалу "Лига юных футболистов Чувашской Республики" среди детей 2014 г.р. приняли участие 10 детских команд.
- Возраст 2014 г.р. (допуск декабрь 2013 г.р.)
- Формат 4+1 - регулярный чемпионат + плей-офф.
- Продолжительность - октябрь 2024 г.-февраль 2025 г.
- Место проведения - СШОР №3 Новочебоксарск
"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Итоги
|М
|
Чемпионат
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск
|9
|9
|0
|0
|81-7
|27
|2
|ФК БОКС Новочебоксарск
|9
|7
|1
|1
|43-16
|22
|3
|ДФК LEGION Чебоксары
|9
|6
|1
|2
|24-17
|19
|4
|ИМПЕРИЯ-СШ №1-Д Новочебоксарск
|9
|6
|0
|3
|33-16
|18
|5
|УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары
|9
|6
|0
|3
|29-29
|14
|6
|WELLTOWN Чебоксары
|9
|4
|0
|5
|34-29
|12
|7
|WELLTOWN-2 Чебоксары
|9
|3
|0
|6
|14-38
|9
|8
|СПАРТАК Чебоксары
|9
|2
|0
|7
|19-40
|6
|9
|БОКС-СОШ №8 Новочебоксарск
|9
|1
|0
|8
|8-45
|3
|10
|ГЛАДИАТОРЫ Чебоксары
|9
|0
|0
|9
|10-58
|0
|Четвертьфиналы
|ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск
|СПАРТАК Чебоксары
|2:0
|ИМПЕРИЯ-СШ №1-Д Новочебоксарск
|УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары
|2:3
|ФК БОКС Новочебоксарск
|WELLTOWN-2 Чебоксары
|4:2
|ДФК LEGION Чебоксары
|WELLTOWN Чебоксары
|2:1
|Полуфиналы
|ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск
|УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары
|3:0
|ФК БОКС Новочебоксарск
|ДФК LEGION Чебоксары
|3:3 (4:5 пен)
|За 3 место
|ФК БОКС Новочебоксарск
|УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары
|1:1 (4:5 пен)
|Финал
|ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск
|ДФК LEGION Чебоксары
|4:0
Победитель - ИМПЕРИЯ-СШ №1
Серебряный призер - ДФК LEGION Чебоксары
Бронзовый призер - УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары
"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Бомбардиры
|М
|
Чемпионат
|Голы
|1
|Романов Владислав БОКС
|33 (0)
|2
|Иванов Ярослав ИМПЕРИЯ-СШ №1
|27 (0)
|3
|Захаров Семен ИМПЕРИЯ-СШ №1
|22 (3)
|4
|Федотов Егор ДФК LEGION
|12 (0)
|5
|Федоров Артем WELLTOWN
|11 (0)
|6
|Воскресенский Александр WELLTOWN
|10 (0)
|7
|Харитонов Назар ИМПЕРИЯ-СШ №1-Д
|10 (0)
|8
|Бобков Сергей ИМПЕРИЯ-СШ №1
|9 (0)
|9
|Мостайкин Александр БОКС
|9 (0)
|10
|Бобков Сергей ИМПЕРИЯ-СШ №1
|9 (0)
"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Лучший бомбардир
Романов Владислав - БОКС Новочебоксарск
"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Лучший игрок
Захаров Семен - ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск