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Лига юных футболистов (2014). Итоги сезона

В первом турнире по футзалу "Лига юных футболистов Чувашской Республики" среди детей 2014 г.р. приняли участие 10 детских команд.

  • Возраст 2014 г.р. (допуск декабрь 2013 г.р.)
  • Формат 4+1 - регулярный чемпионат + плей-офф.
  • Продолжительность - октябрь 2024 г.-февраль 2025 г.
  • Место проведения - СШОР №3 Новочебоксарск

"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Итоги

М

Чемпионат

 И В Н П РМ Оч
1 ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск 9 9 0 0 81-7 27
2 ФК БОКС Новочебоксарск 9 7 1 1 43-16 22
3 ДФК LEGION Чебоксары 9 6 1 2 24-17 19
4 ИМПЕРИЯ-СШ №1-Д Новочебоксарск 9 6 0 3 33-16 18
5 УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары 9 6 0 3 29-29 14
6 WELLTOWN Чебоксары 9 4 0 5 34-29 12
7 WELLTOWN-2 Чебоксары 9 3 0 6 14-38 9
8 СПАРТАК Чебоксары 9 2 0 7 19-40 6
9 БОКС-СОШ №8 Новочебоксарск 9 1 0 8 8-45 3
10 ГЛАДИАТОРЫ Чебоксары 9 0 0 9 10-58 0
Четвертьфиналы
ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск СПАРТАК Чебоксары 2:0
ИМПЕРИЯ-СШ №1-Д Новочебоксарск УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары 2:3
ФК БОКС Новочебоксарск WELLTOWN-2 Чебоксары 4:2
ДФК LEGION Чебоксары WELLTOWN Чебоксары 2:1
Полуфиналы
ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары 3:0
ФК БОКС Новочебоксарск ДФК LEGION Чебоксары 3:3 (4:5 пен)
За 3 место
ФК БОКС Новочебоксарск УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары 1:1 (4:5 пен)
Финал
ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск ДФК LEGION Чебоксары 4:0

Победитель - ИМПЕРИЯ-СШ №1 

ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск 2014 г.р.

Серебряный призер - ДФК LEGION Чебоксары

ДФК Легион Чувашская республика 2014 г.р.

Бронзовый призер - УНИВЕРСИТЕТСКИЙ Чебоксары

Университетский Чебоксары 2014 г.р.

"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Бомбардиры

М

Чемпионат

 Голы
1 Романов Владислав БОКС 33 (0)
2 Иванов Ярослав ИМПЕРИЯ-СШ №1 27 (0)
3 Захаров Семен ИМПЕРИЯ-СШ №1 22 (3)
4 Федотов Егор ДФК LEGION 12 (0)
5 Федоров Артем WELLTOWN 11 (0)
6 Воскресенский Александр WELLTOWN 10 (0)
7 Харитонов Назар ИМПЕРИЯ-СШ №1-Д 10 (0)
8 Бобков Сергей ИМПЕРИЯ-СШ №1 9 (0)
9 Мостайкин Александр БОКС 9 (0)
10 Бобков Сергей ИМПЕРИЯ-СШ №1 9 (0)

"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Лучший бомбардир

Романов Владислав - БОКС Новочебоксарск

Романов Владислав БОКС 2014 г.р.

"Лига юных футболистов Чувашской Республики" (2014). Лучший игрок

Захаров Семен - ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск

Захаров Семен ИМПЕРИЯ-СШ №1 Новочебоксарск

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