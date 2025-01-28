Методический семинар РФС для учителей физкультуры прошел в Чебоксарах

28 января в МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 31" города Чебоксары состоялся очередной и первый в этом году методический семинар для педагогов физической культуры и педагогов дополнительного образования в рамках реализации проекта "Футбол в школе".

Семинар прошел в классическом формате, включающем теоретическую, практическую и интерактивную части. В самом начале куратор проекта "Футбол в школе" Матренина Эльвира Леонидовна проинформировала слушателей о проекте - его особенностях и активностях. Педагогам было рекомендовано принять участие в конкурсе для учителей физкультуры «Магнит футбола» с общим призовым фондом более 11 млн рублей!

Затем методист РФС в Чувашской Республике Кожатов Роман Александрович рассказал об организации занятий по футболу в условиях общеобразовательной организации, после чего все дружно переместились из учебного класса в спортивный.

В спортивном зале педагоги приняли участие в практической части семинара, исполняя роль учеников. Роман Александрович продемонстрировал педагогам набор упражнений в различных организациях урока футбола, которые они смогут использовать в своей дальнейшей деятельности.

В финальной части учителей разделили на группы, и каждая команда подготовила и представила свой проект конспекта урока по футболу. После успешной защиты задания, все 23 слушателя получили сертификаты о прохождении семинара.