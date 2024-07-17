В Чувашии выбрали нового Президента Федерации футбола

13 июля в конференц-зале стадиона "Олимпийский" состоялось Общее собрание членов ОО "ФФ ЧР", главной повесткой в котором стали выборы Президента Общественной организации "Федерация футбола Чувашской Республики".

Единственным кандидатом на эту должность был директор Бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования "Спортивная школа по футболу" Борисов Борис Юрьевич, который уже исполнял обязанности Президента ранее.

На Общее собрание были приглашены почетные гости из структуры РФС - Президент Межрегионального футбольного союза «Приволжье» Афанасьев Владимир Иванович и главный специалист Департамента регионального развития "РФС", куратор регионального развития направления «Приволжье» Егорычев Александр Леонидович.

Для членов, которые не могли присутствовать лично, была предоставлена возможность голосования по видеосвязи.

Главным вопросом собрания было одобрение кандидатуры Борисова большинством голосов. По результатам голосования Общее собрание избрало Президентом Общественной организации "Федерация футбола Чувашской Республики" Борисова Бориса Юрьевича.

От имени всех любителей футбола в Чувашской Республике мы поздравляем Бориса Юрьевича с избранием и желаем ему успехов в этой ответственной должности. Мы уверены, что его преданность развитию футбола в регионе поможет раскрыть потенциал игроков и создать благоприятные условия для достижения высоких результатов.