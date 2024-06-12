На пост Президента ОО "ФФ ЧР" претендует единственный кандидат

На момент окончания приема заявок на пост Президента Общественной Организации "Федерация Футбола Чувашской Республики" Исполкомом была зарегистрирована лишь одна заявка. Единственным кандидатом стал директор Бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» Борисов Борис Юрьевич. Напомним, что выборы Президента ОО "ФФ ЧР" пройдут 13 июля 2024 года.

Борисов Борис Юрьевич, родился 12.06.1986 г. в Красноармейском р-не Чувашской Республики.

Образование высшее, в 2009 г. окончил факультет физической культуры Чувашского государственного педагогического университет им. И.Я. Яковлева.

В 2021 г. закончил «Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российский университет кооперации», кафедра экономики и менеджмента, направление Стратегический менеджмент в спортивной индустрии, Магистр менеджмента.

С 2021 г. обучается в аспирантуре, в Чебоксарском кооперативном институте (филиал) Российский университет кооперации», профиль Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика), тема диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Развитие сферы физической культуры и спорта в регионе на основе методов проектного управления.

Более 10 лет работает в отрасли физической культуры и спорта.

С 2017 г. по настоящее время работает в Бюджетном учреждении Чувашской Республики дополнительного образования «Спортивная школа по футболу» (далее - БУ ДО «СШ по футболу»), за время работы прошел карьерный путь от инструктора-методиста до директора БУ ДО «СШ по футболу».

С 2021 г. по настоящее время является директором БУ ДО «СШ по футболу».

С 2017 г. непосредственно принимает участие в совершенствовании системы подготовки спортивного резерва в БУ ДО «СШ по футболу» и Чувашской Республики, за это время футбол был включен в перечень базовых видов спорта, развиваемых в Чувашской Республике в 2020-2024 годы.

В 2019 г. БУ ДО «СШ по футболу» присвоен статус «Детский футбольный центр» «РФС».

В 2022 году БУ ДО «СШ по футболу» получен грант на развитие женского футбола в Чувашской Республике, в 2023 году впервые команда девочек до 14 лет участвовала Первенстве Приволжского федерального округа по футболу.

В 2023 году БУ ДО «СШ по футболу» получен статус «Школа футбола 2 категории» «РФС».

С 2022 г. ежегодно футбольные команды БУ ДО «СШ по футболу» стабильно принимают участие в Первенстве «МФС» Приволжье.

В сезоне 2023 году команда юношей БУ ДО «СШ по футболу» 2007 г.р. в первые в истории стала победителем Первенства МОО «ФС «Приволжье» по футболу среди команд юношей до 17 лет (2007 г.р.).

В сезоне 2023 году команда девушек БУ ДО «СШ по футболу» 2011-2012 г.р. заняла 4 место в Первенстве Приволжского федерального округа по футболу среди команд девушек.

В 2023 г. первые в истории в Чувашской Республик прошел Финальный турнир Первенства МОО «ФС «Приволжье» по футболу среди команд юношей до 17 лет (2007 г.р.) г. Чебоксары с 10 по 17 октября 2023 г.

В июне 2024 года Чувашия впервые получила право принять Первенство Приволжского федерального округа по футболу среди команд девочек до 13 лет.

24 августа 2024 г. на стадионе «Олимпийский» в г. Чебоксары пройдет фестиваль футболу «РФС» для девочек «Мы в игре. Лето».

В 2024 г. БУ ДО «СШ по футболу» впервые открыт этап высшего спортивного мастерства.

Ежегодно тренеры-преподаватели БУ ДО «СШ по футболу» проходят повышение квалификации, 7 из 11 тренеров-преподавателей имеют квалификацию «Тренер по футболу международной категории «С-УЕФА».

В ноябре 2022 года стадиону «Олимпийский» БУ ДО «СШ по футболу» выдан сертификат «РФС» четвертой категории «Ю», который соответствует требованиям регламента для участия в «ЮФЛ» Приволжья.

Имеет благодарности:

Правительства г. Москвы, Департамент Молодежной и Семейной политики, 2012 г.

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, 2015 г.,

Главы Чувашской Республики, 2015 г.,

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 2015 г.

Министра спорта Российской Федерации, 2018 г.