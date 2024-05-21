Международный турнир «Дружба-2024». Итоги

18 мая 2024 года в городском округе Троицк в городе Москве на городском стадионе состоялся Международный турнир по футболу среди ветеранов старше 45 лет «Дружба-2024», в котором приняли участие 12 ветеранских коллективов из Беларусии (Могилев), Литвы (Вильнюс) и семи регионов Российской Федерации (Москвы, Санкт-Петербурга, Брянской, Калининградской, Калужской и Тверской областей и республики Чувашия). Наш регион на турнире представляла команда «БоМиК» из Цивильска (руководитель – Павел Сергеевич Михайлов).

Данный турнир, проходящий в Троицке, был примечателен тем, что в нём приняла участие команда из Литвы, но её участники, опасаясь политических преследований на родине, вынуждены были выступать в "нейтральной" форме, подтверждая тем самым европейский тренд отхода от спортивных идеалов и тенденциозность процессов, происходящих в Старом Свете. И тем не менее литовцы приехали в Новую Москву, не оглядываясь на антироссийскую истерию, развёрнутую в их стране.

Турниры, подобные прошедшему в Троицке, регулярно проводятся в разных городах России и собирают под свои знамена ветеранов как профессионального футбола, так и любителей, отметил корреспондент Царьграда Альгис Микульскис, который побывал на соревнованиях и пообщался как с официальными лицами, так и с игроками участвующих команд. Соревнования пока не систематизированы, но организаторы не оставляют мысли о том, чтобы сделать их традиционными.

Глава администрации городского округа Троицк Владимир Дудочкин, открывая турнир, отметил, что он имеет значение не только для Троицка и для Москвы, но и для всей России. На футбольном поле собрались команды из разных уголков России, приехали игроки из Белоруссии и Литвы. Последние покорили своим мужеством соперников из России. Ведь за любое, даже случайно оброненное слово русским, что просочится в местную прессу, их на родине ждёт мгновенная депортация. К слову, команда из Вильнюса смешанная - в неё входят и литовцы, и поляки, и русские. И я рукоплещу этим мужественным ребятам из Литвы. Это надо мужество было иметь, чтобы сюда приехать.

Илья Сёмин, игрок команды "Новая Москва", также отметил, что литовцев пригласили на турнир - и они нашли возможность "несмотря, а может быть, даже вопреки" приехать. Этот турнир показывает, что спорт вне политики!

Что касается спортивной составляющей турнира, то на предварительном этапе 12 участвующих в нем команд были поделены на две подгруппы по 6 команд в каждой, в которых провели между собой однокруговые турниры. Каждый матч турнира состоял из одного тайма продолжительностью 20 минут «грязного» времени.

Наши земляки попали в подгруппу под литерой «В». Первым соперником «БоМиКа» стал «Авнгард» из Людиново. Калужские футболисты весь матч провели в «глухой» обороне, перейдя на половину поля цивилян считанное количество раз. Такая тактика принесла им локальный успех в виде нулевой ничьей. А мы явно не досчитались двух очков.

Следующим соперником наших земляком стали ФК «Могилев». В данном матче ветераны из братской Беларуси не стали брать пример со своих коллег из Калужской области и вели игру на встречных курсах. Это было на руку футболистам «БоМиКа», у которых появилось намного больше шансов вскрыть оборону соперника, чем в первом матче. В ходе одной из атак цивилянин Валерий Сергейчев завершил многоходовую комбинацию партнеров. На большее, к сожалению, нас не хватило. Как итог – 1:0 в пользу «БоМиКа» и такие нужные три очка, поступившие в его турнирную копилку.

Очередным оппонентом цивилян стала команда со звучным названием «Дрим Тим» из Вильнюса, которые только своим участием в турнире на русской земле уже совершили своеобразный подвиг. Кроме того, они, как оказалось, еще и неплохо умеют играть в футбол, после двух туром с 4 очками идя вровень с «БоМиКом». Игроки литовской команды оказались все как на подбор «баскетбольного» роста и чем-то напоминали своих земляков из футбольного «Жальгириса» времен советской футбольной высшей лиги. Что касается отчетного матча, то он прошел с подавляющим преимуществом наших ветеранов. Уже в его дебюте Василий Таников головой красиво замкнул подачу с углового. В дальнейшем цивиляне имели массу возможностей увеличить свое преимущество в счете, но опять ограничились лишь одним забитым голом. Как итог – 1:0 в его пользу.

В поединке с «Новой Москвой» цивиляне продолжили играть с позиции «силы», вследствием чего стали два забитых гола в исполнении лидера и по совместительству капитана «БоМиКа» Сергея Александрова и «море» неиспользованных возможностей для взятия ворот соперника. Новые москвичи в отчетном поединке не помышляли ни о чем другом, как не проиграть с крупным счетом. Такая не хитрая тактика принесла итоговый успех нашим землякам – 2:0.

И, наконец, заключительный матч предварительного этапа с калиниградской «Искрой». И цивиляне, и команда с самого западного региона страны имели перед ним идентичные показатели – 8 набранных очков, 4 забитых и ноль пропущенных мячей. В отчетном поединке никто из противоборствующих сторон решил не рисковать, невольно решив отложить окончательное выяснение отношений до серии послематчевых пенальти. Так оно в итоге получилось. Только ворота «Искры» защищал искушенный в своем деле голкипер Андрей Кляшторный, имевший за своими плечами опыт выступления в высших лигах чемпионата России (калиниградская «Балтика») и Беларуси (могилевский «Днепр»), а наши ворота – молодой и необстрелянный Денис Иванов. Это обстоятельство и сыграло решающую роль. Хотя поначалу в серии послематчевых пенальти (по три удара с каждой стороны) все складывалось для «БоМиКа» очень даже неплохо – первый пенальтист «Искры» пробил мимо ворот, их следующие два исполнителя были точны. Цивиляне также ответили двумя точными ударами с «точки» (Алексей Титенков и Василий Таников). Судьба путевки в главный финал была в руках, вернее ногах, Эдуарда Павлова. Однако его удар с «точки» пришелся в перекладину ворот соперника, от которой мяч предательски отскочил в поле. Далее пошли удары до первого промаха. Четвертую серию команды синхронно пробили точно (у нас отличился, как и подобает лидеру, Сергей Александров). Пятую серию команды опять синхронно пробили, но на этот раз «из рук вон плохо – удар цивилянина Валерия Сергейчева отразил Андрей Кляшторный, а игрок «Искры» угодил мячом в штангу. Шестая серия послематчевых пенальти оказалась счастливой для калиниградцев – удар нашего Карена Бегларяна в «тигрином» прыжке парировал Андрей Кляшторный, а очередной пенальтист «Искры» был точен. 4:3 - в пользу калиниградцев, которые вышли в главный финал, а нас отправили бороться за «бронзу».

Турнирная таблица "Дружба - 2024" г. Троицк

М Группа А 1 2 3 4 5 6 В Н П РМ Оч 1 ТРОИЦК г. Москва 1:1 2:0 3:0 3:1 2:0 4 1 0 11-2 13 2 ВОЛНА г. Калязин 1:1 2:2 4:1 6:2 4:0 3 2 0 17-6 11 3 РУССКАЯ БРОНЯ г. Брянск 0:2 2:2 4:0 6:0 2:0 3 1 1 14-4 10 4 ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА г. Калуга 0:3 1:4 0:4 0:0 1:0 1 1 3 2-11 4 5 СЛАВА-СПОРТ г. Санкт-Петербург 1:3 2:6 0:6 0:0 2:2 0 2 3 5-17 2 6 ТРИАДА г. Троицк 0:2 0:4 0:2 0:1 2:2 0 1 4 2-11 1

М Группа В 1 2 3 4 5 6 В Н П РМ Оч 1 ИСКРА г. Калининград 0:0 0:0 2:0 1:0 1:0 3 2 0 4-0 11 2 БОМИК г. Цивильск 0:0 1:0 0:0 1:0 2:0 3 2 0 4-0 11 3 ДРИМ ТИМ г. Вильнюс 0:0 0:1 1:0 1:1 1:0 2 2 1 3-2 8 4 АВАНГАРД г. Людиново 0:2 0:0 0:1 1:1 2:0 1 2 2 3-4 5 5 ФК МОГИЛЕВ Беларусь 0:1 0:1 1:1 1:1 0:0 0 2 3 2-4 3 6 НОВАЯ МОСКВА г. Москва 0:1 0:2 0:1 0:2 0:0 0 1 4 0-6 1

За 11-12 место ТРИАДА НОВАЯ МОСКВА 2:0

За 9-10 место СЛАВА-СПОРТ ФК МОГИЛЕВ 1:3

За 7-8 место ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА АВАНГАРД 3:0

За 5-6 место РУССКАЯ БРОНЯ ДРИМ ТИМ 4:1

За 3 место ВОЛНА БОМИК 1:0

Финал ТРОИЦК ИСКРА 0:0, пен 1:2

В «утешительном» финале цивилянам предстояло посостязаться с командой «Волна» из Калязина Тверской области. В ее составе были сосредоточены игроки, когда-то выступавшие вместе в командах азиатских регионов второй лиги чемпионата СССР по футболу. Достаточно назвать таких известных мастеров кожаного мяча как Владимир Шишелов, Станислав Дубровин, Константин Ерофеев. Среди них затесался и наш земляк, тренер республиканской спортшколы по футболу Павел Изатулаев. «Волна» на предварительном этапе в подгруппе «А» на равных соперничала с фаворитом турнира – ФК «Троицк», отстав от них всего на два очка. В поединке за бронзу тверские ветераны был чуть лучше, забив после ошибки нашего защитника Михаила Воробьева. Кстати, это был первый пропущенный мяч нашей команды на турнире (до этого момента наша оборона практически не ошибалась и не позволяла соперникам в 5 проведенных играх создавать даже «намека» на гол). Опытные тверяне довели матч до победы – 1:0 и завоевали бронзовые медали, оставив нашу команду без пьедестала.

В главном финале сошлись ФК «Троицк» и «Искра». Основное время матча не выявило победителя – 0:0. В серии послематчевых пенальти вновь во всей красе проявил себя Андрей Кляшторный. Один удар хозяев турнира он отразил их угла ворот в своем фирменном прыжке, а один из пенальтистов Троицка пробил мимо ворот. Калининградцы были дважды точны, а третий удар даже и не потребовался. Как итог – 2:1 в пользу «Искры», и главный приз турнира убывает в самый западный регион России.

По итогам турнира капитан «БоМиКа» Сергей Александров был признан лучшим полузащитником турнира. А вот выбор организаторов турнира, которые никак не отметили Андрея Кляшторного, который как минимум должен был стать лучшим вратарем турнира, если вообще не лучшим игроком турнира, был непонятен.

Итоговое положение команд:

1. «Искра» (Калининград).

2. ФК «Троицк» (Москва).

3. «Волна» (Калязин Тверская область).

4. «БоМиК» (Цивильск Республика Чувашия).

5. «Русская броня» (Брянск).

6. «Дрим Тим» (Вильнюс Литва).

7. «Золотые купола» (Калуга).

8. «Авангард» (Людиново Калужская область).

9. ФК «Могилев» (Могилев Беларусь).

10. «Слава-Спорт» (Санкт-Петербург).

11. «Триада» (Троицк Москва).

12. «Новая Москва» (Филимонковское Москва).

По итогам турнира были определены лучшие игроки в следующих номинациях:

лучший вратарь – Керим Селимов («Волна»).

лучший защитник – Дмитрий Санников («Русская броня»).

лучший полузащитник – Сергей Александров («БоМиК»).

лучший нападающий – Иван Белов («Искра»).

лучший игрок – Андрей Тверянкин (ФК «Троицк»).

самый техничный игрок – Дмитрий Ткачев (ФК «Могилев»).

самый колоритный игрок – Николай Сницарь («Слава-Спорт»).

самый позитивный игрок – Евгений Фролов («Золотые купола»).

лучший тренер – Александр Романчев («Триада»).

«Приз зрительских симпатий» – Евгений Литвинов («Авангард»).

«Приз за преданность футболу» – Валерий Чубуков («Новая Москва»).

«Приз Фэр Плэй» – Роберт Ясюкевич («Дрим Тим»).

Технические результаты игр с участие команды «БоМиК» (Цивильск):

1. «БоМиК» (Цивильск) - «Авангард» (Людиново) - 0:0.

Судья: Иван Гоморов (Чехов).

2. «БоМиК» (Цивильск) – ФК «Могилев» - 1:0.

Судья: Дмитрий Харьковский (Домодедово). Гол: Валерий Сергейчев.

3. «БоМиК» (Цивильск) – «Дрим Тим (Вильнюс) - 1:0.

Судья: Фирудин Ризаев (Звенигород).

Гол: Василий Таников.

4. «БоМиК» (Цивильск) - «Новая Москва» (Москва) - 2:0.

Судья: Дмитрий Харьковский (Домодедово).

Голы: Сергей Александров – 2.

5. «БоМиК» (Цивильск) - «Искра» (Калининград) - 0:0, по пенальти – 3:4.

Судья: Фирудин Ризаев (Звенигород).

Послематчевые пенальти: Алексей Титенков (1:0), Василий Таников (2:1), Эдуард Павлов (2:1, перекладина), Сергей Александров (3:2), Валерий Сергейчев (3:3), Карен Бегларян(3:3).

Состав команды «БоМиК» (Цивильск Республика Чувашия), занявшей 4 место в Международном турнире по футболу среди ветеранов старше 45 лет «Дружба-2024»: вратарь – Денис Иванов, полевые игроки – Сергей Александров (капитан), Карен Бегларян, Михаил Воробьев, Сергей Зутиков, Эдуард Леонтьев, Дмитрий Ноздрин, Эдуард Павлов, Сергей Пегенеев, Валерий Сергейчев, Валерий Соболев, Андрей Субботин, Василий Таников, Алексей Титенков.

Руководитель команды – Павел Сергеевич Михайлов, главный тренер – Дмитрий Григорьевич Володарский, тренер – Сергей Владимирович Васильев