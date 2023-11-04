В Чувашии состоялось заключительное собрание Совета Федерации футбола

4 ноября в помещении Федерации футбола Чувашской республики состоялся Совет Федерации футбола. К слову, это было заключительное собрание в таком формате, так как в новом уставе данный орган будет упразднен.
На повестке дня Совета были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет директора по проведению соревнований
2. Отчет республиканской коллегии судей (РКС)
3. Выборы главного тренера сборной Чувашии (детско-юношеский футбол)
4. Награждение победителей соревнований, вручение личных наград победителям в номинациях.
По первому пункту члены Совета заслушали директора по проведению соревнований ФФ ЧР Алексеева Игоря Робертовича, который озвучил присутствующим итоги проведенных Федерацией соревнований в 2023 году.
Затем с отчетом республиканской коллегии судей выступил Золкин Сергей Вячеславович. Докладчик рассказал о работе "Школы молодого арбитра" в нашей республике и о перспективах работы наших судей на российской арене.
Далее участники Совета перешли к выборам главного тренера команды сборной Чувашии в детско-юношеском футболе.
По итогам голосования главным тренером сборной назначен Иванов Сергей Анатольевич.
Распределение обязанностей главных команд Чувашской республики по возрастам:
2006 г.р. - Якимов В.Н., Павлов А.Г.
2007 г.р. - Иванов С.А., Кирсанов С.А.
2008 г.р. - Каратаев Г.Ф., Баторшин Д.А.
2009 г.р. - Изатуллаев П.С., Якимов В.Н.
2010 г.р. - Тишкин В.Н., Михайлов С.
2011 г.р. - Иванов С.А., Строгонов А.Б.
В завершающей части собрания были награждены победители в номинанациях завершившегося сезона.
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