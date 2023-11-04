В Чувашии состоялось заключительное собрание Совета Федерации футбола

4 ноября в помещении Федерации футбола Чувашской республики состоялся Совет Федерации футбола. К слову, это было заключительное собрание в таком формате, так как в новом уставе данный орган будет упразднен.

На повестке дня Совета были рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет директора по проведению соревнований

2. Отчет республиканской коллегии судей (РКС)

3. Выборы главного тренера сборной Чувашии (детско-юношеский футбол)

4. Награждение победителей соревнований, вручение личных наград победителям в номинациях.

По первому пункту члены Совета заслушали директора по проведению соревнований ФФ ЧР Алексеева Игоря Робертовича, который озвучил присутствующим итоги проведенных Федерацией соревнований в 2023 году.

Затем с отчетом республиканской коллегии судей выступил Золкин Сергей Вячеславович. Докладчик рассказал о работе "Школы молодого арбитра" в нашей республике и о перспективах работы наших судей на российской арене.

Далее участники Совета перешли к выборам главного тренера команды сборной Чувашии в детско-юношеском футболе.

По итогам голосования главным тренером сборной назначен Иванов Сергей Анатольевич.

Распределение обязанностей главных команд Чувашской республики по возрастам:

2006 г.р. - Якимов В.Н., Павлов А.Г.

2007 г.р. - Иванов С.А., Кирсанов С.А.

2008 г.р. - Каратаев Г.Ф., Баторшин Д.А.

2009 г.р. - Изатуллаев П.С., Якимов В.Н.

2010 г.р. - Тишкин В.Н., Михайлов С.

2011 г.р. - Иванов С.А., Строгонов А.Б.

В завершающей части собрания были награждены победители в номинанациях завершившегося сезона.

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