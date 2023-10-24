В шаге от пъедестала

9-16 октября 2023 года в поселке Витязево Краснодарского края на стадионе «Понтос» состоялось VIII Первенство России по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, в котором приняли участие 10 команд из различных уголков нашей страны. Наш регион на турнире представляла чебоксарская команда «Сталь».

Турнирная таблица "Первенства России по футболу среди ветеранов 50 лет и старше"

М Группа А 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 КУБАНЬ Краснодар 1:1 1:0 2:2 3:0 2 2 0 7-3 8 2 СТАЛЬ Чебоксары 1:1 0:0 1:0 1:0 2 2 0 3-1 8 3 АЛЬТАИР Липецк 0:1 0:0 1:0 1:1 1 2 1 2-2 5 4 ПРИМОРЬЕ Владивосток 2:2 0:1 0:1 1:1 0 2 2 3-5 2 5 ГОРИЗОНТАЛЬ Пермь 0:3 0:1 1:1 1:1 0 2 2 2-6 2

М Группа В 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч 1 ВОЛГА Ульяновск 0:0 0:0 2:0 2:0 2 2 0 4-0 8 2 ТОРПЕДО Таганрог 0:0 1:1 1:0 2:0 2 2 0 4-1 8 3 УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил 0:0 1:1 0:0 2:0 1 1 2 3-1 6 4 ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 0:2 0:1 0:0 1:0 1 1 2 1-3 4 5 СТАРТ-МАКСОФТ Заречный 0:2 0:2 0:2 0:1 0 0 4 0-7 0

В полуфинале представитель Чувашии встречался с главным фаворитом турнира - Волгой из Ульяновска. Оказать достойное сопротивление команде из соседнего региона наши футболисты не смогли - 0:4. В матче за бронзу чебоксарцы вновь уступили, заняв тем самым 4 итоговое место.

Полуфиналы

ВОЛГА Ульяновск СТАЛЬ Чебоксары 4:0 КУБАНЬ Краснодар ТОРПЕДО Таганрог 1:0

За 3 место ТОРПЕДО Таганрог СТАЛЬ Чебоксары 2:0

Финал КУБАНЬ Краснодар ВОЛГА Ульяновск 0:4

За 5-8 место АЛЬТАИР Липецк ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 0:0 (3:1 пен) ПРИМОРЬЕ Владивосток УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил 2:1

За 5 место АЛЬТАИР Липецк ПРИМОРЬЕ Владивосток 2:0

За 7 место УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 2:1 За 9 место ГОРИЗОНТАЛЬ Пермь СТАРТ-МАКСОФТ Заречный 3:0

"Сталь" Чебоксары - участник Первенства России среди ветеранов 50 лет и старше