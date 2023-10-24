В шаге от пъедестала

9-16 октября 2023 года в поселке Витязево Краснодарского края на стадионе «Понтос» состоялось VIII Первенство России по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, в котором приняли участие 10 команд из различных уголков нашей страны. Наш регион на турнире представляла чебоксарская команда «Сталь».
Турнирная таблица "Первенства России по футболу среди ветеранов 50 лет и старше"
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|КУБАНЬ Краснодар
|
|1:1
|1:0
|2:2
|3:0
|2
|2
|0
|7-3
|8
|2
|СТАЛЬ Чебоксары
|1:1
|
|0:0
|1:0
|1:0
|2
|2
|0
|3-1
|8
|3
|АЛЬТАИР Липецк
|0:1
|0:0
|
|1:0
|1:1
|1
|2
|1
|2-2
|5
|4
|ПРИМОРЬЕ Владивосток
|2:2
|0:1
|0:1
|
|1:1
|0
|2
|2
|3-5
|2
|5
|ГОРИЗОНТАЛЬ Пермь
|0:3
|0:1
|1:1
|1:1
|
|0
|2
|2
|2-6
|2
|М
|
Группа В
|1
|2
|3
|4
|5
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ВОЛГА Ульяновск
|
|0:0
|0:0
|2:0
|2:0
|2
|2
|0
|4-0
|8
|2
|ТОРПЕДО Таганрог
|0:0
|
|1:1
|1:0
|2:0
|2
|2
|0
|4-1
|8
|3
|УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил
|0:0
|1:1
|
|0:0
|2:0
|1
|1
|2
|3-1
|6
|4
|ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново
|0:2
|0:1
|0:0
|
|1:0
|1
|1
|2
|1-3
|4
|5
|СТАРТ-МАКСОФТ Заречный
|0:2
|0:2
|0:2
|0:1
|
|0
|0
|4
|0-7
|0
В полуфинале представитель Чувашии встречался с главным фаворитом турнира - Волгой из Ульяновска. Оказать достойное сопротивление команде из соседнего региона наши футболисты не смогли - 0:4. В матче за бронзу чебоксарцы вновь уступили, заняв тем самым 4 итоговое место.
|Полуфиналы
|ВОЛГА Ульяновск
|СТАЛЬ Чебоксары
|4:0
|КУБАНЬ Краснодар
|ТОРПЕДО Таганрог
|1:0
|За 3 место
|ТОРПЕДО Таганрог
|СТАЛЬ Чебоксары
|2:0
|Финал
|КУБАНЬ Краснодар
|ВОЛГА Ульяновск
|0:4
|За 5-8 место
|АЛЬТАИР Липецк
|ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново
|0:0 (3:1 пен)
|ПРИМОРЬЕ Владивосток
|УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил
|2:1
|За 5 место
|АЛЬТАИР Липецк
|ПРИМОРЬЕ Владивосток
|2:0
|За 7 место
|УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил
|ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново
|2:1
|За 9 место
|ГОРИЗОНТАЛЬ Пермь
|СТАРТ-МАКСОФТ Заречный
|3:0
"Сталь" Чебоксары - участник Первенства России среди ветеранов 50 лет и старше