Спортивная страховка в Чувашии
» » В шаге от пъедестала

В шаге от пъедестала

9-16 октября 2023 года в поселке Витязево Краснодарского края на стадионе «Понтос» состоялось VIII Первенство России по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет, в котором приняли участие 10 команд из различных уголков нашей страны. Наш регион на турнире представляла чебоксарская команда «Сталь».

Сталь на первенстве России среди ветеранов 50 лет и старше

Турнирная таблица "Первенства России по футболу среди ветеранов 50 лет и старше"

М

Группа А

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч
1 КУБАНЬ Краснодар   1:1 1:0 2:2 3:0 2 2 0 7-3 8
2 СТАЛЬ Чебоксары 1:1   0:0 1:0 1:0 2 2 0 3-1 8
3 АЛЬТАИР Липецк 0:1 0:0   1:0 1:1 1 2 1 2-2 5
4 ПРИМОРЬЕ Владивосток 2:2 0:1 0:1   1:1 0 2 2 3-5 2
5 ГОРИЗОНТАЛЬ Пермь 0:3 0:1 1:1 1:1   0 2 2 2-6 2
М

Группа В

 1 2 3 4 5 В Н П РМ Оч
1 ВОЛГА Ульяновск   0:0 0:0 2:0 2:0 2 2 0 4-0 8
2 ТОРПЕДО Таганрог 0:0   1:1 1:0 2:0 2 2 0 4-1 8
3 УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил 0:0 1:1   0:0 2:0 1 1 2 3-1 6
4 ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 0:2 0:1 0:0   1:0 1 1 2 1-3 4
5 СТАРТ-МАКСОФТ Заречный 0:2 0:2 0:2 0:1   0 0 4 0-7 0

В полуфинале представитель Чувашии встречался с главным фаворитом турнира - Волгой из Ульяновска. Оказать достойное сопротивление команде из соседнего региона наши футболисты не смогли - 0:4. В матче за бронзу чебоксарцы вновь уступили, заняв тем самым 4 итоговое место.

Полуфиналы
ВОЛГА Ульяновск СТАЛЬ Чебоксары 4:0
КУБАНЬ Краснодар ТОРПЕДО Таганрог 1:0
За 3 место
ТОРПЕДО Таганрог СТАЛЬ Чебоксары 2:0
Финал
КУБАНЬ Краснодар ВОЛГА Ульяновск 0:4
За 5-8 место
АЛЬТАИР Липецк ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 0:0 (3:1 пен)
ПРИМОРЬЕ Владивосток УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил 2:1
За 5 место
АЛЬТАИР Липецк ПРИМОРЬЕ Владивосток 2:0
За 7 место
УРАЛЕЦ-МЕТАЛЛУРГ Нижний Тагил ТЕКСТИЛЬЩИК Иваново 2:1
За 9 место
ГОРИЗОНТАЛЬ Пермь СТАРТ-МАКСОФТ Заречный 3:0

"Сталь" Чебоксары - участник Первенства России среди ветеранов 50 лет и старше

Сталь Чебоксары на первенстве России среди ветеранов 50 лет и старше в Витязево

Читайте также

"Симбирск-Волга" побеждает в Первенстве МФС "Приволжье" (50+)

"Волга" - лучшая команда ПФО

Звезды России подтвердили свой высокий класс

Финальный турнир в Сочи. Анонс