Каждая десятая школа России – в проекте РФС «Футбол в школе»

С 1 сентября 2023 года к инициативе РФС «Футбол в школе» в Чувашской республике присоединятся еще 65 общеобразовательных организаций.

1. МБОУ "Тренькасинская СОШ" д. Новые Тренькасы, ул. Молодежная, д. 7

2. МБОУ "СОШ № 16" г. Новочебоксарск, ул. Семенова, 25а

3. МБОУ "Турмышская СОШ" Янтиковский район, с. Турмыши, ул. Советская, д. 13

4. МБОУ "Алтышевская СОШ" Алатырский район, п. Алтышево, ул. Школьная, д. 10А

5. МАОУ "СОШ №40" г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 10

6. МАОУ "СОШ № 65" г. Чебоксары, ул. Новогородская, д. 23

7. МБОУ "СОШ № 2" г. Алатырь, ул. Южная, д. 3

8. МБОУ "СОШ № 62" г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 78

9. МБОУ "СОШ № 39" г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 22

10. МБОУ "Яльчикская СОШ" Яльчикский район, с. Яльчики, Ул. Юбилейная, д. 6А

11. МАОУ "Урмарская СОШ им. Г. Е. Егорова" п. Урмары, пер. Школьный, д. 3

12. МБОУ "СОШ № 64" г. Чебоксары, бульвар Миттова, д. 23

13. МБОУ "СОШ № 31 им. С. Федорова" г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 11а

14. МБОУ "Янтиковская СОШ им. П.Х. Бухтулова" с. Янтиково, проспект Ленина, 22а

15. МБОУ "СОШ № 13" г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 45

16. МБОУ "Полевобикшикская СОШ" д. Полевые Бикшики, ул. Ф. Камалетдинова, 1

17. МБОУ "Гимназия № 1" г. Чебоксары, ул. Эльгера, 24

18. МБОУ "СОШ № 55" г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола, д. 54

19. МАОУ "Шихазанская СОШ" Канашский район, с. Шихазаны, ул. М. Сеспеля, д. 18

20. МБОУ "СОШ № 3" г. Новочебоксарск, ул.Терешковой, д. 15

21. МБОУ "Траковская СОШ" с. Красноармейское, ул. Ленина, д. 39

22. МБОУ "Батыревская СОШ № 1" с. Батырево, пр. Ленина, 30

23. МБОУ "Новочурашевская СОШ" Ибресинский район, Новое Чурашево, ул. Ленина, д. 32

24. МБОУ "Батыревская СОШ № 2" с. Батырево, ул. А. П. Табакова, д. 11

25. МБОУ "Цивильская СОШ № 2" г. Цивильск, ул. Рогожкина, д. 59

26. МАОУ "СОШ № 9" г. Канаш, ул. Чкалова, 12

27. МБОУ "Аликовская СОШ им. И. Я. Яковлева" Ибресинский район, ул. Ленина, д. 32

28. МБОУ "СОШ № 41" г. Чебоксары, ул. Шумилова, д. 33

29. МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" с. Шыгырдан, ул. Наримана, д. 78

30. МБОУ "Лицей № 18" г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 55

31. МБОУ "СОШ № 47" г. Чебоксары, ул. Кукшумская, д. 23

32. МБОУ "СОШ №8" г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, 14

33. МАОУ "СОШ № 3" г. Ядрин, ул. Карла Маркса, д. 64

34. МАОУ "СОШ № 61" г. Чебоксары, ул. Чернышевского, д. 16

35. МБОУ "СОШ № 1" г. Шумерля, ул. Ленина, д. 4Б

36. МБОУ "СОШ № 17" г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 30

37. МБОУ «Вурнарская СОШ № 2» Вурнарский район, пгт. Вурнары, ул.Карла Маркса, д. 1

38. МБОУ "СОШ №7 им. Героя СС З. И. Парфёноой " г. Алатырь, ул. Березовая, д.1

39. МБОУ "СОШ № 6" г. Шумерля ул. Черняховского, д. 27

40. МБОУ "СОШ № 6" г. Чебоксары, ул. Чапаева, 41А

41. МОУ БАЙГУЛОВСКАЯ СОШКОЗЛОВСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОЗЛОВСКИЙ Р-Н, С. БАЙГУЛОВО, УЛ, М. ТРУБИНОЙ, Д. 2

42. МБОУ ХУЧЕЛЬСКАЯ ООШ КАНАШСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Канашский район, д. Хучель, ул. Школьная, дом 1

43. МАОУ ПОЛЕВОЯУШСКАЯ ОСНОВНАЯ ОШ КОМСОМОЛЬСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Комсомольский район, д. Альбусь-Сюрбеево, ул.Центральная, д.1А

44. МБОУ ЧУРАЧИКСКАЯ СОШ Комсомольский район, с.Чурачики, ул.Ленина, д 145

45. МБОУ КИЛЬДЮШЕВСКАЯ СОШ ЯЛЬЧИКСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Яльчикский район, д. Кильдюшево, ул. 40 лет Пободы, д. 18

46. МБОУ КИРСКАЯ СОШ ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА Н.М. БУДАРИНА АЛАТЫРСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Алатырский район, пос. Киря, ул. Ленина, 44

47. МБОУТАРХАНСКАЯ СОШ Батыревский район, с. Тарханы, дом 1

48. МБОУ ЮВАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯОШ Ядринский муниципальный округ, село Юваново, ул. Сюльдикасы, д.55

49. МБОУ ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ ИМ. ВАСЛЕЯ МИТТЫ Батыревский муниципальный округ, с. Первомайское, ул.Кирова, д.71

50. МБОУ ШОРШЕЛСКАЯ СОШ ИМ. ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА А.Г. НИКОЛАЕВА Мариинско-посасдкий район, с. Шоршелы, ул.30 лет Победы, д. 14

51. МБОУ ТЮРЛЕМИНСКАЯ СОШ КОЗЛОВСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Козловский муниципальный округ, станция Тюрлема, улица Пионерская, дом 1

52. МАОУ КОЗЛОВСКАЯ СОШ № 2 Г. КОЗЛОВКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г. Козловка, ул. Карла Маркса, д. 36

53. МАОУ ТОКАЕВСКАЯ СОШ КОМСОМОЛЬСКОГО МО Комсомольский район, с. Токаево, ул.Зеленая, 1а

54. МБОУ УРМАЕВСКАЯ СОШ КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Комсомольский район, с.Урмаево, ул. Школьная, 3

55. МБОУ БОЛЬШЕСУНДЫРСКАЯ СОШ ИМ.В.А.ВЕРЕНДЕЕВА МОРГАУШСКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Моргаушский район, с. Большой Сундырь, ул. Ленина, д. 10

56. МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 Г. МАРИИНСКИЙ ПОСАД г. Мариинский Посад, ул. Июльская, д.25

57. МБОУ КОМСОМОЛЬСКАЯ СОШ № 2 Комсомольский район, с. Комсомольское, ул. Шолохова, д. 40

58. МБОУ СОШ № 33 ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ СЕРЖАНТА Н.В. СМИРНОВА Г. ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ город Чебоксары, проспект Мира, д. 16

59. МАОУ ПОРЕЦКАЯ СОШ ПОРЕЦКОГО МО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ с. Порецкое, пер. Школьный, д. 4

60. МБОУ НОВОЧЕБОКСАРСКИЙ КАДЕТСКИЙ ЛИЦЕЙ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КУЗНЕЦОВА М.М. Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г. Новочебоксарск, ул. Парковая, д. 7

61. МБОУ СШ № 2 г. Новочебоксарск, ул. Молодёжная, 15

62. МБОУ ГИМНАЗИЯ № 6 ИМ. АКАДЕМИКА-КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЯ А.Н. КРЫЛОВА город Алатырь, ул. Жуковского, дом 63

63. МБОУ СОШ № 9 город Новочебоксарск, бульвар Зеленый, дом 3

64. МБОУ МОРГАУШСКАЯ СОШ Моргаушский муниципальный округ, с. Моргауши, ул. Чапаева, д. 39В

65. МБОУ СОШ № 12 Г. НОВОЧЕБОКСАРСКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ город Новочебоксарск, пр. Ельниковский, дом 6

Проект «Футбол в школе» нацелен на приобщение детей к активному образу жизни через занятия самым популярным спортом – футболом. Он состоит из пяти элементов: футбольных уроков физкультуры, организации секций на базе школ, обучения и поддержки учителей, проведения всероссийского фестиваля «Футбол в школе» и соревнований для школьных команд – Школьной футбольной лиги.

Александр Дюков, президент РФС:

— «Футбол в школе» — важнейший проект в структуре российского футбола. Мы рассматриваем его как базовый элемент всей футбольной пирамиды, ведь его задачи – заинтересовать ребят футболом, привлечь их к систематическим занятиям. Проект также помогает школьникам развиваться физически за счёт различных футбольных активностей, учит командной работе и раскрывает творческие способности детей.

Эффективность проекта «Футбол в школе» подтверждают его результаты. По итогам прошлого учебного года в проекте участвовали 575 тысяч школьников. Более 10 тысяч из них после запуска проекта записались в спортшколы. И очень важно, что интерес к инициативе РФС постоянно растет – в новом учебном году мы планируем перешагнуть рубеж в 1 миллион участников. Это огромная организационная работа, и мы признательны Министерству просвещения России и региональным органам исполнительной власти за сотрудничество и постоянную вовлечённость.

Каждой школе-участнице РФС предоставляет постоянную методическую поддержку и комплекты инвентаря, в которые, помимо мячей, манишек, конусов, с этого года входят и специальные маленькие футбольные ворота, изготовленные в России. Эти комплекты формируются в зависимости от количества учеников. Всего на текущий момент участникам проекта передано 160 910 мячей и 122 840 манишек, 7 644 ворот, а также другой инвентарь.

Отдельное важное направление деятельности РФС в рамках проекта «Футбол в школе» – вовлечение девочек в футбол. Благодаря образовательному курсу и методическим материалам РФС учителя выстраивают целенаправленную работу с девочками, проводят с ними занятия на уроках и в секциях.

Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС:

— Проект «Футбол в школе» успешно решает задачу по вовлечению девочек: 47 процентов участников проекта – девочки, которые на равных с мальчиками занимаются футболом и участвуют в активностях проекта. Многие из них идут дальше совершенствовать мастерство в секциях и спортшколах.

С этого учебного года ребята смогут соревноваться со своими ровесниками по всей стране в рамках Школьной футбольной лиги – нового всероссийского соревнования для школьников в удобных форматах футбольной дисциплины «6х6,7х7,8х8». Уверен, соревновательный элемент поможет увлечь детей футболом еще сильнее, а для кого-то станет поводом задуматься о том, чтобы связать свою жизнь с футболом.

Пилотный сезон проекта «Футбол в школе» стартовал в 2021/22 учебном году. Тогда в нём приняли участие 150 школ из 8 регионов, более 30 тысяч детей были вовлечены в регулярные занятия футболом на базе школы. В 2022/23 учебном году в проекте участвовали 2150 школ из 48 регионов, 574 784 ученика.