"Лига дошколят" -2023

8 июня на муниципальном стадионе города Чебоксары "Спартак" прошло Первенство по мини-футболу среди команд столичных детских садов. Всё как в настоящем футболе, только защитникам, форвардам и голкиперам всего по 5-6 лет. Первенство по мини-футболу для дошколят в столице проходит уже седьмой год подряд.

С приветственными словами к юным спортсменам, педагогам и родителям обратились гости мероприятия: президент Федерации футбола Чувашской Республики Матренин Сергей Васильевич, ветеран чувашского футбола Моросин Виктор Александрович и заместитель начальника управления образования города Чебоксары Ольга Иванова, которая и сделала первый символический удар по мячу перед началом игр.

В финальных баталиях сразились команды воспитанников четырех дошкольных учреждений - д/с № 112, № 188, № 125 и № 201.

Победителем турнира стала команда "Азамат" детского сада № 112. Ф финальном матче "азаматчики" обыграли "Олимпию" из детского сада № 125, третьими стали воспитанники детского сада № 188 – команда «Ракета». В номинации "За волю к победе" победила команда «Метеор» – детский сад № 201.

Отметим, что проект «Футбольная лига дошколят» в 2023 году – победитель регионального этапа Всероссийского смотр-конкурса «Россия-футбольная страна» в номинации "Лучший массовый проект в футболе".