Матч 50-летия Кучкасова завершился миром

13 мая 2023 года на естественном газоне стадиона «Олимпийский» состоялся юбилейный матч, посвященный 50-летию Александра Валерьевича Кучкасова. Александр родился 9 мая 1973 года в городе Чебоксары. Воспитанник ДЮСШ № 3 при Чебоксарском электроаппаратном заводе. Выступал за команду мастеров «Азамат» (Чебоксары) во второй лиге Первенства России по футболу в 1991-1993 годах. В высшем дивизионе чемпионата Чувашии по футболу Александр выступал за команды «Энергия» (Чебоксары) – 1986-1991, 1994-1997 г.г., «Сталь» (Чебоксары) – 1998-1999, 2007-2008 г.г. Чемпион Чувашии по футболу (1997 год), двухкратный обладатель Кубка Чувашии по футболу (1991, 1997 г.г.). Поэтому неудивительно, что он пригласил на свой юбилейный матч всех тех, кто в 70-90 годах прошлого века ковал славу чувашского футбола, с кем он «бок о бок» выступал за команды «Сталь», «Азамат» и «Энергия».

Для проведения футбольного спектакля было выбрано не более комфортное искусственное поле, находящееся по соседству, а кочковатое травяное поле, где футбольные мероприятия проводятся по большим «праздникам». Именно на этом «огороде» (в те славные времена стадион именовался Центральным имени 60-летия Октября) команды мастеров «Сталь» и «Азамат» принимали своих соперников по второй лиге чемпионатов СССР и России.

Юбилейный матч начался с массированных атак электроаппаратчиков, имевших более «молодой» стартовый состав. Особенно усердствовал их правый край, где Николай Абрамов и Павел Гришин постоянно переигрывали своих оппонентов Валерия Якимова и Александра Забалухина. На 21-й минуте первого тайма игровое преимущество «Энергии» было воплощено в гол - после одного из своих очередных проходов Павел прострелил вдоль ворот «Стали-Азамата», а его партнер по команде Андрей Федоров его очень ловко замкнул. Однако после пропущенного гола агрегатчики-азаматовцы не сникли и сумели сравнять счет - вышедший на оперативный простор Андрей Устимов со второго раза пробил нашего юбиляра. До конца первой половины игры «Энергии» удалась еще одна результативная атака – после выверенной до миллиметра подачи в исполнении Дмитрия Володарского Александр Ткачев, как и в победном финале Кубка Чувашии в 1991 года, вколотил мяч в ворота, защищаемые Владиславом Зотовым. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в счете в пользу номинальных гостей – 1:2.

Во втором тайме рисунок игры поменялся – «Сталь-Азамат» стал больше владеть мячом и периодически совершать опасные вылазки к воротам соперника. Сказалось их более качественная скамейка запасных, а также травмы ведущих игроков электроаппаратчиков Евгения Захарова и Владимира Кувшинова, полученных ими в ходе матча. На 64-й минуте поединка вратарь «Энергии» Андрей Кочанов недозволенным приемом остановил сольный проход агрегатчика-азаматовца Валерия Орлова. Главному судье матча ничего не оставалось делать, как указать на одиннадцатиметровую отметку. Как и полагается в таким случаях, к «точке» подошел Александр Кучкасов, во втором тайме защищавший ворота команды «Стали-Азамата». Однако наш юбиляр исполнил пенальти не лучшим образом, дав шанс продемонстрировать мастерство своему коллеге Андрею Кочанову. Благо, что последний отбил мяч прямо перед собой, что позволило Игорю Иванцову добить мяч в ворота и сравнять счет.

До конца матча счет не изменился, финальный свисток Сергея Верхунова зафиксировал боевую ничью – 2:2. Электроаппаратчикам осталось только сетовать на упущенную победу, тем более, что за пару минут до пенальти их форвард Виктор Мефодьев вышел на рандеву с нашим юбиляром и мог увеличить счет до двух мячей в пользу своей команды, но не смог переиграть Александра в ближнем бою. И еще одна очень интересная деталь была зафиксирована по ходу матча – ее главный арбитр Сергей Верхунов дважды проявил сверхпринципиальность и предъявил очень редкие для подобных мероприятий штрафные санкции в виде желтых карточек за грубую игру Герману Каратаеву («Сталь-Азамат») и Андрею Кочанову («Энергия»).

"Сталь-Азамат" (Чебоксары) - "Энергия" (Чебоксары) - 2:2 (1:2).

13 мая. Чебоксары. Стадион "Олимпийский". 150 зрителей.

Продолжительность матча: 2 тайма по 40 минут каждый.

Судьи: Сергей Верхунов (Чебоксары), Сергей Самсонов (Чебоксары), Александр Жуков (Чебоксары).

Состав команды «Сталь-Азамат»: Владислав Зотов (вратарь), Сергей Грибов, Евгений Гришин (капитан), Юрий Евлампьев, Александр Забалухин, Сергей Иванов, Герман Каратаев, Валерий Орлов, Вячеслав Разумов, Валерий Якимов, Артем Яклич – стартовый состав; Сергей Беляев, Михаил Богаратов, Эдуард Иванов, Игорь Иванцов, Александр Кучкасов (вратарь), Виктор Орлов, Александр Приходько, Андрей Субботин, Андрей Устимов – запасные игроки.

Главный тренер – Герольд Леонидович Драндров, тренер – Евгений Андреевич Устимов.

Состав команды «Энергия»: Александр Кучкасов (вратарь) - капитан, Николай Абрамов, Сергей Александров, Дмитрий Володарский, Павел Гришин, Евгений Захаров, Игорь Иванов, Владимир Кувшинов, Виктор Мефодьев, Сергей Рябинин, Александр Ткачев – стартовый состав; Валерий Валентинов, Андрей Кочанов (вратарь), Евгений Лазарев, Олег Мартьянов, Александр Рожков, Андрей Федоров, Сергей Яковлев – запасные игроки.

Главный тренер – Виктор Александрович Моросин, тренер – Анатолий Владимирович Романов.

Голы: Андрей Устимов (28), Игорь Иванцов (65) – "Сталь-Азамат", Андрей Федоров (21), Александр Ткачев (35) – «Энергия».

Незабитый пенальти: Александр Кучкасов (65, вратарь) – «Сталь-Азамат».

Предупреждения: Герман Каратаев (58, грубая игра) – «Сталь-Азамат», Андрей Кочанов (64, грубая игра) – "Энергия"