"Эврика-ЧГУ" увозит бронзу

В период с 31 марта по 2 апреля на спортивной базе «Море спорта»д. Большой Суходол (Городецкий район, Нижегородская область) прошел Чемпионат Приволжского федерального округа по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг. Чувашскую республику на турнире представляла команда «Эврика-ЧГУ».

На групповом этапе после первых двух побед над «Платоном-U21» из Ульяновска (3:0) и «Бугором» из Саратова (4:2), чебоксарцы уступили «Волне» из Нижнего Новгорода (3:5).

Турнирная таблица Чемпионат Приволжского федерального округа по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг.

М Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 ВОЛНА-ФФК Нижний Новгород 5:3 0:0 8:1 2 1 0 13-4 7 2 ЭВРИКА-ЧГУ Чебоксары 3:5 4:2 3:0 2 0 1 11-9 6 3 БУГОР Саратов 0:0 2:4 2:1 1 1 1 4-5 4 4 ПЛАТОН-U21 Ульяновск 1:8 0:3 1:2 0 0 3 2-13 0

Поражение от нижегородцев не позволило выйти из группы с первого места и, теперь, нашим в 1/4 финала предстояло сразиться с победителем группы «В» - «КБ-52» из Кстово. Этот матч «Эврика-ЧГУ» провела успешно. Соперник был повержен - 4:2.

В полуфинале команду из Чувашии ожидал «Платон» из Ульяновска. Основное время матча победителя не выявило, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказался «Платон» (2:2, 2:3 пен).

В матче за третье место «Эврика-ЧГУ» Чебоксары в упорной борьбе обыграла «Империю камня» из Нижнего Новгорода 3:2 и завоевала бронзовые медали Чемпионата Приволжского федерального округа по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг.

В финале в противостоянии «Платона» и «Волны-ФФК» сильнее оказались нижегородцы - 2:1.

Галкин Евгений из «Эврика-ЧГУ» по решению организаторов стал лучшим защитником чемпионата. Поздравляем!