"Эврика-ЧГУ" увозит бронзу

В период с 31 марта по 2 апреля на спортивной базе «Море спорта»д. Большой Суходол (Городецкий район, Нижегородская область) прошел Чемпионат Приволжского федерального округа по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг. Чувашскую республику на турнире представляла команда «Эврика-ЧГУ».
На групповом этапе после первых двух побед над «Платоном-U21» из Ульяновска (3:0) и «Бугором» из Саратова (4:2), чебоксарцы уступили «Волне» из Нижнего Новгорода (3:5).
Турнирная таблица Чемпионат Приволжского федерального округа по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг.
|М
|
Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|ВОЛНА-ФФК Нижний Новгород
|5:3
|0:0
|8:1
|2
|1
|0
|13-4
|7
|2
|ЭВРИКА-ЧГУ Чебоксары
|3:5
|4:2
|3:0
|2
|0
|1
|11-9
|6
|3
|БУГОР Саратов
|0:0
|2:4
|2:1
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|ПЛАТОН-U21 Ульяновск
|1:8
|0:3
|1:2
|0
|0
|3
|2-13
|0
Поражение от нижегородцев не позволило выйти из группы с первого места и, теперь, нашим в 1/4 финала предстояло сразиться с победителем группы «В» - «КБ-52» из Кстово. Этот матч «Эврика-ЧГУ» провела успешно. Соперник был повержен - 4:2.
В полуфинале команду из Чувашии ожидал «Платон» из Ульяновска. Основное время матча победителя не выявило, а в серии послематчевых пенальти удачливее оказался «Платон» (2:2, 2:3 пен).
В матче за третье место «Эврика-ЧГУ» Чебоксары в упорной борьбе обыграла «Империю камня» из Нижнего Новгорода 3:2 и завоевала бронзовые медали Чемпионата Приволжского федерального округа по мини-футболу среди мужских команд сезона 2022/2023 гг.
В финале в противостоянии «Платона» и «Волны-ФФК» сильнее оказались нижегородцы - 2:1.
Галкин Евгений из «Эврика-ЧГУ» по решению организаторов стал лучшим защитником чемпионата. Поздравляем!