"Волжанка-Восток" ликует!

Судьба золотых медалей Открытого чемпионата города Чебоксары по мини-футболу среди женских команд разыгрывалась в заключительном туре, где в очном противостоянии сошлись "Волжанка-Восток" и "Водник".

Перед заключительным туром "Водник" из Мариинского Посада имел 3-х очковый отрыв от чебоксарской команды и для того, чтобы паритет сохранился "Водник" устраивала ничья. "Волжанке" нужна была только победа.

Теперь о самом матче. "Водник" первым открыл счет. Лучший бомбардир чемпионата Аделина Алексеева уже на 2-й минуте плотным ударом после розыгрыша аута открыла счет в матче. Этот гол стал 28-м для Аделины в этом сезоне. Отыграться "Волжанка-Восток" смогла на 13-й минуте. Айза Иванова была первой на добивании и сравняла счет. При равном счете команды ушли на перерыв.

Этот счет не устраивал чебоксарских футболисток и они продолжили атаковать. В середине заключительного отрезка "Волжанке" удалась хорошая атака и Мария Макшеева с передачи Татьяны Архиповой выводит свою команду вперед.

Как ни старался "Водник", но изменить счет в свою пользу им так и не удалось. Как итог, трудная победа "Волжанки" - 2:1. "Водник" - вторые, ЧГУ - третьи.

1 место - "Волжанка-Восток" г. Чебоксары

2 место - "Водник" г. Мариинский Посад

3 место - ЧГУ г. Чебоксары