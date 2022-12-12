Итоги футбольного сезона 2022 года

20 ноября в Федерации футбола Чувашской Республики подвели итоги завершившегося футбольного сезона 2022 года. Награды из рук Президента Федерации Матренина Сергея Васильевича получили призеры летних соревнований по футболу в разных возрастных категориях.
Помимо командных призов, организаторы вручили индивидуальные награды футболистам, наиболее ярко проявивших себя в чемпионате и первенстве этого года.
Первенство среди детей 2009-10 г.р. 8х8
1. СШ-2010 (тренер - Тишкин В.)
2. Молния-СШ №1 (тренер - Якимов В.)
3. ДФК Стрижи (тренер - Фадеев А.)
Первенство среди детей 2009-10 г.р. 11х11
1. СШ-2009 (тренер - Изатуллаев П.)
2. ФК Канаш (тренер - Усков А.)
3. СШ Спартак (тренер - Устимов А.)
Первенство среди младших юношей 2007-08 г.р.
1. СШ-2007 (тренер - Иванов С.)
2. Комплект21-СШ №1 (тренер - Кирсанов С.)
3. СШ Спартак-2007 (тренер - Терентьев Д.)
Первенство среди старших юношей 2005-06 г.р.
1. Комплект21-СШ №1 (тренер - Кирсанов С.)
2. СШ-2005 (тренер - Иванов А.А.)
3. Империя-СШ №1 (тренер - Якимов В.)
Открытое Первенство города Чебоксары взрослые
1. Спартак-М (тренер - Иванов М.)
2. Элара (тренер - Смородинов Д.)
3. Энергия (тренер - Лазарев Е.)
Первенство Чувашской Республики взрослые
1. Спартак-М (тренер - Иванов М.)
2. БТВ (тренер - Мордяков А.)
3. Цивильск-Чурачики (представитель - Усачев М.)
Чемпионат Чувашской Республики взрослые
1. БоМиК (тренер - Иванов С.)
2. Шумерля-ШЗСА (тренер - Селезнев А.)
3. Рубин-Ядринмолоко (тренер - Иванов М.)
Открытое Первенство города Чебоксары ветераны
1. Волга (тренер - Балыбердин А.)
2. Крылья (тренер - Елизаров А.)
3. Темп (тренер - Хафизов С.)
Традиционно по окончанию летнего сезона проводится анкетирование тренеров команд-участниц на предмет определения лучших игроков, тренеров, судей и инспекторов Чемпионата Чувашской Республики среди взрослых, а также Первенства Республики среди ветеранов 40+.
По итогам голосования лучшими в своих номинациях у взрослых команд стали:
«Лучший вратарь - 2022» - Алипов Евгений ("БоМиК")
В число призеров по итогам голосования попали также Денис Смирнов из "Шумерля-ШЗСА" и Никита Никитин из "Комплект21"
«Лучший защитник - 2022» - Лесин Алексей ("БоМиК")
В число призеров по итогам голосования попали также Артем Мищенко из "Шумерля-ШЗСА" и Сергей Кустин из "Комплект21"
«Лучший полузащитник - 2022» - Федотов Илья ("БоМиК")
В число призеров по итогам голосования попали также Павел Томилин из "Шумерля-ШЗСА" и Дмитрий Дудников из "Рубин-Ядринмолоко"
«Лучший нападающий - 2022» - Васильев Александр ("Шумерля-ШЗСА")
В число призеров по итогам голосования попали также Вадим Богородский из "БоМиКа" и Кирилл Иванов из "Комплект21"
«Лучший бомбардир - 2022» - Богородский Вадим ("БоМиК") - 31 (1) гол
Помимо игроков признание от коллег по цеху получили и другие представители футбольного сообщества нашей республики.
«Лучший тренер - 2022» – Иванов Сергей Анатольевич ("БоМиК")
«Лучший судья - 2022» – Дергачев Дмитрий
«Лучший инспектор - 2022» – Золкин Сергей
По итогам голосования лучшими в своих номинациях у ветеранов 40+ стали:
«Лучший вратарь 40+» – Лакеев Эдуард ("Сталь")
В число призеров по итогам голосования попали также Альберт Сабиров из "Волги" и Сергей Сергеев из "Крыльев"
«Лучший защитник 40+» – Нигматуллин Марсель ("Волга")
В число призеров по итогам голосования попали также Алексей Сергеев из "Крыльев" и Сергей Ефимов из "Стали"
«Лучший полузащитник 40+» – Таников Василий ("Крылья")
В число призеров по итогам голосования попали также Алексей Иванов из "Волги" и Андрей Устимов из "Стали"
«Лучший нападающий 40+» – Князев Алексей ("Волга")
В число призеров по итогам голосования попали также Андрей Моисеев из "Темпа" и Сергей Труков из "Крыльев"