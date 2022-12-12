Итоги футбольного сезона 2022 года

20 ноября в Федерации футбола Чувашской Республики подвели итоги завершившегося футбольного сезона 2022 года. Награды из рук Президента Федерации Матренина Сергея Васильевича получили призеры летних соревнований по футболу в разных возрастных категориях.

Помимо командных призов, организаторы вручили индивидуальные награды футболистам, наиболее ярко проявивших себя в чемпионате и первенстве этого года.

Первенство среди детей 2009-10 г.р. 8х8

1. СШ-2010 (тренер - Тишкин В.)

2. Молния-СШ №1 (тренер - Якимов В.)

3. ДФК Стрижи (тренер - Фадеев А.)

Первенство среди детей 2009-10 г.р. 11х11

1. СШ-2009 (тренер - Изатуллаев П.)

2. ФК Канаш (тренер - Усков А.)

3. СШ Спартак (тренер - Устимов А.)

Первенство среди младших юношей 2007-08 г.р.

1. СШ-2007 (тренер - Иванов С.)

2. Комплект21-СШ №1 (тренер - Кирсанов С.)

3. СШ Спартак-2007 (тренер - Терентьев Д.)

Первенство среди старших юношей 2005-06 г.р.

1. Комплект21-СШ №1 (тренер - Кирсанов С.)

2. СШ-2005 (тренер - Иванов А.А.)

3. Империя-СШ №1 (тренер - Якимов В.)

Открытое Первенство города Чебоксары взрослые

1. Спартак-М (тренер - Иванов М.)

2. Элара (тренер - Смородинов Д.)

3. Энергия (тренер - Лазарев Е.)

Первенство Чувашской Республики взрослые

1. Спартак-М (тренер - Иванов М.)

2. БТВ (тренер - Мордяков А.)

3. Цивильск-Чурачики (представитель - Усачев М.)

Чемпионат Чувашской Республики взрослые

1. БоМиК (тренер - Иванов С.)

2. Шумерля-ШЗСА (тренер - Селезнев А.)

3. Рубин-Ядринмолоко (тренер - Иванов М.)

Открытое Первенство города Чебоксары ветераны

1. Волга (тренер - Балыбердин А.)

2. Крылья (тренер - Елизаров А.)

3. Темп (тренер - Хафизов С.)

Традиционно по окончанию летнего сезона проводится анкетирование тренеров команд-участниц на предмет определения лучших игроков, тренеров, судей и инспекторов Чемпионата Чувашской Республики среди взрослых, а также Первенства Республики среди ветеранов 40+.

По итогам голосования лучшими в своих номинациях у взрослых команд стали:

«Лучший вратарь - 2022» - Алипов Евгений ("БоМиК")

В число призеров по итогам голосования попали также Денис Смирнов из "Шумерля-ШЗСА" и Никита Никитин из "Комплект21"

«Лучший защитник - 2022» - Лесин Алексей ("БоМиК")

В число призеров по итогам голосования попали также Артем Мищенко из "Шумерля-ШЗСА" и Сергей Кустин из "Комплект21"

«Лучший полузащитник - 2022» - Федотов Илья ("БоМиК")

В число призеров по итогам голосования попали также Павел Томилин из "Шумерля-ШЗСА" и Дмитрий Дудников из "Рубин-Ядринмолоко"

«Лучший нападающий - 2022» - Васильев Александр ("Шумерля-ШЗСА")

В число призеров по итогам голосования попали также Вадим Богородский из "БоМиКа" и Кирилл Иванов из "Комплект21"

«Лучший бомбардир - 2022» - Богородский Вадим ("БоМиК") - 31 (1) гол

Помимо игроков признание от коллег по цеху получили и другие представители футбольного сообщества нашей республики.

«Лучший тренер - 2022» – Иванов Сергей Анатольевич ("БоМиК")

«Лучший судья - 2022» – Дергачев Дмитрий

«Лучший инспектор - 2022» – Золкин Сергей

По итогам голосования лучшими в своих номинациях у ветеранов 40+ стали:

«Лучший вратарь 40+» – Лакеев Эдуард ("Сталь")

В число призеров по итогам голосования попали также Альберт Сабиров из "Волги" и Сергей Сергеев из "Крыльев"

«Лучший защитник 40+» – Нигматуллин Марсель ("Волга")

В число призеров по итогам голосования попали также Алексей Сергеев из "Крыльев" и Сергей Ефимов из "Стали"

«Лучший полузащитник 40+» – Таников Василий ("Крылья")

В число призеров по итогам голосования попали также Алексей Иванов из "Волги" и Андрей Устимов из "Стали"

«Лучший нападающий 40+» – Князев Алексей ("Волга")

В число призеров по итогам голосования попали также Андрей Моисеев из "Темпа" и Сергей Труков из "Крыльев"

«Лучший бомбардир» - Андрей Моисеев ("Темп") - 30 (1) мячей

«Лучший тренер» - Александр Балыбердин ("Волга")

«Лучший игрок» - Алексей Иванов ("Волга")

«Лучший игрок до 40 лет» - Сергей Труков ("Крылья")