Идем дальше

В отличие от регулярного Первенства, игры «Химик-Август» в Кубке России пока заканчиваются в пользу вурнарцев. Не стал исключением матч 1/128 финала в котором, футболисты из поселка Вурнары принимали на своем поле миасское «Торпедо».

Начало игры едва не получилось обескураживающим для хозяев. Уже на 2-й минуте гости создали первый голевой момент. Оставленный без присмотра Вячеслав Стешин без помех бил с линии вратарской, но его удар пришелся в штангу.

Спустя десять минут черно-белые создают очередной голевой момент, но уже у своих ворот. Аварийный пас капитана черно-белых Артема Логовчина своему вратарю привел к ошибке, которая стоила торпедовцам гола. Никита Ярославкин воспользовался неразберихой и открыл счет в матче – 1:0.

Вскоре Никита мог сделать дубль, но его удар с угла вратарской пришелся в левую стойку ворот гостей.

Ответ футболистов из Миасса не заставил долго ждать. Теперь, очередь каркаса ворот для спасения дошла до хозяйских ворот, отразившего пушечный удар Логовчина с 25 метров!

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев.

Начало второй половины настроило болельщиков на еще более положительный лад. Стандарт в исполнении Дмитрия Чамжаева воплотил в гол ударом головой защитник вурнарцев Артем Сабиров. Этот гол стал первым для Артема в своей профессиональной карьере.

После гола хозяева без особых проблем смогли сохранить нужный и счет и уверенно довели матч до победы. Теперь, в следующей стадии «Химик-Август» на выезде встретится с «Зенитом» из города Ижевск.